Если не сделать выводы из трагедии на ЧАЭС, то ужасное колесо истории может снова начать крутиться, - Яценюк. ВИДЕО
Выводы из прошлого показывают, что человек, его жизнь и здоровье - это наивысшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в ходе дискуссии, посвященной 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.
Яценюк включился в дискуссию из Припяти, возле известного колеса обозрения. 35 лет назад здесь кипела жизнь, подчеркнул он: "Но здесь история остановилась. Это история трагедии, драмы, потери человеческих жизней, это история диктаторского режима, который врал своему народу. Но это и история героизма. Героизм не остановишь ничем".
По его словам, сейчас, спустя 35 лет, нам надо сделать выводы: "Если человечество не сделает выводы из трагедии на Чернобыльской станции, то это ужасное колесо истории снова может начать крутиться. С теми же драмами и с теми же трагедиями".
"Сейчас мы стоим перед новыми вызовами. Вызовами пандемии, техногенных катастроф, войн, агрессии. И так же нам нужен героизм в борьбе за жизнь человека. Выводы из прошлого заставляют нас осознать, что человек, его жизнь и здоровье - это высшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться", - подчеркнул экс-премьер.
"Выводы из прошлого говорят, что человек заслуживает на чистую окружающую среду, чистую воду, на чистую жизнь. Он заслуживает власть с чистыми помыслами и действиями. Выводы из прошлого говорят о том, что диктаторские режимы пренебрегают своими гражданами", - добавил Яценюк.
После Чернобыльской катастрофы, напомнил он, весь мир знал, что в Украине, которая тогда была еще в Советском Союзе, трагедия. В то же время советский режим, наследниками которого является сегодняшняя Россия, "молчал, замалчивал, врал": "Им было все равно, сколько человеческих жизней будет утрачено".
"Сотни тысяч людей из Припяти покинули свои дома. Тысячи людей умерли. Десятки тысяч людей заболели. И героизм тех, кто боролся за их жизнь, заслуживает самого высокого уважения", - сказал глава Форума.
Яценюк подчеркнул, что для Украины сейчас важно осознать необходимость безопасной энергетики: "Нужно осознать, что нам нужна безопасная окружающая среда. Фонды, которые финансирует государство, должны идти именно на борьбу против ковида, на борьбу с пандемиями, на чистую экологию, качественную медицину и лучшую украинскую науку. Это должен быть достойный ответ на то, каким образом Украина и человечество будут бороться с новыми пандемиями, новыми техногенными катастрофами и новыми вызовами для человечества".
"И нам нужна честная, достойная, прозрачная и эффективная власть, которая будет защищать своих граждан", - добавил он.
Яценюк сообщил, что в Припяти имел возможность встретиться с ликвидаторами аварии на ЧАЭС: "В их лице хочу поблагодарить всех ликвидаторов, которые 35 лет назад стали на защиту жизни людей".
Он также поблагодарил всех военнослужащих, которые сегодня стоят на защите Украины и каждого украинца, а также украинских медиков, которые сегодня на защите жизни украинцев от ужасной пандемии.
Накануне Пасхи, праздника возрождения, Яценюк подчеркнул: "Украина так же возрождается. Все в наших силах".
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Сеня, это не про Украину
минулося забулося...або гівно все стерпить!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467