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Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно

Ермак о вечеринке

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на вечеринку "слуги народа" Тищенко, а также на визит нардепа монобольшинства Шевченко к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью "LIGA.net".

"Я считаю, что Николай поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он состоит. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот", - подчеркнул глава ОП.

Относительно поездки Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту", то Ермак считает, что "есть официальная позиция государства и президента".

"Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку. ... Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное", - добавил глава ОП.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Кроме того, ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Читайте: В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно"

Автор: 

Ермак Андрей (1253) Тищенко Николай (336) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+12
Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 2315
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26.04.2021 10:07
+10
ЗЕфилитики, а че вы не ржёте, смешно ведь?
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26.04.2021 10:07
+9
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно - Цензор.НЕТ 5097
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26.04.2021 10:18
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Дитячий садок....
Шевченко - запроданець.
А Котлета - просто нахабний порушник законів.
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26.04.2021 10:06 Ответить
Читаю весь это трэш, и просто хренею!!!! Эта фсбшная мразь, с видом "морального великого авторитета" рассказывает всем, что и как. Ты, дерьмак, должен быть публично расстрелян за госизмену, за кражи в особо крупных размер гос.имущества, а открывать свой вонючий зад, ой рот, ты не имеешь никакого ни морального ни другого права. Твой дом- тюрьма! До вынесения смертного приговора.
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26.04.2021 10:22 Ответить
нигде нет данных о происхождении его родителей (Шевченко) , кто они, где, чем занимались. Это верный признак, что они - гэбисты, и внешне похож на Патрушева и Путина. Гэбист - это наследственное, как у ПОртянкина, Лукаш, Добкина, Бузина, Лесик
ездит в Росию зарабатывать денюжки - Путин таких приютил - как Азаров, Якуневич, Олейник, Погребинский, Лукаш, БАНДАренка и щедро платит.
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26.04.2021 14:20 Ответить
Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 2315
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26.04.2021 10:07 Ответить
ЗЕфилитики, а че вы не ржёте, смешно ведь?
показать весь комментарий
26.04.2021 10:07 Ответить
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

Єрмак про вечірку "слуги народу" Тищенка і візит депутата СН Шевченка до Лукашенка: Вчинили неправильно, ставлюся до цього негативно - Цензор.НЕТ 5097
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26.04.2021 10:18 Ответить
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26.04.2021 10:23 Ответить
изумрудная шмаркля слизень, харкачь, сопля
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26.04.2021 10:27 Ответить
🤣
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26.04.2021 10:41 Ответить
На первый взгляд показалось что мочеприёмник.
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26.04.2021 12:32 Ответить
Мутанты
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26.04.2021 10:09 Ответить
отношусь к этому отрицательно, но не осуждаю, бо сам такой

Да, Елдак?
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26.04.2021 10:10 Ответить
Да и похоже на заявления алкоголика - пью, но с отвращением.
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26.04.2021 12:34 Ответить
У вас, не дуже шановні, куди не ткни - все ОТРЕЦАТЕЛЬНО... : )
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26.04.2021 10:12 Ответить
Ніяких виключень з партії, ніяких позбавлень мандатів, лише ...

Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно - Цензор.НЕТ 1285

73, Хавай.Те
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26.04.2021 10:14 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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26.04.2021 10:21 Ответить
Представляю такие зашквары при Порохе зарево пердаков Зебизян и на МКС было бы видно, а г+г все новости этому бы посвятил, а сейчас как сделать борщ без мяса и сравнение цен Киева и Лондона.
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26.04.2021 10:21 Ответить
Ню-ню-ню.
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26.04.2021 10:31 Ответить
Не по темі , але очікувано !
Голова податкового комітету ВР Гетманцев погодився з ЗЕ і підготував законопроект, згідно якому всім українцям треба буде віднести в банк ВСІ свої збереження і заплатити за це ще 5% !
Навіть, якщо це офіційні доходи і з них вже сплачені всі відрахування!
ЗЕбанда латає діри... 😡
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26.04.2021 10:32 Ответить
Погрозил пальчиком...мрази!
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26.04.2021 10:40 Ответить
Чого це завхоз знову виліз? Знов зелене ніщо в каматозі? Чи на відпочинку? А може просто досі не може вивчити текст і зняти черговий хриплосик? Де реакція голови держави і лідера політичної партії? Як було сциклом, так і лишилося... Зате видно, хто на справді керує державою, але фанам голобородьуи це дійде лише в наступному житті, якщо звезе
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26.04.2021 10:51 Ответить
Что-то его слишком много в ленте новостей сегодня с утра. 3,14здyй красить ОП, чертила!
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26.04.2021 11:11 Ответить
" Последствие" выходных.
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26.04.2021 12:36 Ответить
Андрюша, причина поступков этих негодяев это назначение их и тебя в свою команду 95 балагана, а все результаты этих назначений, уже следствие пропутинских планов Зе.
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26.04.2021 11:18 Ответить
"Умывальников Начальник и мочалок Командир!" (из Мойдодыра) управляет Украиной
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26.04.2021 14:13 Ответить
 
 