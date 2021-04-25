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Новости Агрессия России против Украины
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ТКГ приняла за основу предложенный украинской стороной документ, предполагающий наказание для нарушителей режима тишины на Донбассе, - Кравчук

ТКГ приняла за основу предложенный украинской стороной документ, предполагающий наказание для нарушителей режима тишины на Донбассе, - Кравчук

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) рассматривает предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Их могут утвердить 28 апреля.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, украинская сторона, неоднократно предлагали усовершенствовать координационный механизм контроля над тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм несовершенен", - пояснил Кравчук причины разработки нового документа.

В этой связи украинская сторона предоставила свои предложения по совершенствованию механизма контроля.

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"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что предложения украинской стороны касались трех основных направления.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - перечислил Кравчук.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планирует 27 апреля обсудить итоговый вариант с учетом предложений Украины, России и ОРДЛО.

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"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - заключил Кравчук.

Автор: 

Кравчук (1226) Донбасс (26955) перемирие (1578) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+23
Скорее всего, наших будут наказывать.
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25.04.2021 23:23
+17
Наказание какое? Общественное порицание?
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25.04.2021 23:12
+13
Все хохли - хана вам від московських холуїв. З часом будемо за наказом якоїсь банди під назвою ТКГ далі здавати території України "лиш би нє било вайни". Гнати треба якомога глибше зелених вилупків та старих комуняцьких пердунів-запроданців. Поки все іде за кремлівським сценарієм - просрали державу хохли у 1918 році, просеруть і зараз. А потім хохли будуть ридати крокодилячими сльозами про руїну, яку сасі і створюють.
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25.04.2021 23:20
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Наказание какое? Общественное порицание?
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25.04.2021 23:12 Ответить
Скорее всего, наших будут наказывать.
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25.04.2021 23:23 Ответить
А як тільки хлопці будуть гинути, Кравчук буде ініцювати скликання ТКГ і вимагати санкцій за кожного полеглого.
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25.04.2021 23:56 Ответить
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25.04.2021 23:56 Ответить
100% долбо..изм в полный рост
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26.04.2021 00:05 Ответить
Без сумніву. Не те, що вистрелити в відповідь, а і пукнути заборонять.
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26.04.2021 06:22 Ответить
Раніше штрафували, а тепер садовитимуть за ґрати?
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26.04.2021 07:00 Ответить
Вы лучше спросите КОГО наказывать????
Расею?! - очень сомневаюсь, что она подписалась под таким документом!
Представителей "ДНР"/"ЛНР"?! - А это сторона конфликта????? Но похоже, что наши придурки именно это и подписали! Именно этого Рашка и добивались!
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26.04.2021 09:23 Ответить
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25.04.2021 23:13 Ответить
Товчуть воду в ступі !!! Який сенс ,яке покарання ??)))
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25.04.2021 23:49 Ответить
Покарання у вигляді закриття КПВВ на тиждень.
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25.04.2021 23:52 Ответить
Та я і за часи Пороха писав ,що слід припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
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25.04.2021 23:53 Ответить
Краще КПВТ на передову повернути !!!)))
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25.04.2021 23:57 Ответить
"предполагающий наказание для нарушителей режима тишины"......наверное в угол будут ставить......
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25.04.2021 23:14 Ответить
Негодяем могут наречь...
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25.04.2021 23:18 Ответить
Так це ж кардинально все міняє !
Тепер,коли вб'ють українця,збереться робоча група,щоб обсудити й вжити заходи !
Ще й на протязі 12 годин !
Старе мудло-справжній патріот !
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25.04.2021 23:16 Ответить
И ***** скажет..это не мы...это украинская сторона...
И кто рабочею группу будет созывать...орки? И кого накажут???
шо за бред...ПНХ!!!!!
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25.04.2021 23:19 Ответить
Все хохли - хана вам від московських холуїв. З часом будемо за наказом якоїсь банди під назвою ТКГ далі здавати території України "лиш би нє било вайни". Гнати треба якомога глибше зелених вилупків та старих комуняцьких пердунів-запроданців. Поки все іде за кремлівським сценарієм - просрали державу хохли у 1918 році, просеруть і зараз. А потім хохли будуть ридати крокодилячими сльозами про руїну, яку сасі і створюють.
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25.04.2021 23:20 Ответить
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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25.04.2021 23:23 Ответить
Нехай стараються.
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25.04.2021 23:33 Ответить
Хай краще сосуть камені з неба.
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25.04.2021 23:35 Ответить
Ссылку на источник в студию !
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25.04.2021 23:36 Ответить
Це фото зроблено у перші дні квітня 2021-го р. https://postimg.cc/qtzTp91C

ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9416
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26.04.2021 00:44 Ответить
кто то тут писал про размещение снайперов по всем окопам так я думаю что их работа по стреляющим с той стороны будет именно то что безжалостно угомонит этих скотов
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25.04.2021 23:23 Ответить
Кацапів такий договірняк х..ла не зупинить, воно й далі гладитиме. Як будуть покарані кацапи за установку мін?
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25.04.2021 23:24 Ответить
І де нацжони, які при Порохі дуже багато скакали? Все - хазяїва більше не платять, тому і патріотизм швиденько закінчився?
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25.04.2021 23:24 Ответить
@___tshp_____

Нацкорпус, Нацдружини, Нацполіція та Боцман визнали гінацит армян.
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25.04.2021 23:32 Ответить
За них це зробив їх власник, вірменин аваковю.
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25.04.2021 23:58 Ответить
Да рашка ща будет делать вид что идет на уступки чтобы усыпить бдительность Киева Её главная цель - референдум в ОРДЛО. Референдум о присоединении к рф. Поэтому и выдают ускоренными темпами паспорта рф.
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25.04.2021 23:27 Ответить
Кремлядям то ОРДЛО і даром не треба, їх мета впихнути сепарський анклав в Україну щоб тут почалась дійсна громадянська війна.
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25.04.2021 23:34 Ответить
Ми це вже проходили - сепари , ЯК ЗАВЖДИ ! , будуть продовжувати розповідати , що стріляють лише у відповідь і лише холостими ... А ОБСЕ кивати своїми порожніми "касками" і дУУУже засмучуватися.
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25.04.2021 23:29 Ответить
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) рассматривает предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Их могут утвердить 28 апреля. Источник: https://censor.net/ru/n3261891

Коли вже Зе клоуну відірвуть голову за злочини проти держава Україна.
Риторичне питання
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25.04.2021 23:33 Ответить
будут заочно вызывать в суд и заочно штрафовать ?
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25.04.2021 23:33 Ответить
З початку зеленої тиші вбито 93 українських воїни, бо ці істоти, в турборежимі, підписали з кацапами непрацюючий папірець. І що вони пропонують? Переставити ліжка в борделі.
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25.04.2021 23:53 Ответить
як говорить стара польська приказка - якщо бордель не окуповує себе, не ліжка треба міняти а персонал борделю.
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26.04.2021 00:13 Ответить
як свідчать розказні крачука, пошове відправлення-кластери путіна передане через поштальона мікрона, вивчене і зроблені правильні висновки для рейха.
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26.04.2021 00:16 Ответить
_Предатели отобрали у ВСУ оружие. Запретили стрелять во врага. А теперь за защиту Украины будут наказывать. Похоже народ и это проглотит.
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26.04.2021 00:21 Ответить
это ловушка. Они будут требовать наказаний наших армейцев за ответный огонь, или собственные же обстрелы.
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26.04.2021 00:45 Ответить
Какое наказание? Кто будет наказывать? Кто контролировать?
Из написаного ясно только то что при нарушении будет очередной сбор и обсуждение.
И все.
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26.04.2021 00:55 Ответить
Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков перечислил ряд украинских городов, жители которых хотят войти в состав России.

"Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать - наша главная историческая задача", - подчеркнул эксперт.
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26.04.2021 02:04 Ответить
Дать им возможность свободно проголосовать - наша главная историческая задача.
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26.04.2021 02:05 Ответить
Дайте йому похмелитися хоч якимсь шмурдяком.
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26.04.2021 06:26 Ответить
москвороти - тебе тут не розуміють
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26.04.2021 09:43 Ответить
А как будут наказывать лугандийских орков?Перестанут выдавать водку и наркоту?
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26.04.2021 03:25 Ответить
Это ж нада! Написать такое, что понравится врагам!
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26.04.2021 05:53 Ответить
меры это созвать рабочую группу?
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26.04.2021 05:56 Ответить
Кравчук ще не збирається за прикладом Ківи захищати кандидатську на тему "ефективності" управлінння роботою ТКГ?
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26.04.2021 06:29 Ответить
Давно пора жорстко карати порушників перемир'я!
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26.04.2021 07:30 Ответить
такі типу "документи" паралізують наші дії по визволенню захоплених територій і консервують стан окупації. Це ідіотизм а по суті зрада державних інтересів.
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26.04.2021 09:41 Ответить
 
 