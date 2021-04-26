Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр
Украинские поставщики газа начали объявлять годовые цены для населения. Так рынок предоставляет украинцам возможность получать голубое топливо по фиксированной цене в течение года. Повышать её в этот период поставщикам запрещено.
Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков сейчас варьируются от 7 грн 99 коп. и до 13,5 грн за кубометр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Все газоснабжающие компании покажут украинцам годовые тарифы на голубое топливо до первого мая. Такое решение еще в феврале приняли в правительстве по поручению президента.
Всех потребителей автоматически переведут на тарифы их нынешнего поставщика. Если потребителя не устраивает цена на газ, то по желанию можно поменять газоснабжающую компанию. Для этого нужно заключить с другим предприятием контракт. Сделать это можно онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.
"Чтобы знать, устраивает вас или не устраивает цена годового контракта - необходимо мониторить рынок. Дом обеспечивается центральным отоплением, то, естественно, будет подписывать придомовая котельная, то есть ОСМД. Если у вас в квартире или доме котел, то подписывать будете вы. Потому что вы являетесь конечным потребителем и плательщиком. Перейти на альтернативного поставщика достаточно просто. Пишется заявление и все происходит автоматически", - пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Указанная цена на газ фиксирована на весь год и не будет повышаться до конца срока. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения. Такая модель обезопасит украинцев от летних и зимних скачков цен в платежках.
"Идея единой цены на год для населения является чисто рыночной моделью. На сегодня страны Европы тоже часто работают по годовым контрактам. Мы должны понимать, что годовой контракт, как правило, более дешёвый. Годовой контракт срезает летние пики снижения цены и зимние пики повышения цены. Таким образом устанавливается средняя цена по году", - говорит Олег Пендзин.
Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков будут действительны для населения до 30 апреля 2022 года. Тогда компании обновят свои цены годового тарифа.
Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Согласно мониторингу "Интерфакс-Украина", YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).
ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" – 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни".
"Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).
Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).
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Шкода що другого травня ти з будинку умудрився вискочити...
Ручне керування цінами на газ , вже в минулому . .
Гроші ж всеодно , звідкись треба було брати . Універсальної формули , такої щоб - брати дорого , а віддавати дешево , ще ніхто в світі не винайшов . Ось може тепер Кива придумає .
АНТОН ГУРА-----КОНКРЕТНЫЙ ЧЯЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!!!!!!он просчитывает все украденные и не украденные кубометры ГАЗА!!!!!!!!!!!!публикует все конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если он не прав....СКАЖИТЕ В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ......ИНАЧЕ КЛОУНЫ----ЭТО ВЫ!!!!!!!
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http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити тарифи на комунальні послуги - 39,1%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Президента - 35,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 32,4%; Розпочати переговори з Росією - 23,3%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму - 16,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану - 9,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 8%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента - 5,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 5,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Арештувати російські активи в Україні - 4,6%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,3%.
Без давления и температуры, объёмы не имеют смысла! Я уже не пишу про каллорийность...
Как можно обсуждать то, что неизвестно?
Основание - физика за 6-й класс средней школы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - для идеального газа (без примесей).
Для справки. В магистральном трубопроводе давление может быть 100 Мпа. В квартиру, согласно ТУ, давление может варьироваться в пределах 0,003-0,0007 Мпа.
Разница количества газа, в одном кубометре около МИЛЛИОНА раз.
КАК СЧИТАЕТЕ вы?
А давление газа в баллоне намного меньше чем в магистральном трубопроводе!
Абсолютно уверен, что реальная демополизация поставок газа до уровня частников, сделает стоимость газа в десятки, а то и сотни раз ниже.