В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели

По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Украине выявлены 5 062 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 2 061 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровели - 6 910 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 25 248 (в том числе методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 030 333 человека;

выздоровели - 1 579 438 человек;

летальных случаев - 42 518;

проведено ПЦР-тестов - 9 256 290.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях", - рассказал Степанов.











