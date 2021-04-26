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В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: лучший фильм - "Земля кочевников", лучший актер - Энтони Хопкинс, лучшая актриса - Фрэнсис Мак-Дорманд. СПИСОК

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Оскар: лучший фильм -

Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Земля кочевников". Творческий коллектив фильма забрал сразу три "Оскара": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучшую женскую роль".

Звание лучшего актера заслуженно получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме "Отец".

В то же время, "Оскар" за роли второго плана получили Дэниел Калуя за "Иуда и Черный Мессия" и Юн Ю Чжун за "Минари".

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признана "Душа", а лучшей короткометражной анимацией - "Если что-то случится, я тебя люблю".

Технические награды - "Лучший звук" и "Лучший монтаж" - ожидаемо достались "Звуку металла". В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была в анимационной "Душе", а лучшая песня - Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас - в "Черном Мессии".

Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций "Манк", который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки ( "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В длинный список номинантов на "Оскар-2021" попали два украинских фильма: "Атлантида" и "Земля голубая, словно апельсин"

Общий список номинаций и победителей:

Лучший фильм: "Земля кочевников" (Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Спирс, Дэн Джанви, Хлои Чжао)
Лучшая режиссерская работа: Хлои Чжао ( "Земля кочевников")
Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс ("Отец")
Лучшая женская роль: Фрэнсис Мак-Дорманд ("Земля кочевников")
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ю Чжун ( "Минар")
Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ( "Перспективная девушка")
Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер по одноименной пьесе Зеллера ( "Отец")
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я тебя люблю"
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель - осьминог"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Два удаленных незнакомца"
Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, жен Батист ( "Душа")
Лучшая песня к фильму: H.E.R, Дернст Эмиль II, Тиара Томас - Fight for You
Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес, Филипп Блед ( "Звук металла")
Лучшая работа художника-постановщика Дональд Грэм Брет, Жан Паскаль ( "Манк")
Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт ( "Манк")
Лучший грим и прически: Матик Енофф, Миа Нил, Ларри М.Черри ( "Ма Рейни: Мать блюза")
Дизайн костюмов: Энн Рот ( "Ма Рейни: Мать блюза")
Лучший монтаж: Миккель Е.Г. Нильсен ( "Звук металла")
Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли, Скотт Фишер ( "Тенет").

Как сообщалось, нынешняя церемония "Оскара" была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и происходила одновременно в двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в знаменитом театре "Долби".

Оскар (83) премия (480) США (26313)


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Топ комментарии
+12
Таких роликов и статей по рублю ведро уже давным давно по инету гуляет.

И написаны они задротами для задротов.

Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!

Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
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26.04.2021 08:55
+8
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"

сначала подумал, что фильм про кацапов
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26.04.2021 08:16
+7
Там темнокожий человек сразу на постере - при таком раскладе разве мог быть другой вариант?
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26.04.2021 08:22
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"Душа" - хороший анімаційний мультик. Невже нагороду цьогоріч присуджують дійсно вартим роботам у сфері кіно?
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26.04.2021 07:55 Ответить
Там темнокожий человек сразу на постере - при таком раскладе разве мог быть другой вариант?
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26.04.2021 08:22 Ответить
Там хорошие души белые а плохие - чёрные. Совсем не расизм. И негр полфильма кот.
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26.04.2021 14:34 Ответить
а в шахматах белые всегда ходят первыми, нужно срочно что-то менять
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27.04.2021 09:45 Ответить
Можно перейти на Го, там первые чёрные и слабый противник делает несколько ходов.
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28.04.2021 20:52 Ответить
І "Ще по одній" - теж гідний, це справжній шедевр!
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26.04.2021 08:42 Ответить
на початку анімація шедевральна - але потім здулись - дебільний сюжет і просто розмазня всяка...
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26.04.2021 08:51 Ответить
я вот посматриваю ролики - киногрехи делает русак, так ваще - настолько детские ошибки в фильмах - это вообще ужас. в Пиратах - там гораздо более сотни, в каждой части.
все фильмы - просто на бутылку посадили логику, физику и зрителей.
даже старые фильмы, ну, как все знают - терминатор и прочие робокопы - ваще мрак. мне нравился Чужой, там где две части про высадку на других планетах - тоже обосрал нашел кучу "грехов"
не говоря уже о руснявых фильмах - несколько фильмов - и лучше бы не снимали это говно. хотя, при бюджете в сотни млн., не снимали бы лучше и голливудяне - просто нужно смотреть, не фильм, а то как издеваются над зрителями
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26.04.2021 07:58 Ответить
Ты не поверишь... Но все эти фильмы и не снимались, как документальные.

Просто не надо быть задротом.
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26.04.2021 08:41 Ответить
та вы просто не смотрел ролики - ну блин настолько детские ошибки шо атас. и да, с того шо вы написал, там может 10% "киногрехов", я уже не говорю шо в "марвеле" там типо вообще куча неувязок с самими же фильмами, шо вышли раньше.
ну шо тут говорить то?
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26.04.2021 08:44 Ответить
Таких роликов и статей по рублю ведро уже давным давно по инету гуляет.

