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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса с начала прививочной кампании

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 114 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 в Украине. 528 030 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 25 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (307), Ривненской (180) и Киевской (177 ) областях. При этом в Киеве, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Львовской, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Донецкой областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 02

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Мы впереди позади планеты всей.
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26.04.2021 08:56
+2
Цинистр - Стебанов.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
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26.04.2021 08:57
+2
Навіщо писати таку маячню: "....В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса....."?!
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
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26.04.2021 08:58
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Мы впереди позади планеты всей.
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26.04.2021 08:56 Ответить
Цинистр - Стебанов.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
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26.04.2021 08:57 Ответить
Навіщо писати таку маячню: "....В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса....."?!
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
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26.04.2021 08:58 Ответить
А в Ізраелі,наприклад, другий раз вже близько 5млн. вакцінували.різниця відчувається,бл#дь!
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26.04.2021 09:43 Ответить
те, про що ти пишеш, називається "закінчили вакцинацію"
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26.04.2021 10:38 Ответить
Вот...сразу видно что мастера спорта по борьбе с короновирусом...а вы представляете себе что было бы если бы они оказались перворазрядниками....
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26.04.2021 09:05 Ответить
Або якісь дурачки з кварталу?
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26.04.2021 09:10 Ответить
Ну шо, накалякав в фейсбук з ранку - робота закінчилась. Шо ще повинен робити міністр?
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26.04.2021 09:09 Ответить
Министр Степанов героически оттеснил своего зама Ляшка от основной функции министистерства- пафосной озвучки статистики по Ковид. Теперь Ляжко лихорадочно ищет себе занятие.
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26.04.2021 09:15 Ответить
В Киеве НОЛЬ!!!

Киев - 4,5 миллиона без "понаехавших".

Шоб вы понимали, масштабы, в Израиле население 9 миллионов, и практически закончена полная вакцинация.
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26.04.2021 09:20 Ответить
А той факт, що Ізраїль забороняє своїм громадянам відвідувати країни де дуже напружена ситуація з коронавірусом (Україна в тому числі) - Вам ні про що не каже?
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26.04.2021 09:26 Ответить
Это говорит о том что Израиль беспокоится о здоровье своих граждан.... А вам что говорит??
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26.04.2021 09:34 Ответить
Вполне логично. Просто в Израиле не ЗЕ президент и не Степанов министр здравоохранения.

Поэтому вовремя, эффективно принимаются комплексные меры.

А у нас Буковель, Тищенко, видосики про "чемпионов в борьбе с ковидом" и ручная статистика вместо этого.
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26.04.2021 09:45 Ответить
А в Израиле вакцинировано практически все население тоже потому, что запрещено выезжать к заразным?

В чем логика твоего вопроса?
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26.04.2021 09:47 Ответить
Логика ...и зебил...это не совместимо....
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26.04.2021 09:49 Ответить
дайте Степанову парабеллум, пусть застрелится
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26.04.2021 11:41 Ответить
 
 