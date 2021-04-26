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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 12 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв из 120-мм минометов населенный пункт Водяное. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 12 раз срывал

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденне, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из минометов 120-мм калибра наемники РФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

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"Представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - добавили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз срывал тишину на Донбассе, в том числе обстреляв из 120-мм минометов населенный пункт Водяное. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Зеля, скільки днів вже не стріляють?
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26.04.2021 08:29
+9
какая нахрен хмара если у зебила на смартфоне яндекс диск стоит?

https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото

Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7851
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26.04.2021 08:48
+8
Ось воно і яндексить тим смартфоном в чебурнеті.
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26.04.2021 08:52
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Зеля, скільки днів вже не стріляють?
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26.04.2021 08:29 Ответить
КБ "Південне" створює ЗРС "Кільчень" з дальністю 280 км
Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков. ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
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26.04.2021 08:37 Ответить
І шо? Зелень не займається виготовленням і постачанням вже розроблених і випробуваних ракет, а цим і подавно займатись не буде. Оборонне замовлення вже провалили.
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26.04.2021 08:44 Ответить
какая нахрен хмара если у зебила на смартфоне яндекс диск стоит?

https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото

Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7851
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26.04.2021 08:48 Ответить
Ось воно і яндексить тим смартфоном в чебурнеті.
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26.04.2021 08:52 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1386303061036081154 17 год

В інтерв'ю один з учасників проекту "Наші без Раші"розповідає як в 00х українських квнщиків в москву запрошували за умов що ті будуть жартувати про "воруюющіх газ хахлов". Більшість наших відмовлялись. Вгадайте який криворізький колектив радо погодився побудувати на цьому кар'єру
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26.04.2021 09:02 Ответить
Ну не на шару ж мертвечук прилаштував їх на ватний "інтер" ?
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26.04.2021 09:51 Ответить
В слові "тиша", вірні лише лапки.
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26.04.2021 09:52 Ответить
бойових втрат не зафіксовано, але є так звані небойові, чи як ?..от і думайТЕ.
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26.04.2021 10:00 Ответить
І знову баба-робот на відео меле про «... контролюють ситуацію дотримуються режиму припинення вогню.» Вам, пані Лейтенант, ще не остогидло таку маячню нести щодня?
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26.04.2021 10:42 Ответить
Да, сегодня под Мариком 120-ые гупали сильно и долго, могу подтвердить.
Другое непонятно. Наш сайт сегодня написал, что около 4.00 под Мариком наш парень получил огнестрельное ранение в голову. А в сводке говорят, что никто не пострадал... Что-то не клеится!
https://mrpl.city/news/view/vystrel-v-golovu-v-mariupolskom-rajone-*******-poluchil-ognestrelnoe-ranenie
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26.04.2021 15:13 Ответить
26.‎04.‎2021

Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
Так эти ватные три два разы ещё деньги стреляют .
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27.04.2021 06:30 Ответить
 
 