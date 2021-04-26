На острове Хортица в этом году откроют "Музей історії Запорозького козацтва" и обновят "Курган Єдності України", - ОГА

В историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" презентовали проект преобразований на острове Хортица, запланированных на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

В частности, в этом году планируется реставрация и открытие Музея истории Запорожского козачества и обновление Кургана единства Украины в рамках президентской программы "Большая реставрация", которая является составной частью программы "Большая стройка".

Концепт проекта предусматривает реконструкцию здания, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство, озеленение территории вокруг и обновления Кургана.

По словам директора Национального заповедника Хортица Максима Остапенко, в документе учтены важные элементы восстановления инфраструктуры острова, дополненные современными решениями с сохранением экосистемы.

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На музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг. Основные элементы площади - деревья, которые обеспечивают естественное затенение, и деревянные лавки, которые продолжают тему использования природных элементов.

"Самое главное, что проект предусматривает максимальное бережное отношение к природе и памятникам истории острова. Он очень удачно вписывается в существующее зонирование, планируется использование экологических материалов", - сказал Остапенко.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что Хортица должна быть современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры, туризма и отдыха. В рамках "Большой реставрации" будут обновлены более 100 культурных объектов.

"Мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением исторического и природного наследия. Нам предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача сделать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Разработка концепции и проекта реконструкции Музея и Кургана реализована при финансовой поддержке комбината "Запорожсталь", группы компаний Метинвест.

Как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, "Большая реставрация" предусматривает восстановление и реставрацию 150 объектов культурного наследия - замков, крепостей, музеев. "Наш дедлайн - максимум три года. На 2021-й уже выделено 2 миллиарда гривен - сумма, которая никогда раньше времен независимости в культурное наследие не выделялась", - заявил он.

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