И написаны они задротами для задротов.

Когда ты первый раз смотрел "Аватар" в HD-качестве на большом экране, тебя сильно волновало, что кто-то часы не снял или птицы совсем не так летают? Серьезно???!!!

Понимаешь, чтобы снять кино-бестселлер, нужно быть хорошим сценаристом, режиссером, организатором, собрать крутую команду, иметь бабло и пр.
А, чтобы обосрать фильм, достаточно быть хотя бы наполовину грамотным и иметь доступ в интернет.
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26.04.2021 08:55 Ответить
та г*споди, вы бы сначала посм. фильм, а потом - как его "обсерают" и задумался над своим лог. мышлением, вот я к чему пишу.
если блин, запомнился ролик про типа как летел к солнцу шоб типо сделать шоб круче горело, так там даже этот критик чуть не обосрался то. и это полнейшее невежество режиссера, т.е. - насрал на зрителей, мол - и так быдло схавает, вот я и о чем.
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26.04.2021 10:50 Ответить
Таких физиков-теоретиков и астономов с голой жопой полный Харьков.

А миллиарды почему-то зарабатывает Голивуд в США, а не Довженко в Украине.
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26.04.2021 11:52 Ответить
та бо графон
зрителю побоку шо там сто раз нивелируют напр. законы Эйнштейна.
я не за то писал а за то шо если примахаться, то и фильм потом неохота смотреть то.
ну, если ты не москвич, там же все кинотеатры и всем круто(протирает орден Дидапобеда)
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26.04.2021 12:20 Ответить
Я тебе уже писал про уровень тех, кто примахивается и тех, кто этим руководствуется при просмотре фильмов.

Я открою тебе страшную тайну, если скажу, что очень многие артисты, снимающиеся в довольно глупых (с точки зрения "искпердов") блокбастерах являются признанными театральными артистами?

И знаешь почему они это делают?
Потому что лучше быть известным артистом-миллионером в Голивуде, чем задротом, который примахивается, в Мухосранске.
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26.04.2021 12:28 Ответить
да "о цо ходзе"
Понятно шо они там, я и вы смотрели как им там сниматься тяжело, но я вот за тупо эти киногрехи говорю - артистам то побоку - сказали прыгать - он шо делает? правильно!
а тупо если посм. киногрехи так называемые, то ну.. напр. хотя бы как там, звездный десант шоле - обосраться мона, хотя фильм норм., если не смотреть эти "грехи" то
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26.04.2021 12:35 Ответить
Ты реально думаешь им миллионы платят за то, что они просто прыгают, как это мог бы сделать любой сантехник?

Заполучить Камбербейджа, Хопкинса или Айронса в фильм - это уже половина успеха.
Для Камбербейджа, Хопкинса или Айронса сыграть в кассовом фильме - это заработать денег.
А с деньгами можно себе позволить сниматься в том кино, которое им нравится. Собственно, тот же фильм "Отец", за который Хопкинс получил Оскара, врядли соберет большую кассу и будет пользоваться диким успехом у широких масс.

А киногрехи - удел задротов. Т.е. вначале этого движняка было прикольно конечно почитать и поржать, но потом это уже стало не оригинально, не содержательно и бессмысленно.

Хочешь законов физики и астрономии - иди на лекции в КПИ и в планетарий, а не в кинотеатр. Кино - это в первую очередь шоу.
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26.04.2021 12:47 Ответить
ну да шоу, просто если со зрителей делают откровенных дебилов, то это как бы намекает...
и даже оставим законы физики, прости Эйнштейн, но такие детские ляпы, когда там целая свора снимает.... прости Аллах, но это тупо говно. даже не за всякие трансформеры - тупо "боевики" вроде там как там, ну, Нео этот типо стреляла например или типо форсажоподобные и прочие - это же жесть, тупо насрали на зрителей. - зри.те
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26.04.2021 13:31 Ответить
Начнем с того, что подавляющее большинство людей действительно идиоты.
Выборы 2019 в Украине показали это как нельзя лучше.

А киноиндустрия свой мейн-стрим делает именно для большинства. Это бизнес и ничего личного.
Среднестатистическому прямоходящему надо, чтобы в фильме стреляли (мужики), секаса побольше (мужики), любви побольше (тетки) и спецэффектов побольше. Остальное абсолютно вторично. Поэтому в блокбастерах, в перерывах между розовыми соплями, бегают субтильные девки модельного вида с убивачками с танк размером и стреляют во все, что движется.

Будут у массового зрителя более высокие требования - киноиндустрия будет штамповать для масс другое кино.
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26.04.2021 13:47 Ответить
Вот ты сам подумай кого ты хотел бы видеть, например, в последнем "Безумном Максе":

Мужеподобную бабищу, которая реально могла бы вытворять, то, что происходит в фильме?
Лагидну Шарлиз Терон, которая стопудово так махать железками не смогла бы?
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26.04.2021 14:05 Ответить
так як ти кажеш
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26.04.2021 14:13 Ответить
насчёт Хопкинса согласен уже ещё не видя..... уникальный актёр
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26.04.2021 08:02 Ответить
Посмотри фильм "Отец" с Хопкинсом. Фильм тяжелый, но если сможешь досмотреть до конца...

