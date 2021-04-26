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Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Украинские поставщики газа начали объявлять годовые цены для населения. Так рынок предоставляет украинцам возможность получать голубое топливо по фиксированной цене в течение года. Повышать её в этот период поставщикам запрещено.

Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков сейчас варьируются от 7 грн 99 коп. и до 13,5 грн за кубометр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Все газоснабжающие компании покажут украинцам годовые тарифы на голубое топливо до первого мая. Такое решение еще в феврале приняли в правительстве по поручению президента.

Всех потребителей автоматически переведут на тарифы их нынешнего поставщика. Если потребителя не устраивает цена на газ, то по желанию можно поменять газоснабжающую компанию. Для этого нужно заключить с другим предприятием контракт. Сделать это можно онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

"Чтобы знать, устраивает вас или не устраивает цена годового контракта - необходимо мониторить рынок. Дом обеспечивается центральным отоплением, то, естественно, будет подписывать придомовая котельная, то есть ОСМД. Если у вас в квартире или доме котел, то подписывать будете вы. Потому что вы являетесь конечным потребителем и плательщиком. Перейти на альтернативного поставщика достаточно просто. Пишется заявление и все происходит автоматически", - пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Указанная цена на газ фиксирована на весь год и не будет повышаться до конца срока. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения. Такая модель обезопасит украинцев от летних и зимних скачков цен в платежках.

"Идея единой цены на год для населения является чисто рыночной моделью. На сегодня страны Европы тоже часто работают по годовым контрактам. Мы должны понимать, что годовой контракт, как правило, более дешёвый. Годовой контракт срезает летние пики снижения цены и зимние пики повышения цены. Таким образом устанавливается средняя цена по году", - говорит Олег Пендзин.

Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков будут действительны для населения до 30 апреля 2022 года. Тогда компании обновят свои цены годового тарифа.

Также читайте: Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и решить проблему дисбаланса в электроэнергетике, - МВФ

Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Согласно мониторингу "Интерфакс-Украина", YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" – 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни".

"Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).

Читайте также: Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль

Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Автор: 

Газ (10223) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+19
вопрос только с чего вдруг платить налоги если уже до этого они с зарплаты уплачены?а у себя этот зэ-******* не хочет с офшоров налоги снять ?
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26.04.2021 02:05
+16
А сколько себестоимость добычи Украинского газа который по Конституции принадлежит всем гражданам Украины,? Вот за что должен быть Майдан
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26.04.2021 02:06
+13
ЮЛЯ ВЕРНИСЬ СО СВОИМ ГАЗОМ ПО 450ДОЛ. "УКРАДИ "ЕЩЕ(разницу в тарифах)

Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 8636
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26.04.2021 02:15
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Правила форума Совет форумчан
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 594
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26.04.2021 01:53 Ответить
НО ВЕДЬ ЛОХДАУН..........С ЧЕГО ПЛАТИТЬ???????...ИЛИ ИТИ ГРАБИТЬ???????БАНКИ ФИРТАША ЗЕЛЕНСКОГО АХМЕТОВА!!!!!!!!И ПРОЧИХ ГАДОВ!!!!!!!!!МОЙ ПРЕЗИДЕНТ-----АНТОН ГУРА!!!!!!!!ОН СКАЗАЛ----ВСЕ НА МАЙДАН КОНСТИТУЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 03:05 Ответить
Що, все ***** чекаєш, Паша Шевченко?
Шкода що другого травня ти з будинку умудрився вискочити...
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26.04.2021 06:19 Ответить
Легче атомную бомбу,можно не одну,сбросить на эту территорию.
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26.04.2021 07:49 Ответить
А Януковича наградить ?
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26.04.2021 08:34 Ответить
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 7406
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26.04.2021 02:03 Ответить
вопрос только с чего вдруг платить налоги если уже до этого они с зарплаты уплачены?а у себя этот зэ-******* не хочет с офшоров налоги снять ?
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26.04.2021 02:05 Ответить
ПІД ШУМ РОС АРМІЙ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ, ЗЕЛЕНІ ПОЧАЛИ ГРАБИТЬ УКРАЇНЦІВ ТАРИФАМИ І ЦІНАМИ.
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26.04.2021 06:02 Ответить
ты кто такой?
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26.04.2021 02:36 Ответить
а ты кто??
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26.04.2021 03:06 Ответить
а ты правда раб?зэ-раб
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26.04.2021 04:10 Ответить
А сколько себестоимость добычи Украинского газа который по Конституции принадлежит всем гражданам Украины,? Вот за что должен быть Майдан
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26.04.2021 02:06 Ответить
Это геноцид и беспредел!вы ещё терпите ?намного хуже чем при януковиче!
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26.04.2021 05:21 Ответить
ЮЛЯ ВЕРНИСЬ СО СВОИМ ГАЗОМ ПО 450ДОЛ. "УКРАДИ "ЕЩЕ(разницу в тарифах)

Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 8636
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26.04.2021 02:15 Ответить
Зарплаты впиши
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26.04.2021 02:27 Ответить
и субсидии учти
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26.04.2021 02:32 Ответить
и вообще, кацап ты че тут делаешь? деревянные отрабатываешь?
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26.04.2021 02:43 Ответить
ЮЛА ЮЛА ЮЛА вернись на ты спараведливая
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26.04.2021 03:07 Ответить
ЩО ЗЕПОРОХОПІДБАРИЖНИК БУКВУ Р ЗАГУБИВ ВІД РАДОСТІ ГРАБУНКУ УКРАЇНЦІВ, ВСЕРІВНО ОБСЕРЕСЯ ОБЖЕРШИСЬ, ЧИ ПОТВОЄМУ ОБСЕЛЕСЯ.
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26.04.2021 06:11 Ответить
Та повертай вже краще Кучму , тобто - газ по 11 коп . . А ще краще совок , де газ був майже безплатний .
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26.04.2021 03:42 Ответить
тоді ранній совок, там газ не потрібен був всі грілися портретом товаріща сталіна.
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26.04.2021 04:01 Ответить
Не, портрет товар да Сталина подлежал бессрочному хранению до момента его здыхания. А вот товарищами Троцким, Зиновьевым, Каменевым очень даже поощралось буржуечки топить.
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26.04.2021 09:45 Ответить
ПОРОХОЗЕЛЕНІ ЦЕ БАНДИТИ, ВОНИ НЕ Є ПРИБІЧНИКАМИ УКРАЇНИ, ПОХОЖЕ НА РОБОТУ ПРОТИ УКРАЇНИ В УНІСОН З РФ,.
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26.04.2021 06:06 Ответить
У мене при Юлькі зарплатня була 200 гривень.
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26.04.2021 06:20 Ответить
То Янукович ещё и переплачивал
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26.04.2021 06:38 Ответить
Не верю, зп в 2005 году от 700 и выше, я например около 3000 грн. получал.
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26.04.2021 08:40 Ответить
При Юле доллар был 4,95 а не 8
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26.04.2021 08:38 Ответить
при юле (сейчас чисто хронология, не причинно-следственное) он как раз к 8 и пришел.
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26.04.2021 09:52 Ответить
Те которые продают дорого, это фиктивные компании, для того, чтобы люди не орали сильно из-за цены 8 грн
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26.04.2021 02:20 Ответить
СПЕКУЛЮЮТЬ ГАЗОМ РЕАЛЬНІ ЛЮДИ, А КОМПАНІЇ ЦЕ ЯК МІФІЧНІ МІСТА ГЕРОЇ, ГИНУЛИ ЛЮДИ А НАГОРДИ ЙШЛИ МІСТАМ.
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26.04.2021 06:15 Ответить
Только вот каждый год будут повышать безмерно, повышение-то не последнее...
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26.04.2021 02:39 Ответить
Газ тепер вже ніхто не знижуватиме і не підвищуватиме , крім газової біржі в Дюссельдорфі. Крім світового ринку тобто .
Ручне керування цінами на газ , вже в минулому . .
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26.04.2021 04:01 Ответить
не понимаю...при юле газ по 480 долларов за куб......НО НАРОДУ _--ПО 48 копеек за куб....какая то головоломка...А вот порошенко и зе-----продауют НАРОДНЫЙ ГАЗ НАРОДУ ---по ептваюмаму цене....тоже как понять...А ФИРТАШ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ НАРОДУ УКРАИНЫ ЗА ГАЗ???????
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26.04.2021 03:15 Ответить
Та шо ж тут не зрозумілого ? Ціна газу при брехусі , була ручною ,, шоб - лохторат не сердився ,і галасавал -за кого нада . А різницю доплачував держбюджет , а це десятки млрд щорічно . .

