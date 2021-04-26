За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 114 человек. В Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса с начала прививочной кампании
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"1 114 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 апреля 2021 в Украине. 528 030 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 25 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (307), Ривненской (180) и Киевской (177 ) областях. При этом в Киеве, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Львовской, Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Донецкой областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.
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впередипозади планеты всей.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
Киев - 4,5 миллиона без "понаехавших".
Шоб вы понимали, масштабы, в Израиле население 9 миллионов, и практически закончена полная вакцинация.
Поэтому вовремя, эффективно принимаются комплексные меры.
А у нас Буковель, Тищенко, видосики про "чемпионов в борьбе с ковидом" и ручная статистика вместо этого.
В чем логика твоего вопроса?