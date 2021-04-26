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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Минобороны РФ заявили о возвращении 50 самолетов и вертолетов из оккупированного Крыма на базы после "учений"

В Минобороны РФ заявили о возвращении 50 самолетов и вертолетов из оккупированного Крыма на базы после

Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ РФ возвращены на аэродромы постоянного базирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из оккупированного Крыма на аэродромы постоянного базирования "после контрольной проверки за зимний период обучения".

Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины. Он объяснил это тем, что учения на границе окончились.

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авиация (2819) армия РФ (19011) Крым (26360) военные учения (3456) Минобороны рф (922)


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Топ комментарии
+5
Настращали кримнашів шо бандери підуть на Крим і досить.
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26.04.2021 09:00
+4
Жалько не один не разбился
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26.04.2021 09:07
+4
"В Минобороны РФ заявили..."
А стоит ли вообще придавать какое-либо значение информации, идущей после этих слов?
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26.04.2021 09:09
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Настращали кримнашів шо бандери підуть на Крим і досить.
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26.04.2021 09:00 Ответить
Ти знаєш це добре, що вони пішли , бо зєлєнарік на другий же день вторгнення підняв би свої обісрані труси в знак капітуляції.
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26.04.2021 09:03 Ответить
вони вже і не проти...
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26.04.2021 09:08 Ответить
Жалько не один не разбился
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26.04.2021 09:07 Ответить
Так памєрала Кузі ж не було, той би організував би
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26.04.2021 09:10 Ответить
Та кацапы полюбому нарукожопили. Через 9 дней из соцсетей узнаем.
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26.04.2021 09:23 Ответить
"В Минобороны РФ заявили..."
А стоит ли вообще придавать какое-либо значение информации, идущей после этих слов?
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26.04.2021 09:09 Ответить
На расєє не Міноборони, а Міннападу.
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26.04.2021 09:21 Ответить
Ми всі, розуміємо, що прст так вони не пішли і на зовсім аювони не пішли. Я далекий від думки, що пуцин нічого не в торгував. Питання лише в тому - що? Білорусь? Північний потік-2? Воду і Крим? Це поки що не відомо. Але одна річ вже точно відома - покарання порушення "режиму тиші", яке прийняла ТКГ з подачі зеленої перестрашеної вати. Товариств, невже ви справді вірите ю, що хтось колись якось покарає орків? Тді поясніть мені, хто, і головне - як? Вадайте, хто, кого і за що буде карати. І ще. З лав ЗСУ піде ще одна хвиля найбільш мотивованиз бійців.
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26.04.2021 09:12 Ответить
вони самі себе з часом покарають, так було завжди...це скалєновстанське болото не може існувати довго...
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26.04.2021 09:19 Ответить
Все по тупински: всех испугали, всех победили, раздача побрякушек на грудь, подготовка к очередному приступу победобесия.
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26.04.2021 09:15 Ответить
Выдыхай, бобер...
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26.04.2021 09:20 Ответить
Пускай лаптеногие вертолётами крысчанам воду возят
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26.04.2021 09:21 Ответить
Як би хотіли, то давно вже протягли б якийсь водопровід через міст з того берегу.
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26.04.2021 09:29 Ответить
https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-tseny-kusayutsya-kak-svora-golodnykh-sobak/31217374.html Письма крымчан: Цены кусаются как свора голодных собак
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26.04.2021 09:26 Ответить
Перспектива воевать с развитыми странами НАТО до последнего кацапа провалилась.
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26.04.2021 09:29 Ответить
Главное заставили понервничать. Да и вроде не с НАТО воевать собирались.
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26.04.2021 09:36 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-25-04-21.html Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий. По подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.У Міноборони РФ заявили про повернення 50 літаків і вертольотів з окупованого Криму на бази після "навчань" - Цензор.НЕТ 5925
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26.04.2021 09:37 Ответить
рашизм = тероризм!

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 09:40 Ответить
Та вы шо? А теперь перегоните два десантных корабля с Черного моря на базу Северного флота. Ну там где они приписаны. Слабо????
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26.04.2021 10:10 Ответить
+20 шо вода кончилась?
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26.04.2021 11:22 Ответить
 
 