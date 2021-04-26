ПЦУ снова не будет заказывать чартер для доставки благодатного огня, но его передадут, - Епифаний

Православная церковь Украины получит благодатный огонь на Пасху в этом году.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как и в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, - это могут быть технические какие-то, - и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда бы мы хотели, - вечером, сразу через несколько часов (после схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. - Ред.). Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим и распространим по Украине", - сказал митрополит.

Напомним, благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля 2020 года. Тогда же представители Московского патриархата (УПЦ МП) привезли его из Иерусалима в Украину.

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Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что деньги, которые нужно потратить на аренду чартера для доставки огня в Украину, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.