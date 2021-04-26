В Минобороны РФ заявили о возвращении 50 самолетов и вертолетов из оккупированного Крыма на базы после "учений"
Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ РФ возвращены на аэродромы постоянного базирования.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из оккупированного Крыма на аэродромы постоянного базирования "после контрольной проверки за зимний период обучения".
Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины. Он объяснил это тем, что учения на границе окончились.
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А стоит ли вообще придавать какое-либо значение информации, идущей после этих слов?
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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