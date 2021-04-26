Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Украинские поставщики газа начали объявлять годовые цены для населения. Так рынок предоставляет украинцам возможность получать голубое топливо по фиксированной цене в течение года. Повышать её в этот период поставщикам запрещено.

Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков сейчас варьируются от 7 грн 99 коп. и до 13,5 грн за кубометр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Все газоснабжающие компании покажут украинцам годовые тарифы на голубое топливо до первого мая. Такое решение еще в феврале приняли в правительстве по поручению президента.

Всех потребителей автоматически переведут на тарифы их нынешнего поставщика. Если потребителя не устраивает цена на газ, то по желанию можно поменять газоснабжающую компанию. Для этого нужно заключить с другим предприятием контракт. Сделать это можно онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.

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"Чтобы знать, устраивает вас или не устраивает цена годового контракта - необходимо мониторить рынок. Дом обеспечивается центральным отоплением, то, естественно, будет подписывать придомовая котельная, то есть ОСМД. Если у вас в квартире или доме котел, то подписывать будете вы. Потому что вы являетесь конечным потребителем и плательщиком. Перейти на альтернативного поставщика достаточно просто. Пишется заявление и все происходит автоматически", - пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Указанная цена на газ фиксирована на весь год и не будет повышаться до конца срока. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения. Такая модель обезопасит украинцев от летних и зимних скачков цен в платежках.

"Идея единой цены на год для населения является чисто рыночной моделью. На сегодня страны Европы тоже часто работают по годовым контрактам. Мы должны понимать, что годовой контракт, как правило, более дешёвый. Годовой контракт срезает летние пики снижения цены и зимние пики повышения цены. Таким образом устанавливается средняя цена по году", - говорит Олег Пендзин.

Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков будут действительны для населения до 30 апреля 2022 года. Тогда компании обновят свои цены годового тарифа.

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Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Согласно мониторингу "Интерфакс-Украина", YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" – 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни".

"Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).

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Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).