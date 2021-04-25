Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения
В эфире белорусского телевидения 25 апреля показали признания задержанных по делу о покушении на захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Александра Федута, Григория Костусева и Юрия Зенковича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал журналист Александр Федута.
"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.
"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше". По этому же делу был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.
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Отведу тебя я к дубу,
Я тебя е[b]ать не буду,
Я тебя не буду еть -
Пусть тебя е[b]ёт медведь.
Вона має пряме відношення до сімоньян, *************, маньки захерової та інших "красунь" всруського світу.
приводи подружку Олю - и ее отканифолю.
не знаю таких бустеров, шо бы на ету тетку залезть - их просто нет.
супраць прызнання генацыду армян ? Ганьба Вось , гэткія людзі і патрэбны расеі , каб
выконваць самую брудную працу .
ну какое же убожество этот Лукашенко и весь этот гнилой цирк под названием "русский мир"...
Нашли тоже мне, киллера... какого то литератора...
На кого рассчитан этот бред с покушением?
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 10 апреля @buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 https://twitter.com/buch10_04
"Иосиф Виссарионович, начеркала моя маленькая внучка. Извините меня".
1980 год!!! via historyporn
Мабуть оце тупе створіння таким і народилося й вчилося у спец. школі для недоумків..
інакше можа в тобі запідозрити чучєло лішнєхромосомноє