Ермак о вечеринке "слуги народа" Тищенко и визите депутата СН Шевченко к Лукашенко: Поступили неправильно, отношусь к этому отрицательно

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на вечеринку "слуги народа" Тищенко, а также на визит нардепа монобольшинства Шевченко к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью "LIGA.net".

"Я считаю, что Николай поступил неправильно. Но оценку должна давать фракция, в которой он состоит. Моя человеческая позиция: он поступил неправильно. Будучи депутатом Верховной Рады, он должен показывать пример, а не наоборот", - подчеркнул глава ОП.

Относительно поездки Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту", то Ермак считает, что "есть официальная позиция государства и президента".

"Поэтому это вопрос фракции, которая должна дать оценку. ... Какую оценку давал парламент Украины, когда Медведчук летал в Москву и встречался с Путиным? Считаю, что у нас достаточно компетентный парламент для оценки любого депутата и его поступка. Если вы спрашиваете мое личное отношение, оно отрицательное", - добавил глава ОП.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Кроме того, ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

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