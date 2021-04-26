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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели

По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Украине выявлены 5 062 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 03госпитализирован - 2 061 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 03летальных случаев - 195;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 03выздоровели - 6 910 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 25 248 (в том числе методом ПЦР - 15379, методом ИФА - 2853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7016).

Читайте также: Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 147,8 млн, число жертв достигло 3,1 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 08заболели - 2 030 333 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 579 438 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 08летальных случаев - 42 518;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 9 256 290.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 7256
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26.04.2021 08:29
+4
25 тыс. тестов - 5 тыс. заболевших, сделать 100 тыс. тестов будет 20 тыс. заболевших
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26.04.2021 08:43
+2
Этот мезанизм тут уже показывали.
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
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26.04.2021 12:04
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Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 7256
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26.04.2021 08:29 Ответить
Не набридло?
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26.04.2021 10:58 Ответить
А что,свежо и оригинально.Далеко не все читатели от первого привета живы до сих пор.
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26.04.2021 12:08 Ответить
Стебанов у нас круче чем Яхве - по велению чминистра вирус делается в два раза немощней.
Циничный министр. Даже когда выложили ему гробовые цветы - и то "постебался".
И не боится шо может присесть не только на нары, но и на нечто скрепное. Ах да, "переболел" еще - победитель вируса блин
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26.04.2021 08:42 Ответить
25 тыс. тестов - 5 тыс. заболевших, сделать 100 тыс. тестов будет 20 тыс. заболевших
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26.04.2021 08:43 Ответить
Не понимаю???!!! Каждый раз на выходные резкое снижение показателей.
Что, в субботу и воскресенье Ковид отдыхает
Что в эти дни нет заболеваний
И главное- в эти дни меньше умирают???
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26.04.2021 09:07 Ответить
Наверное в эти дни учётчики отдыхают😃😃😃
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26.04.2021 09:08 Ответить
Старуха с косой отдыхает!
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26.04.2021 10:24 Ответить
Этот мезанизм тут уже показывали.
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
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26.04.2021 12:04 Ответить
"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 Источник: https://censor.net/ru/n3261904

А Є ДАННІ ПО СМЕРТНОСТІ 2018 - 2019 РОКУ, ЩОСЬ МЕНІ КАЖЕ ЩО ЦИФРИ
ТАМ БУДУТЬ НЕ НАБАГАТО НИЖЧІ
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26.04.2021 21:01 Ответить
 
 