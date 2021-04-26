Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 147,8 млн, число жертв достигло 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 апреля в мире зарегистрировали 727 363 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 924 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 147 801 556 случаев инфицирования, из них 727 363 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 122 712 человек, из них 9 924 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 125,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.