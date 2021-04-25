Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения

В эфире белорусского телевидения 25 апреля показали признания задержанных по делу о покушении на захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Александра Федута, Григория Костусева и Юрия Зенковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше". По этому же делу был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.