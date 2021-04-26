Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на вечеринку "слуги народа" Тищенко, а также на визит нардепа монобольшинства Шевченко к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью "LIGA.net".
"Я считаю, что Николай поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он состоит. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот", - подчеркнул глава ОП.
Относительно поездки Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту", то Ермак считает, что "есть официальная позиция государства и президента".
"Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку. ... Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное", - добавил глава ОП.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
Кроме того, ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".
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Шевченко - запроданець.
А Котлета - просто нахабний порушник законів.
ездит в Росию зарабатывать денюжки - Путин таких приютил - как Азаров, Якуневич, Олейник, Погребинский, Лукаш, БАНДАренка и щедро платит.
Да, Елдак?
73, Хавай.Те
Голова податкового комітету ВР Гетманцев погодився з ЗЕ і підготував законопроект, згідно якому всім українцям треба буде віднести в банк ВСІ свої збереження і заплатити за це ще 5% !
Навіть, якщо це офіційні доходи і з них вже сплачені всі відрахування!
ЗЕбанда латає діри... 😡