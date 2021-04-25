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Новости Революция в Беларуси
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Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения

Задержанные по делу о

В эфире белорусского телевидения 25 апреля показали признания задержанных по делу о покушении на захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Александра Федута, Григория Костусева и Юрия Зенковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше". По этому же делу был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) покушение (1032)


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Топ комментарии
+31
Это не всё. Ещё они должны признаться в убийстве Кеннеди в Далласе... Вот тогда поверю.
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25.04.2021 22:51
+24
Беларуська філія кремлівського лялькового балагана !!!))
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25.04.2021 22:54
+23
Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения - Цензор.НЕТ 9821
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25.04.2021 23:00
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Это не всё. Ещё они должны признаться в убийстве Кеннеди в Далласе... Вот тогда поверю.
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25.04.2021 22:51 Ответить
"И на развалинах часовни" !!!)))
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25.04.2021 22:53 Ответить
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 7555
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25.04.2021 23:02 Ответить
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 9514
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25.04.2021 23:18 Ответить
Мутные глаза канализационной крысы, которую на каких-то скрепах трахнул стерх.
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25.04.2021 23:29 Ответить
Не надо подыгрывать ***** и распространять чушь с маразмом гебни
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26.04.2021 00:16 Ответить
признание в убийстве Кеннеди - это по умолчанию.
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26.04.2021 09:37 Ответить
Кукольный театр.
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25.04.2021 22:51 Ответить
Беларуська філія кремлівського лялькового балагана !!!))
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25.04.2021 22:54 Ответить
"Богомерзкая комедия"...
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25.04.2021 23:15 Ответить
не такой уже и кукольный этот театр, если вспомнить, что в Беларуси не отменили смертную казнь
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25.04.2021 23:31 Ответить
Гебня достала методички железного Феликса.
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25.04.2021 22:52 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофренії !!!)))
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25.04.2021 22:52 Ответить
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 9553
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25.04.2021 23:06 Ответить
В цієї лошиці тяга до копитних !!!)))
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25.04.2021 23:09 Ответить
А вбити хотіли, щоб 36% українців не заздрили, що в Білорусів такий чудовий керівник держави?
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25.04.2021 22:52 Ответить
А 73% йолопів хотіли усунути Пороха, щоб росіяни не заздрили, що в нас такий чудовий керівник держави.
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26.04.2021 11:49 Ответить
По ходу дві республіки сесесера вже є. Головне Україні не потрапити в той потяг, зважаючи на сусідство божевільної раші.
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25.04.2021 22:57 Ответить
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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25.04.2021 22:59 Ответить
З таким резидентом більш ніж можливо.
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26.04.2021 11:51 Ответить
визитку Яроша уже изъяли?
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25.04.2021 22:58 Ответить
Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения - Цензор.НЕТ 9821
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25.04.2021 23:00 Ответить
Когнітивний дисонанс !!!)))
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25.04.2021 23:03 Ответить
У вірменок є щось схоже, в рисах облич, з жидівками !!)))
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25.04.2021 23:36 Ответить
у пана дуже мала виборка
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25.04.2021 23:58 Ответить
Естественно...Тигран Великий принудительно скрещивал армян с евреями ....Примерно 30% было влито еврейской крови...Цель научит армян торговать )))) и таки научил...
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26.04.2021 00:07 Ответить
А что тут нового? Любой шаг, сделанный американцами вызывает сучий вой на мокшанских болотах.
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26.04.2021 07:45 Ответить
У них і церква з "особим статусом".
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26.04.2021 11:55 Ответить
А я вижу что-то цыганское
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26.04.2021 02:03 Ответить
Тварюка і продажна ку@ ва ця сімонян !!
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25.04.2021 23:31 Ответить
Є така кацапська частушка:

Отведу тебя я к дубу,
Я тебя е[b]ать не буду,
Я тебя не буду еть -
Пусть тебя е[b]ёт медведь.

