Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией - перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности
Президенту РФ Путину стоит понять: ситуация в мире складывается таким образом, что Украина пользуется поддержкой других стран, а отношение к России - негативное.
Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хотелось бы, чтобы он (Путин. - Ред.) вернулся к трезвости, не жил в изолированном бункере, а посмотрел, что происходит в мире, какова расстановка сил. Я вам говорю откровенно, что сегодня расстановка сил в мире позитивна для Украины и крайне негативная по отношению к России - санкции, дипломатические ограничения", - сказал Кравчук.
По его мнению, Россия наращивала войска вблизи границы, чтобы напугать Украину, сделать ее более покладистой.
"Мы предлагаем установить мир на основе "нормандского формата" и Минских документов. Давайте пойдем по этому пути навстречу друг другу", - в который раз подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
В то же время он призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине: "Я обращаюсь к россиянам, если они меня услышат. Что в России сегодня нечего делать? Я знаю несколько городов, которые можно пересчитать по пяти пальцам руки, где люди живут ближе к цивилизации, а в глубинке - там страшно подумать. Имея такие колоссальные ресурсы и возможности, займитесь вы, друзья, Россией, перестраивайте Россию, проводите реформы, улучшайте уровень жизни людей, используйте свои возможности".
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у них своя "конституция" и "государева дума" - пусть туды пишут свои эротические фантазии.
P.S.сделать из коцаба человека можно только палкой. другого "ясака" они не понимают.
Зараз.
Орда способна только на воровство и паразитирование на украденом.
В этом её, орды, сущность.
пшла вон,срань ты лапотная. вопросы задавать будешь своей жОне-матрехе.
бубочку, всё и повыкинутое по оффшорам тоже..... правда технически не знаю как это зделать
и мне обязательно ответят мол не пиши глупостей это просто невозможно..... знаю знаю но....
я сейчас говорю об искреннем желании - просто пустить по миру всех этих гавнюков пропер-
девших Украину абсолютно во всех областях и сферах гос.деятельности, вот просто что бы они доживали клошарами и бомжами в картонных коробках.
А как же 13000+ убитых и вдвое больше раненых украинцев? А как же оккупированные и превращённые в помойки и пустыни территории Украины? А как же репарации за все беды, которая причинила паРаша во главе с Ху*лом?
- это главное что нам нужно знать про это ничтожество..
(Р.Р. Толкиен, «Хоббит»)Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и Дальний Восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Корее, Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Лаосе, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
Лиш він один ходив на Макву, в Кремль виганяти демонів!
Всі інші в паРаші уміють лише із гною пітухів ваять, все інше їм похрін!!!
Парашна банда може тільки убивать і дохнуть за своїх Царів по всьому світу, на інше парашні кріпосні не здатні!!!