Хопкинс реально гений актерского мастерства.
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26.04.2021 08:42 Ответить
Після Сергія Бондарчука Ентоні Хоппкінс, без сумніву неперевершений.
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26.04.2021 08:11 Ответить
Он и без Бондарчука непревзойден.

А кто такой Бондарчук, кстати?
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26.04.2021 08:43 Ответить
Головний режисер і виконавець ролі графа П"єра Безухова у фільмі "Війна і мир", виконавець ролі солдата Соколова у фільмі "Людська доля" ("Судьба чєловьєка", по вашому), безсмертний образ Кардинала Ботічеллі у фільмі "Овод", Головна роля у фільмі "Отець Сергій", роля Тараса Шевченка,"Вони воювали за Батьківщину", десятки інших фільмів...
Не хизуйтеся своїм невіглаством.
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26.04.2021 09:24 Ответить
Шо серьезно? И где за пределами СССР этого колхозника знают?
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26.04.2021 11:53 Ответить
Мілко плаваєш. Хіба від того, що Сергій Бондарчук, Сергій Юрський, Іван Миколайчук, Інокентій Смоктуновський народилися в СРСР - менше геніальність їхнього таланту і неперевершеність майстерності? Не знали "за прєдєламі СССР", кажеш? То вони там "за прєдєламі" багато втратили і збідніли від того, що "ньє зналі". Якби Бондарчук, Миколайчук, Юрський народилися і жили "за прєдєламі" - сиділи би збоку і нервово курили алкоголіки хопкінси, вгодовані самці піти, дистрофічні джолі, дегенерати джеленхоли та їм подібні "джеки-вороб"ї".
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26.04.2021 17:51 Ответить
Да-да. Конечно же.
Все именно так и было бы.

Только почему-то большинство выехавших туда "наших" артистов выше кабачного уровня и второстепенных ролей там не поднимались.
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26.04.2021 18:29 Ответить
Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"

сначала подумал, что фильм про кацапов
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26.04.2021 08:16 Ответить
Фільм, до речі, дуже крутий!
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26.04.2021 08:42 Ответить
Ну дык Мадс Миккельсен в говне не снимается
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26.04.2021 08:45 Ответить
https://twitter.com/o_zabuzhko

https://twitter.com/o_zabuzhko Оксана Забужко https://twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko https://twitter.com/o_zabuzhko/status/1343122127482974209 27 дек. 2020 г.

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДАНСЬКОГО ҐЕНДЕРУ.
А чому всі пишуть, що пронизлива драмеді "Ще по одній" Томаса Вінтерберґа - це "про кризу середнього віку", коли вона про кризу ******** цивілізації взагалі (К'єркеґор там не просто так трапляється пацан...https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F58843843952%2Fposts%2F10158999063438953
https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #забужко
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26.04.2021 10:34 Ответить
Судя по списку-смотреть нечего.
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26.04.2021 08:33 Ответить
Смотри мацьква слезам не верит
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26.04.2021 08:37 Ответить
О,нарисовался псевдоинтеллектуал. Ну что реально ты бы посмотрел из этих номинантов? Только без чёса. Мультик разве что.)
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26.04.2021 08:47 Ответить
Ще по одній - дуже крутий фільм, мультик Душа теж нічого...
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26.04.2021 08:48 Ответить
Про бухло так-завжди актуально. Але я не буду дивитися)
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26.04.2021 08:51 Ответить
Ты фильм "Отец" видел?

А вобще хоть что-то из этих фильмов видел? Так о чем речь, унылый?
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26.04.2021 08:57 Ответить
Я вижу что ты слегка упорот.)
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26.04.2021 13:04 Ответить
Смотрел "Земля кочевников". Фильм ни о чем...
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26.04.2021 08:46 Ответить
Вон вверху некто Sоkolov тебе щас расскажет "по чём в Одессе рубероид"))
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26.04.2021 08:48 Ответить
"Еще по одной" это про наших из Васюков. Смотрел, очень содержательная кинишка.
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26.04.2021 09:48 Ответить
Пох. Цей декаданс нікого вже не цікавить. В нас люди масово відключають телевізійні канали.
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26.04.2021 11:03 Ответить
Лучшая диссертация - Кива.
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26.04.2021 11:35 Ответить
Френсис МакДорманд крутая актриса.
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26.04.2021 11:46 Ответить
История премии Оскар, здесь интересно посмотреть по лучшим фильмам как изменялись вкусы публики https://kinotochka.co/6422-svetskaya-zhizn-2016.html
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02.10.2021 15:23 Ответить
"Земля кочевников" на Киноточке.со, всегда рядом:

https://kinotochka.co/16328-zemlya-kochevnikov-2020.html
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31.10.2021 16:00 Ответить
 
 