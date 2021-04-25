ТКГ приняла за основу предложенный украинской стороной документ, предполагающий наказание для нарушителей режима тишины на Донбассе, - Кравчук

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) рассматривает предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Их могут утвердить 28 апреля.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, украинская сторона, неоднократно предлагали усовершенствовать координационный механизм контроля над тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм несовершенен", - пояснил Кравчук причины разработки нового документа.

В этой связи украинская сторона предоставила свои предложения по совершенствованию механизма контроля.

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"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что предложения украинской стороны касались трех основных направления.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - перечислил Кравчук.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планирует 27 апреля обсудить итоговый вариант с учетом предложений Украины, России и ОРДЛО.

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"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - заключил Кравчук.