Гроші ж всеодно , звідкись треба було брати . Універсальної формули , такої щоб - брати дорого , а віддавати дешево , ще ніхто в світі не винайшов . Ось може тепер Кива придумає .
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26.04.2021 03:55 Ответить
Давно вже винайшли дешевий газ.....ПОСЛУХАЙТЕ СТРИМЫ АНТОНА ГУРА ПРО ГАЗ...там есть ответы на все вопросы.....АНТОН ГУРА ---МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
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26.04.2021 04:38 Ответить
И ПОТОМ...ГДЕ БЕРЕТ ГАЗ **** ФИРТАШ......У НАРОДА УКРАИНЫ!!!!!!
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26.04.2021 04:39 Ответить
А если у народа кацапни, то что?
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26.04.2021 09:47 Ответить
ПОЧИТАЙТЕ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!ЭТО КАЦАПНЯ ПРОДАЕТ ГАЗ УКРАИНЫ-----ЕВРОПЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЧИТАЙТЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-----АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОН наведет порядок с УКРАИНСКИМ ГАЗОМ!!!!!!!!
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26.04.2021 10:50 Ответить
Украина не выдержит еще одного клоуна. Хватит потакать дебильному населению.
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26.04.2021 10:53 Ответить
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЭТО НЕ КЛОУН......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АНТОН ГУРА-----КОНКРЕТНЫЙ ЧЯЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!!!!!!он просчитывает все украденные и не украденные кубометры ГАЗА!!!!!!!!!!!!публикует все конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если он не прав....СКАЖИТЕ В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ......ИНАЧЕ КЛОУНЫ----ЭТО ВЫ!!!!!!!
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26.04.2021 11:44 Ответить
Еще и свихнувшийся клоун. Его же остальные клоуны не взяли с собой в передвижной цирк слуга урода. А ему тоже хочется 25 штук баксов в месяц за посидеть и кнопки понажимать.
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26.04.2021 12:20 Ответить
Как Вы надоел со своми воплями.....ГОВОРИ КОНКРЕТНО...ЧТО АНТОН ГУРА СОВРАЛ!!!!
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26.04.2021 13:23 Ответить
Нечего больше делать, как отслеживать речи аферистов.
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26.04.2021 13:30 Ответить
да...получается АНТОН ГУРА---ПРАВ!!!!!!значит я за него буду голосовать!!!!!
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26.04.2021 16:57 Ответить
Голосуйте, только тихо. Орать зачем? Глухих нету.
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26.04.2021 17:12 Ответить
ну я же совсем тихо...Я так доверяла порошенко....и так разочаровалась...что извините...мне кричать хочеться
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26.04.2021 18:52 Ответить
Ух ты, так вы девочка. Тогда понятны такие резкие перепады психополя.
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26.04.2021 18:56 Ответить
А что Порошенко? Лампочку у вас выкрутил в подъезде?
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26.04.2021 18:56 Ответить
ПОРОШЕНКО--СТРАТЕГ....однозначно....ОН ВИДИТ ВСЕ....но только для себя....а именно..ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЙ ГАЗ В ЕВРОПУ ПРОДАЕТ РОССИЯ????
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26.04.2021 21:26 Ответить
Это слишком высокие материи. Вам бы их с Шарием каким перетереть.
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26.04.2021 21:59 Ответить
нет...шарий вор и янычар. для УКРАИНЫ.Тут интересна истина.
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27.04.2021 03:57 Ответить
ну да........прежде чем диагностировать...у себя резкие перепады...надо убедиться..что меня окружают не олигархи..ЭТО ПО ФРЕЙДУ!!
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26.04.2021 21:23 Ответить
мы так не договаривались. Что делать? А не платить . Тогда все отключат , И только тогда появится стимул у стада сбросить с себя хомут (хиба ревуть волы як ясла плвни). И подставить шею под болеее легкий . Желающих очередь стоит покерувать быдлом. На большее мы пока не способны. Все дело в нас. Поменяем свидомость поменяется жизнь.Конституция ст143 143 13 5 позволяет это сделать в законный спосиб. Геть престпников узурпаторов при власти.
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26.04.2021 05:20 Ответить
ГЕТЬ!!!!!придет АНТОН ГУРА!!!!!и мы пойдем за ним!!!!!
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26.04.2021 10:52 Ответить
ЛОНГ...бедный человек НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕ ПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ...Вы ето хоть понимаете??????
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26.04.2021 13:24 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.theinsider.ua%2Frus%2Fbusiness%2F529c6f04438b1%2F&psig=AOvVaw2owAdk_r7IFMhFFslPmX5e&ust=1619494479823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKjG_qb9mvACFQAAAAAdAAAAABAD Кому належать українські облгази | INSIDER

