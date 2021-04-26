ПЦУ снова не будет заказывать чартер для доставки благодатного огня, но его передадут, - Епифаний
Православная церковь Украины получит благодатный огонь на Пасху в этом году.
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как и в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, - это могут быть технические какие-то, - и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда бы мы хотели, - вечером, сразу через несколько часов (после схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. - Ред.). Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим и распространим по Украине", - сказал митрополит.
Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем 18 апреля 2020 года. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.
Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.
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https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/0/0 Исх. 20:4, 5 , СП: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». (Заметьте, что запрещалось не только поклоняться изображениям, но даже их делать.)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/1/0 Лев. 26:1 , ПАМ: «Не делайте себе идолов и истуканов, и столпов [«священную колонну», НМ] не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними; ибо Я Иегова, Бог ваш». (Нельзя было устанавливать никаких изображений, чтобы поклоняться им.)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/2/0 2 Кор. 6:16 , СП: «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы - храм Бога живого».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/3/0 1 Иоан. 5:21 , СП: «Дети! храните себя от идолов».
Допустимо ли использовать изображения как помощь в поклонении истинному Богу?
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/4/0 Иоан. 4:23, 24 , СП: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». (Люди, которые стремятся приблизиться к Богу, используя изображения, не поклоняются ему «в духе», потому что их поклонение зависит от того, что видимо.)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/5/0 2 Кор. 5:7 , СП: «Мы ходим верою, а не ви́дением [«а не тем, что мы видим», СмП]».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/6/0 Ис. 40:18 , ПАМ: «Кому вы уподобите Бога? И какой образ поставите в сходство с Ним?»
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/7/0 Деян. 17:29 , СП: «Мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/8/0 Ис. 42:8 , ПАМ: «Я Иегова, сие Мое есть имя, и не отдам славы Моей другому, и похвалы Моей истуканам [«идолам», СоП, СмП]».
Нужно ли почитать «святых», считая их посредниками между Богом и людьми, и использовать их изображения в поклонении?
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/9/0 Деян. 10:25, 26 , СП: «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек». (Как видно, Петру не понравилось то, что Корнилий поклонился ему. А если так, стал бы он одобрять почитание своих изображений? Смотри также https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/10/0 Откровение 19:10 .)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/11/0 Иоан. 14:6, https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/11/1 14 , СП: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». (Слова Иисуса ясно показывают, что мы можем приблизиться к Отцу только через него и, если мы о чем-то просим Бога, мы должны делать это во имя Иисуса.)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/12/0 1 Тим. 2:5 , СП: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». (Из этих слов следует, что никто, кроме Христа, не может быть посредником между Богом и христианским собранием.)
Смотри также https://wol.jw.org/ru/wol/tc/r2/lp-u/1101989236/0 страницы 342-343 в статье «Святые» .
Если верующие поклоняются тому, кто представлен на изображении, а не самому изображению, тогда почему одни изображения почитаются больше других?
Отношение верующих к изображениям играет решающую роль. Почему? Потому что обычное изображение, если придавать ему слишком большое значение, можно превратить в идола.
Можно ли сказать, что разные изображения одной и той же личности одинаково ценны в глазах верующих? Если нет, то получается, что верующие придают большее значение самому изображению, а не тому, кто на нем представлен. Почему верующие совершают паломничества к святым местам? Разве не потому, что некоторые изображения считаются «чудотворными»? Вот что, например, писал каноник Ив Делапорт об изображениях Девы Марии в кафедральном соборе французского города Шартр: «Не все эти изображения - скульптуры, картины, витражи - одинаково известны. [...] Только три из них являются предметами особого религиозного почитания: Мадонна крипты, Мадонна колонны и Мадонна "Белль Веррьер"» (Delaporte Y. Les Trois Notre-Dame de la Cathédrale de Chartres). Если бы верующие поклонялись не изображению, а тому, кто изображен, то им было бы все равно, какое изображение чтить, не так ли?
Как Бог относится к изображениям, которым поклоняются?
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/13/0 Иер. 10:14, 15 , СП: «Срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/14/0 Ис. 44:13-19 , СП: «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; почувствовал огонь". А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог мой". Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?"».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/15/0 Иез. 14:6 , СП: «Так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов [«омерзительных идолов», НМ] ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/16/0 Иез. 7:20 : «Красота украшений стала для них предметом гордости. Они сделали из него [серебра и золота] мерзкие изображения, эти гнусности. За это я сделаю его отвратительным для них».
Как нам следует относиться к изображениям, которые мы, возможно, раньше почитали?
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/17/0 Втор. 7:25, 26 , СП: «Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего [«Пусть такая вещь будет для тебя отвратительной и мерзкой», ПД]». (У современных служителей Иеговы нет права уничтожать изображения, принадлежащие другим людям. Однако заповедь, данная израильтянам, показывает нам, как следует поступать с любыми изображениями, которые есть у нас и которые мы, возможно, раньше почитали. Сравни https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/18/0 Деяния 19:19 .)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/19/0 1 Иоан. 5:21 , СП: «Дети! храните себя от идолов».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/20/0 Иез. 37:23 , СП: «И не будут уже осквернять себя идолами своими... и будут Моим народом, и Я буду их Богом».
Какое будущее ожидает тех, кто в поклонении использует изображения?
