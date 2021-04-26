В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: лучший фильм - "Земля кочевников", лучший актер - Энтони Хопкинс, лучшая актриса - Фрэнсис Мак-Дорманд. СПИСОК
Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Земля кочевников". Творческий коллектив фильма забрал сразу три "Оскара": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучшую женскую роль".
Звание лучшего актера заслуженно получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме "Отец".
В то же время, "Оскар" за роли второго плана получили Дэниел Калуя за "Иуда и Черный Мессия" и Юн Ю Чжун за "Минари".
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признана "Душа", а лучшей короткометражной анимацией - "Если что-то случится, я тебя люблю".
Технические награды - "Лучший звук" и "Лучший монтаж" - ожидаемо достались "Звуку металла". В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была в анимационной "Душе", а лучшая песня - Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас - в "Черном Мессии".
Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций "Манк", который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки ( "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа").
Общий список номинаций и победителей:
Лучший фильм: "Земля кочевников" (Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Спирс, Дэн Джанви, Хлои Чжао)
Лучшая режиссерская работа: Хлои Чжао ( "Земля кочевников")
Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс ("Отец")
Лучшая женская роль: Фрэнсис Мак-Дорманд ("Земля кочевников")
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ю Чжун ( "Минар")
Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ( "Перспективная девушка")
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер по одноименной пьесе Зеллера ( "Отец")
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я тебя люблю"
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель - осьминог"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Два удаленных незнакомца"
Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, жен Батист ( "Душа")
Лучшая песня к фильму: H.E.R, Дернст Эмиль II, Тиара Томас - Fight for You
Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес, Филипп Блед ( "Звук металла")
Лучшая работа художника-постановщика Дональд Грэм Брет, Жан Паскаль ( "Манк")
Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт ( "Манк")
Лучший грим и прически: Матик Енофф, Миа Нил, Ларри М.Черри ( "Ма Рейни: Мать блюза")
Дизайн костюмов: Энн Рот ( "Ма Рейни: Мать блюза")
Лучший монтаж: Миккель Е.Г. Нильсен ( "Звук металла")
Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли, Скотт Фишер ( "Тенет").
Как сообщалось, нынешняя церемония "Оскара" была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и происходила одновременно в двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в знаменитом театре "Долби".
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все фильмы - просто на бутылку посадили логику, физику и зрителей.
даже старые фильмы, ну, как все знают - терминатор и прочие робокопы - ваще мрак. мне нравился Чужой, там где две части про высадку на других планетах - тоже
обосралнашел кучу "грехов"
не говоря уже о руснявых фильмах - несколько фильмов - и лучше бы не снимали это говно. хотя, при бюджете в сотни млн., не снимали бы лучше и голливудяне - просто нужно смотреть, не фильм, а то как издеваются над зрителями
Просто не надо быть задротом.
ну шо тут говорить то?
И написаны они задротами для задротов.
Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!
Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
если блин, запомнился ролик про типа как летел к солнцу шоб типо сделать шоб круче горело, так там даже этот критик чуть не обосрался то. и это полнейшее невежество режиссера, т.е. - насрал на зрителей, мол - и так быдло схавает, вот я и о чем.
А миллиарды почему-то зарабатывает Голивуд в США, а не Довженко в Украине.
зрителю побоку шо там сто раз нивелируют напр. законы Эйнштейна.
я не за то писал а за то шо если примахаться, то и фильм потом неохота смотреть то.
ну, если ты не москвич, там же все кинотеатры и всем круто(протирает орден Дидапобеда)
Я открою тебе страшную тайну, если скажу, что очень многие артисты, снимающиеся в довольно глупых (с точки зрения "искпердов") блокбастерах являются признанными театральными артистами?
И знаешь почему они это делают?
Потому что лучше быть известным артистом-миллионером в Голивуде, чем задротом, который примахивается, в Мухосранске.
Понятно шо они там, я и вы смотрели как им там сниматься тяжело, но я вот за тупо эти киногрехи говорю - артистам то побоку - сказали прыгать - он шо делает? правильно!
а тупо если посм. киногрехи так называемые, то ну.. напр. хотя бы как там, звездный десант шоле - обосраться мона, хотя фильм норм., если не смотреть эти "грехи" то
Заполучить Камбербейджа, Хопкинса или Айронса в фильм - это уже половина успеха.
Для Камбербейджа, Хопкинса или Айронса сыграть в кассовом фильме - это заработать денег.
А с деньгами можно себе позволить сниматься в том кино, которое им нравится. Собственно, тот же фильм "Отец", за который Хопкинс получил Оскара, врядли соберет большую кассу и будет пользоваться диким успехом у широких масс.
А киногрехи - удел задротов. Т.е. вначале этого движняка было прикольно конечно почитать и поржать, но потом это уже стало не оригинально, не содержательно и бессмысленно.
Хочешь законов физики и астрономии - иди на лекции в КПИ и в планетарий, а не в кинотеатр. Кино - это в первую очередь шоу.
и даже оставим законы физики, прости Эйнштейн, но такие детские ляпы, когда там целая свора снимает.... прости Аллах, но это тупо говно. даже не за всякие трансформеры - тупо "боевики" вроде там как там, ну, Нео этот типо стреляла например или типо форсажоподобные и прочие - это же жесть, тупо насрали на зрителей. - зри.те
Выборы 2019 в Украине показали это как нельзя лучше.
А киноиндустрия свой мейн-стрим делает именно для большинства. Это бизнес и ничего личного.
Среднестатистическому прямоходящему надо, чтобы в фильме стреляли (мужики), секаса побольше (мужики), любви побольше (тетки) и спецэффектов побольше. Остальное абсолютно вторично. Поэтому в блокбастерах, в перерывах между розовыми соплями, бегают субтильные девки модельного вида с убивачками с танк размером и стреляют во все, что движется.
Будут у массового зрителя более высокие требования - киноиндустрия будет штамповать для масс другое кино.
Мужеподобную бабищу, которая реально могла бы вытворять, то, что происходит в фильме?
Лагидну Шарлиз Терон, которая стопудово так махать железками не смогла бы?
Хопкинс реально гений актерского мастерства.
А кто такой Бондарчук, кстати?
Не хизуйтеся своїм невіглаством.
Все именно так и было бы.
Только почему-то большинство выехавших туда "наших" артистов выше кабачного уровня и второстепенных ролей там не поднимались.
сначала подумал, что фильм про кацапов
https://twitter.com/o_zabuzhko Оксана Забужко https://twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko https://twitter.com/o_zabuzhko/status/1343122127482974209 27 дек. 2020 г.
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДАНСЬКОГО ҐЕНДЕРУ.
А чому всі пишуть, що пронизлива драмеді "Ще по одній" Томаса Вінтерберґа - це "про кризу середнього віку", коли вона про кризу ******** цивілізації взагалі (К'єркеґор там не просто так трапляється пацан...https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F58843843952%2Fposts%2F10158999063438953
https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #забужко
А вобще хоть что-то из этих фильмов видел? Так о чем речь, унылый?
https://kinotochka.co/16328-zemlya-kochevnikov-2020.html