Вона має пряме відношення до сімоньян, *************, маньки захерової та інших "красунь" всруського світу.
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26.04.2021 01:04 Ответить
приходи ко мне за баню, я тебя оттаранбаню,
приводи подружку Олю - и ее отканифолю.
не знаю таких бустеров, шо бы на ету тетку залезть - их просто нет.
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26.04.2021 01:18 Ответить
Не факт, не факт... на Маньку-хабалку осьо знайшовся тератофіл:

Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 1835
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26.04.2021 01:24 Ответить
на очень большого любителя, знаю девочек и умнее и дешевле...
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26.04.2021 01:31 Ответить
Ну, гэта ўжо зусім - перабор і дыягназ ! Каб этнічная здрадніца - армянка выказвалася
супраць прызнання генацыду армян ? Ганьба Вось , гэткія людзі і патрэбны расеі , каб
выконваць самую брудную працу .
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26.04.2021 08:10 Ответить
Када уже покажут у тиливизире дескинизацию с куканизацией лукабзди.
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25.04.2021 23:02 Ответить
Вот этот американский шпион по кличке "ботаник" - главный террорист и киллер ЦРУ, который пытался убить Лукашенко...
ну какое же убожество этот Лукашенко и весь этот гнилой цирк под названием "русский мир"...
Нашли тоже мне, киллера... какого то литератора...
На кого рассчитан этот бред с покушением?
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 6279
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25.04.2021 23:05 Ответить
В них лохтарат більше за 73% ,однозначно !!!)))
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25.04.2021 23:06 Ответить
...а страх живе у поколіннях, липкий і гидючий... що пробачать і донесуть "куди треба"

https://twitter.com/buch10_04

https://twitter.com/buch10_04

https://twitter.com/buch10_04 10 апреля @buch10_04

https://twitter.com/buch10_04 https://twitter.com/buch10_04



"Иосиф Виссарионович, начеркала моя маленькая внучка. Извините меня".
1980 год!!! via historyporn

Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 5138
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25.04.2021 23:15 Ответить
Вместо того, чтобы с шариками ходить, нужно было браться за оружие.
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25.04.2021 23:32 Ответить
Я думаю,что после допросов в ФСБ и КГБ сам Лукашенко чистосердечно признался бы в покушении на самого себя родимого...
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25.04.2021 23:07 Ответить
... а еще и на ***** тоже.
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25.04.2021 23:33 Ответить
о Боже !!! Меня бросает в дрожь от осознания этой мерзкой ситуации и представления того что лукашенковские изверги творили с этими не винными людьми для наговора на себя!
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25.04.2021 23:07 Ответить
Лично у меня уже самого возникает желание раскроить череп этому параноику Лукашенко... такие как он не должны загрязнять землю...
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25.04.2021 23:09 Ответить
Параноїдальна маячня ,це наслідки від багаторічного впливу параноїдальної маячні "Русского мира",панівної ідеологіі Московіі!!!)))
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25.04.2021 23:12 Ответить
У нас таких більше половини, і їх не переконаєш.
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26.04.2021 12:06 Ответить
То так,це марудна справа ,довготривалий історичний процес !!!)))
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26.04.2021 12:12 Ответить
.... его нельзя просто и быстро убивать. Он должен пройтм все круги ада через которые прошли белорусы попавшие в лукашенковские застенки тюрем и следственных изоляторов
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25.04.2021 23:17 Ответить
был бы я кацапом или иудеем из НКВД - предложил бы сначала на его глазах замордовать его многочисленное потомство
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26.04.2021 00:00 Ответить
потомство не причем. Предполагаю что оно и так его ненавидит хотя инсценировать через экран монитора пытки потомства было бы не плохо.
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26.04.2021 00:48 Ответить
Тварина, що ти пишеш, гляди щоб твоє потомство не відчуло на своїй шкурі усі питки і страждання, проклята садистка.
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26.04.2021 12:10 Ответить
Господь! Дай хоч трошки мізків оцій https://censor.net/ru/user/475824 щоб воно хоч трохи розуміло те, що читає й чує!

