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Новости Борьба с коронавирусом
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Евросоюз может уже этим летом открыть границы для туристов, привитых одобренными ЕМА вакцинами

Евросоюз может уже этим летом открыть границы для туристов, привитых одобренными ЕМА вакцинами

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса вакцинами нового типа. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

вакцина (3814) граница (5256) туризм (1543) Евросоюз (17052) Урсула фон дер Ляйен (508) COVID-19 (18608)


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А если справка от попа? Там же все христоеды - следовательно мона пойти в храм и вот сейчас отведать мяса и крови б*га = поциент вируса не имеет и не будет иметь. Кто не верит - еретик.
или это только православных ущемляют? Путин за такое может и ввести
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26.04.2021 07:26 Ответить
Ожидаемо, украинцев, привитых всякими мутными ковишидлами от Степашки, в европейский дом не пустят. Спасибо зебилам.
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26.04.2021 07:32 Ответить
Хо-хо.... почем бизнес по «прививкам» у «#yя в s|]aku" радуцкого? В Борисе не будут прививать? Желающих выехать на курорты лазурного побережья?
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26.04.2021 07:36 Ответить
Если вместо исполнения обязанностей президента долго и упорно лупить хреном по пианино, то разрушить можно даже безвиз. Наголосовали, 73%? Хавай.те
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26.04.2021 07:58 Ответить
Европу могут обилечивать только своя ковидмафия. Прилипалам типа степашки и радуцкого со своим шмурдяком делать нечего. Все будут ждать что скажут зачинщики этого коронобесия. Но за откат и бюджетные деньги возможно все.
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26.04.2021 08:20 Ответить
по идее степана со шмыгой тоже не должны туда пускать....
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26.04.2021 08:28 Ответить
Упс. Чим там нарід прививають? Індійською та китайською бормотухами? Вони ліцензовані, чи какаяразніця?
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26.04.2021 09:44 Ответить
Якщо комусь цікаво:
Угорщина та Румунія (країни ЄС, перша навіть входить до Шенгенської зони) - впускатимуть вболівальників на матчі Євро-2029 за наявності квитків на матч та негативних ПЛР-тестіа, зроблених не раніше 72 годин.
Нідерланди взагалі не впускатиму
тут туристів з країн не_ЄС, в тому числі вболівальників.
Німеччина впускатиме вболівальників залежно від того, який рівень захворюваності в тій чи іншій країні
Італія впускатиме вболівальників, але після в'їзду в країну треба буде пройти 10-денну ізоляцію, потім здати ПЛР-тест, і якщо він негативний, то тільки тоді йти на стадіон
По Іспанії інформації ще немає
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26.04.2021 10:16 Ответить
 
 