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/21/0 Втор. 4:25, 26 , СП: «Если... вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо [«всякого рода идолов», СоП; «какого-нибудь идола», СмП; «различные изображения», ПД], и сделаете зло сие пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите Его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что... погибнете». (Мнение Бога на этот счет не изменилось. Смотри https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/22/0 Малахии 3:5, 6 .)
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/23/0 1 Кор. 10:14, https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/23/1 20 , СП: «Возлюбленные мои, убегайте идолослужения. ...Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами».
https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/24/0 Отк. 21:8 , СП: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь - в озере, горящем огнем и серою. Это - смерть вторая [вечное уничтожение]».
Пс. 113:12-16, СП (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/1101989236/25/0 115:4-8 в НМ): «Их идолы - серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки
У ЩО ВІРЯТЬ ЛЮДИ.
«Три основні розгалуження [християнства] - католицизм, православ'я і протестантизм - навчають про Бога у трьох Особах: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Згідно з християнськими догматами, це означає, що існує не три боги, а лише один у трьох особах» («Нова британська енциклопедія»).
ПРАВДА З БІБЛІЇ.
Ісус, Божий Син, ніколи не стверджував, що рівний своєму Батькові або має божественну природу. Натомість він говорив: «Я йду до Батька, оскільки Батько більший від мене» (Івана 14:28). Він також сказав одному зі своїх послідовників: «Я йду до Батька свого й Батька вашого, до Бога свого й Бога вашого» (Івана 20:17).
Святий дух не є особою. У I столітті християни «сповнилися святим духом». Крім того, Єгова сказав, що «виллє свій дух на всяке тіло» (Дії 2:1-4, 17). Святий дух - це не частина Трійці, а діюча сила Бога.
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО.
Як пояснюють католицькі вчені Карл Ранер і Герберт Форгрімлер, догмат про Трійцю «неможливо пізнати без об'явлення, і навіть після об'явлення його не можна повністю зрозуміти». Хіба ви могли б полюбити того, кого неможливо пізнати і зрозуміти? Отже, догмат про Трійцю заважає пізнати і полюбити Бога.
Марко, слова якого наводились у першій статті, теж вважає, що це вчення стоїть на заваді близьким взаєминам з Богом. Марко каже: «Я думав, що Бог приховує від мене, хто він. Через це Бог ставав для мене ще більш відчуженим, таємничим і неприступним». Однак Єгова не приховує від нас правду про себе. Він хоче, щоб ми знали його. Ісус сказав: «Ми поклоняємось тому, про що знаємо» (Івана 4:22).
«Коли я довідався, що Бог не частина Трійці,- розповідає Марко,- мені нарешті вдалося розвинути з ним близькі стосунки». Набагато легше любити Єгову, якщо він для нас конкретна Особа, а не якась таємнича постать. У Біблії говориться: «Хто не любить, той Бога не пізнав, оскільки Бог є любов» (1 Івана 4:8).
https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=2013804&srcid=share
В оригинальных Священных Писаниях имя Бога употребляется около 7000 раз. Несмотря на все усилия убрать Имя Бога из Библии (заменить титулом Господь), а синодальный перевод Священных Писаний самый беспощадный к имени автора. Имя Бога всё-таки есть там:
"Вот происхождение небес и земли при их сотворении, в тот день, когда Иегова Бог создал землю и небо." (Бытие 2: 4)
"И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится." (Бытие 22: 14) *Господь усмотрит.
"Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь»* не открылся им;" (Исход 6: 3) *Иегова.
"Господь муж брани, Иегова имя Ему." (Исход 15: 3)
"И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси*." (Исход 17: 15) *Господь знамя мое.
"И сказал Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею." (Исход 33: 19)
"И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы." (Исход 34: 5)
"И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его: Иегова Шалом*. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой." (Судей 6: 24) *Господь мир.
"А Господь есть Бог Саваоф; Сущий (Иегова) - имя Его." (Осия 12: 5)
"Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь народ: аминь! аллилуия*!" (1 Паралипоменон 16: 36) *Транслитерация еврейского выражения халелу-Йа́х «Восхваляйте Иаг!»
Слово «аллилуйя» неоднократно встречается в древнееврейских текстах Библии - два раза в книге Паралипоменон (1 Пар. 16: 36; 23: 30) и более 20 раз в книге Псалмов. Исключая Пс. 135:3, аллилуйя в стихах Псалмов служит:
- введением (106, 110-112, 134, 145-150)
- заключительным словом (103-105, 113, 115-116, 145, 147-150)
- и тем и другим (105, 112, 134, 144,[5] 147-150).
В книге Откровения Иоанна (Откр. 19: 1, 3, 4, 6)
Praise Jehovah! Jehovah Most High! Hallelujah!
¡Gloria a Jehová! ¡Jehová sobre todo! ¡Alaben a Jehová!
Слава Єговi! Єгова понад усе! Вихваляйте Єгову!
Слава Иегове! Иегова превыше всего! Восхваляйте Иегову!
Yehova'yı yüceltin!
Такие смешные - верят шо огонек "сходит", хотя было дело - Султан запретил бесноваться утром и ..... Яхве взял под козырек, а огонек начал "сходить" в обед
Яхве не только вирус садит на бутылку, но и Султан. Не говоря уже о мужественном Александре Глебыче.
"..И делает(зверь) знамения великие, что и огонь заставляет с неба сходить на землю перед людьми."Откровение 13 глава - Библия.
Вывод делайте сами.
че вы лепишь то, а?