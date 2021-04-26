Евросоюз может уже этим летом открыть границы для туристов, привитых одобренными ЕМА вакцинами

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса вакцинами нового типа. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-паспорта введут к лету, они будут признаваться везде в ЕС, - Урсула фон дер Ляйен

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.