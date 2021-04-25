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В мае должен выйти на свободу фигурант "дела Сенцова" Чирний, - генконсул Малышевский

В мае должен выйти на свободу фигурант

В мае ожидается освобождение из заключения осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму фигуранта "дела Олега Сенцова", преподавателя истории Алексея Чирния.

Об этом во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля рассказал генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вот эта синергия госсектора и гражданского общества в целях защиты наших граждан довольно ярко должна проявиться в контексте выхода из мест заключения одного из наших узников Алексея Чирния. Мы этого ждем в мае месяце, и наша общая работа заключается в том, что это ежедневный контакт, это наша помощь здесь, его маме, которая прибудет в Ростов-на-Дону для встречи с Алексеем, а потом передаче его, надеюсь, в руки наших правозащитников и дальше уже по накатанной стезе на Киев и дальше помощь в социальной, психологической реабилитации. Потому что семь лет, проведенных в заключении, они не проходят, конечно же, так легко", - сказал дипломат.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с ныне освобожденными украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

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Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21 апреля 2015 года Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

7 сентября 2019 года Сенцова и Кольченко освободили из российских колоний в результате большого обмена.

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Автор: 

Крым (26360) Сенцов (1154) Кольченко (251) консул (138) Чирний (9)


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ой боязно мне... Не стоит ехать его встречать рискуя своими свободами. "оно" может арестовать встречающих и рассовать их по камерам до оглашения приговора.
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25.04.2021 23:41 Ответить
Твою маму, семь лет - коту под хвост...
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25.04.2021 23:52 Ответить
СТБ вмудрилися зняти свій бидлосеріал про українське село, де чомусь всі мешканці говорять російською Мені важко таке уявити навіть про глухе село десь на Донбасі, не те що під Києвом
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26.04.2021 02:02 Ответить
 
 