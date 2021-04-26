В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели
По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Украине выявлены 5 062 новых случаев коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 2 061 человек;
летальных случаев - 195;
выздоровели - 6 910 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 25 248 (в том числе методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 030 333 человека;
выздоровели - 1 579 438 человек;
летальных случаев - 42 518;
проведено ПЦР-тестов - 9 256 290.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях", - рассказал Степанов.
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Циничный министр. Даже когда выложили ему гробовые цветы - и то "постебался".
И не боится шо может присесть не только на нары, но и на нечто скрепное. Ах да, "переболел" еще - победитель вируса блин
Что, в субботу и воскресенье Ковид отдыхает
Что в эти дни нет заболеваний
И главное- в эти дни меньше умирают???
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
А Є ДАННІ ПО СМЕРТНОСТІ 2018 - 2019 РОКУ, ЩОСЬ МЕНІ КАЖЕ ЩО ЦИФРИ
ТАМ БУДУТЬ НЕ НАБАГАТО НИЖЧІ