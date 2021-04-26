Враг за сутки 12 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв из 120-мм минометов населенный пункт Водяное. Боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В частности, вблизи населенных пунктов Широкино, Пивденне, Катериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Неподалеку Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из минометов 120-мм калибра наемники РФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.
"Представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации", - добавили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков. ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1386303061036081154 17 год
В інтерв'ю один з учасників проекту "Наші без Раші"розповідає як в 00х українських квнщиків в москву запрошували за умов що ті будуть жартувати про "воруюющіх газ хахлов". Більшість наших відмовлялись. Вгадайте який криворізький колектив радо погодився побудувати на цьому кар'єру
Другое непонятно. Наш сайт сегодня написал, что около 4.00 под Мариком наш парень получил огнестрельное ранение в голову. А в сводке говорят, что никто не пострадал... Что-то не клеится!
https://mrpl.city/news/view/vystrel-v-golovu-v-mariupolskom-rajone-*******-poluchil-ognestrelnoe-ranenie
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
Так эти ватные три два разы ещё деньги стреляют .