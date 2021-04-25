В мае должен выйти на свободу фигурант "дела Сенцова" Чирний, - генконсул Малышевский

В мае ожидается освобождение из заключения осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму фигуранта "дела Олега Сенцова", преподавателя истории Алексея Чирния.

Об этом во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля рассказал генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вот эта синергия госсектора и гражданского общества в целях защиты наших граждан довольно ярко должна проявиться в контексте выхода из мест заключения одного из наших узников Алексея Чирния. Мы этого ждем в мае месяце, и наша общая работа заключается в том, что это ежедневный контакт, это наша помощь здесь, его маме, которая прибудет в Ростов-на-Дону для встречи с Алексеем, а потом передаче его, надеюсь, в руки наших правозащитников и дальше уже по накатанной стезе на Киев и дальше помощь в социальной, психологической реабилитации. Потому что семь лет, проведенных в заключении, они не проходят, конечно же, так легко", - сказал дипломат.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с ныне освобожденными украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

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Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21 апреля 2015 года Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

7 сентября 2019 года Сенцова и Кольченко освободили из российских колоний в результате большого обмена.

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