Мабуть оце тупе створіння таким і народилося й вчилося у спец. школі для недоумків..
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27.04.2021 02:14 Ответить
Они на себя наговаривали сидя в харчевне с вкусными закусками, между рюмочками. Смотрите видео.
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26.04.2021 00:12 Ответить
Давай, починай вже по-зкріпному: "они хотели отнять у нас самое ценное - нашего бацьку! никакой пощады агентам западных спецслужб! весь народ в едином порыве совокупления требует расстрелять как бешеных собак!"
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26.04.2021 00:57 Ответить
В московской харчевне. Ахенты ЦРУ всегда заговоры в Москве готовят.
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26.04.2021 06:55 Ответить
"Признание - царица доказательств". Как оно добыто и чем грозили жертвам "дела"?
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25.04.2021 23:10 Ответить
Признание еще и для смягчения наказания! От расстрела, можно сказать, уже спрыснули!
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26.04.2021 01:09 Ответить
"-трубку ще не знайшли, але троє вже зізнались."
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25.04.2021 23:11 Ответить
свинособачий мир чекистов-упырей
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25.04.2021 23:18 Ответить
Почему весь мир не верит в возможность (даже не попытку) заявленного покушения ???? Вертикаль власти в Белоруси и ключает вообще подобные попытки.
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25.04.2021 23:30 Ответить
Фактически, заговор против комуняки бульбаша раскрыл приближенный к Зе депутат шевченко, за что он был награжден медалью "почетный гражданин всей беларуси", и вид на жительство, пожизненно
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25.04.2021 23:40 Ответить
Балтаруси, ви неймовірні. Мати таку кількість людей і все просрати. Головне ж щоб мирно все було, не як у майданутих, да?
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25.04.2021 23:57 Ответить
якшо ти пишеш українською, то не "да?", а "так?"
інакше можа в тобі запідозрити чучєло лішнєхромосомноє
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26.04.2021 00:02 Ответить
Можна замість "да" авжеж. Авжеж?
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26.04.2021 12:16 Ответить
ну да, Украина с зеленским и делом шеремета далеко ушла ....
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26.04.2021 00:05 Ответить
Влипли, очкарики, а могли бы просто заниматься огородом или на худой конец купаться с другими бандюками на Мальдивах...
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26.04.2021 01:00 Ответить
Жаль мужиков.
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26.04.2021 01:37 Ответить
А мальчика в трусиках распять-заговорщики не планировали?
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26.04.2021 01:42 Ответить
ПЗДЛИВЫЕ ПОЗОРНИКИ !!! ДАЛИ БЫ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И ЕМУ КОНЕЦ !)
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26.04.2021 04:48 Ответить
За що? А-а-а, за те, що вже 20 років обіцяє оженитися, а досі не в союзі з рашею... От і вирішили його підштовхнути цвіточками й шаріками.
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26.04.2021 12:19 Ответить
В нашій країні інша "божественна комедія" з держпереворотом поки ще продовжується, ніяк "вовків" не виловлять.
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26.04.2021 06:19 Ответить
Ердогану можна, а бульбофюреру нізя?
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26.04.2021 06:39 Ответить
Якби наш порох зняв білі рукавички та був такий, як ердоган та лука, то й реваншу б не сталося, а так просрали Україну з такою демократією і безвідповідальністю.
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26.04.2021 12:24 Ответить
интересное будет впереди, когда эти горе киллеры будут давать показания))) там и хунта всплывет и личные команды байдена на устранение луки))))
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26.04.2021 06:57 Ответить
фсбешная постановка с москве для луки.
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26.04.2021 08:10 Ответить
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 2625
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26.04.2021 08:49 Ответить
демократия, **** вы хотели?
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26.04.2021 09:38 Ответить
Сябри,нема бажання вийти на вулицю з квітами та надувними кульками?
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26.04.2021 12:45 Ответить
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 8057
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26.04.2021 13:53 Ответить
 
 