Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 147,8 млн, число жертв достигло 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 26 апреля в мире зарегистрировали 727 363 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 924 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 147 801 556 случаев инфицирования, из них 727 363 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 122 712 человек, из них 9 924 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 125,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6, по летальным случаям - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Партия сказала Вирус стоп, раз-два, и он обосрался. А у нас - "споссыысцохрани молимось табехоспади" - и вирус усадил Яхве на бутылку.
это почти одно говно - коммунисты и попы - но у красножопых хотя бы не говорят как у нас поп-блогер - "бох дал нам моб. связь", тьху!