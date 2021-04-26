В Минобороны РФ заявили о возвращении 50 самолетов и вертолетов из оккупированного Крыма на базы после "учений"

Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ РФ возвращены на аэродромы постоянного базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из оккупированного Крыма на аэродромы постоянного базирования "после контрольной проверки за зимний период обучения".

Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины. Он объяснил это тем, что учения на границе окончились.

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