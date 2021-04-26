За неделю жертвами пожаров в Украине стали 28 человек, на водных объектах погибли 12, - ГСЧС
В течение прошедшей недели (с 19.04 по 25.04) во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водных объектах - 12.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 854 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 29 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 277 пожаров, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 399 зданий и 27 ед. техники. Во время пожаров погибли 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 6 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 388 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 460 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.
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