..
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26.04.2021 06:35 Ответить
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 1893.....
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26.04.2021 06:36 Ответить
Твари где украинский газ и электричество с украинских АЭС, за который украинцы должны платить копейки.
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26.04.2021 07:25 Ответить
где?????нужно поднять законы УКРАИНЫ про приватизацию данного вопроса...и посмотреть...кто из депутатов и когда голосовал за ети законы...и тогда будут известны все бандиты
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26.04.2021 18:56 Ответить
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Очікувані кроки від Зеленського в перші 100 днів На запитання «Що з переліченого на картці Ви хотіли б, щоб наступний Президент зробив у свої перші 100 днів? http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Оберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей.» відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити тарифи на комунальні послуги - 39,1%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Президента - 35,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 32,4%; Розпочати переговори з Росією - 23,3%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму - 16,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану - 9,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 8%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента - 5,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 5,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Арештувати російські активи в Україні - 4,6%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,3%.
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26.04.2021 07:51 Ответить
Что самое интересное, зеленые пришли ко власти на волне повышения Гройсманом цен на газ, помните каждый квартал цена росла, эти пообещали цену сделать минимальной, народ прокотил Петю,а теперь Зеленский наступает на те же грабли. И что в итоге? Цена на газ даже больше чем при Порошенко, а во власти феерические идиоты не способные управлять даже свинарником. Вы сделали их разом, дебилы!
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26.04.2021 08:44 Ответить
По-моему Зе снова сыграл членом, но в этот раз по губам 76%
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26.04.2021 09:12 Ответить
Кто- то способен написать - под каким давлением вы считаете эти кубометры? И температуру, плиз...
Без давления и температуры, объёмы не имеют смысла! Я уже не пишу про каллорийность...
Как можно обсуждать то, что неизвестно?
Основание - физика за 6-й класс средней школы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - для идеального газа (без примесей).
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26.04.2021 10:09 Ответить
Давление--это интересный вопрос..НО В УКРАИНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБЫВАЕТСЯ 100 МИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ ГАЗА!!!!!!!!!!100---КАЖДЫЕ СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!при чем тут ЗАКОНЫ БОЙЛЯ-МАРИОТТА????ети законы давно работают на фирташа и других.....ТАК СКАЗАЛ АНТОН ГУРА!!!!!!
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26.04.2021 10:56 Ответить
Под каким давлением вы считаете газ?
Для справки. В магистральном трубопроводе давление может быть 100 Мпа. В квартиру, согласно ТУ, давление может варьироваться в пределах 0,003-0,0007 Мпа.
Разница количества газа, в одном кубометре около МИЛЛИОНА раз.
КАК СЧИТАЕТЕ вы?
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26.04.2021 11:07 Ответить
У меня на даче газовый баллон, объёмом 0,05 кубометра. Его хватает на сезон полноценно готовить еду. Т.е. одна двадцатая часть ОДНОГО кубометра хватает на 7 месяцев! Беру математику. это означает, что одним кубометром можно пользоваться, полноценно, 140 месяцев или более чем 10 лет!
А давление газа в баллоне намного меньше чем в магистральном трубопроводе!
Абсолютно уверен, что реальная демополизация поставок газа до уровня частников, сделает стоимость газа в десятки, а то и сотни раз ниже.
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26.04.2021 11:03 Ответить
 
 