Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией - перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности

Президенту РФ Путину стоит понять: ситуация в мире складывается таким образом, что Украина пользуется поддержкой других стран, а отношение к России - негативное.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотелось бы, чтобы он (Путин. - Ред.) вернулся к трезвости, не жил в изолированном бункере, а посмотрел, что происходит в мире, какова расстановка сил. Я вам говорю откровенно, что сегодня расстановка сил в мире позитивна для Украины и крайне негативная по отношению к России - санкции, дипломатические ограничения", - сказал Кравчук.

По его мнению, Россия наращивала войска вблизи границы, чтобы напугать Украину, сделать ее более покладистой.

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"Мы предлагаем установить мир на основе "нормандского формата" и Минских документов. Давайте пойдем по этому пути навстречу друг другу", - в который раз подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время он призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине: "Я обращаюсь к россиянам, если они меня услышат. Что в России сегодня нечего делать? Я знаю несколько городов, которые можно пересчитать по пяти пальцам руки, где люди живут ближе к цивилизации, а в глубинке - там страшно подумать. Имея такие колоссальные ресурсы и возможности, займитесь вы, друзья, Россией, перестраивайте Россию, проводите реформы, улучшайте уровень жизни людей, используйте свои возможности".