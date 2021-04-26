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Новости
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На острове Хортица в этом году откроют "Музей історії Запорозького козацтва" и обновят "Курган Єдності України", - ОГА

На острове Хортица в этом году откроют

В историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" презентовали проект преобразований на острове Хортица, запланированных на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

В частности, в этом году планируется реставрация и открытие Музея истории Запорожского козачества и обновление Кургана единства Украины в рамках президентской программы "Большая реставрация", которая является составной частью программы "Большая стройка".

Концепт проекта предусматривает реконструкцию здания, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство, озеленение территории вокруг и обновления Кургана.

По словам директора Национального заповедника Хортица Максима Остапенко, в документе учтены важные элементы восстановления инфраструктуры острова, дополненные современными решениями с сохранением экосистемы.

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На музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг. Основные элементы площади - деревья, которые обеспечивают естественное затенение, и деревянные лавки, которые продолжают тему использования природных элементов.

"Самое главное, что проект предусматривает максимальное бережное отношение к природе и памятникам истории острова. Он очень удачно вписывается в существующее зонирование, планируется использование экологических материалов", - сказал Остапенко.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что Хортица должна быть современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры, туризма и отдыха. В рамках "Большой реставрации" будут обновлены более 100 культурных объектов.

"Мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением исторического и природного наследия. Нам предстоит масштабная работа. Осознавая, что государство собственными силами не сможет все сделать, мы позвали на помощь инвесторов, представителей крупного бизнеса с успешным опытом реализации проектов национального масштаба. Наша общая задача сделать все качественно, прозрачно, советуясь с обществом", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Разработка концепции и проекта реконструкции Музея и Кургана реализована при финансовой поддержке комбината "Запорожсталь", группы компаний Метинвест.

Как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, "Большая реставрация" предусматривает восстановление и реставрацию 150 объектов культурного наследия - замков, крепостей, музеев. "Наш дедлайн - максимум три года. На 2021-й уже выделено 2 миллиарда гривен - сумма, которая никогда раньше времен независимости в культурное наследие не выделялась", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

ОГА (2388) Ткаченко Александр (429) Запорожская область (3031) Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+7
Баране, а ти про Січ Задунайську чув? А про козаків-гречкосіїв? Саме вони освоювали Дике поле - ******* територію Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровсько\ та Одеської областей... Хоч не смерди тут, прихвостню кацапський...
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26.04.2021 10:47
+6
На своїх "данских казаков", "ряжених", подивися... Запорожці, крім тих, хто увійшов до Чорноморського війська, ніколи нікому не прислужували, а "данци", після повстання Кондратія Булавіна, пішли на службу престолу. Запорожці воювали за свободу, а "данские" - за "харч"... Повстання Степана Разіна було викликане незадоволенням, що цар не прислав данину зерном, яку зобов"язався присилать, щоб "казачкі" ясир не брали з земель "Масковскага царства", і не продавали його в Азові, туркам...
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26.04.2021 10:53
+4
сходи козе в трещину
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26.04.2021 10:47
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Эх жалко руку ему на Хортице не отрубили
На острове Хортица в этом году откроют "Музей історії Запорозького козацтва" и обновят "Курган Єдності України", - ОГА - Цензор.НЕТ 1029
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26.04.2021 10:28 Ответить
Хлопца с саблей знаю, а он знает что рубить надо не руку. Но что-то пошло не так.
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26.04.2021 10:33 Ответить
сходи козе в трещину
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26.04.2021 10:47 Ответить
Там не "что-то пошло не так", а иные причины.))) Парень просто не хотел имидж себе портить - побоялся по "корнешоту" промазать, вот и всё.))) Люди врут, когда говорят что у низкорослых богатство крупное.)))
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26.04.2021 19:02 Ответить
Вовапівогірка.
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26.04.2021 10:59 Ответить
Мы ведь сами его выбрали, да и сейчас времена не настолько жестокие чтоб рубить руки
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26.04.2021 15:07 Ответить
Мало по ТВ передач об УКРАИНСКИХ СВЯТЫНЯХ
Особенно о запорожцах . Не выгодно кому то обучать молодежь .
И я скажу кому - СУЩЕСТВУЕТ СГОВОР МЕЖДУ ТЕЛЕМАГНАТАМИ - Коломойским , Ахметовым, Пинчуком , Фирташем
Они координируют совместную политику, давят национальные патриотичные каналы типа Солнце .
Об этом официально говорила представитель антимонопольного комитета
Сговор произошёл рослее Майдана вероятнее всего с подачи московитов
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26.04.2021 10:34 Ответить
Крутити вас на зую, кацапська сволота - одна із українських святинь.
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26.04.2021 11:08 Ответить
Конечно. Потому что вторым убийцей "богоизбранных" после Адольфа считают Хмельницкого.
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26.04.2021 10:50 Ответить
да уж каждый воспринимает историю как хочет, в вашем случае предложил бы просто самому разобраться, а не смотреть "шоу" на ютубе
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26.04.2021 14:38 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ
Вторая часть интервью о сговоре медиомагнатов
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом Остап Дроздов

https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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26.04.2021 11:07 Ответить
На своїх "данских казаков", "ряжених", подивися... Запорожці, крім тих, хто увійшов до Чорноморського війська, ніколи нікому не прислужували, а "данци", після повстання Кондратія Булавіна, пішли на службу престолу. Запорожці воювали за свободу, а "данские" - за "харч"... Повстання Степана Разіна було викликане незадоволенням, що цар не прислав данину зерном, яку зобов"язався присилать, щоб "казачкі" ясир не брали з земель "Масковскага царства", і не продавали його в Азові, туркам...
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26.04.2021 10:53 Ответить
Этого типа надо деактивировать .
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26.04.2021 11:08 Ответить
Та це тріпло недалеке... Він не створює небезпеки... Так, "хлопчик в коротких штанцях" і "з брудною попкою...".
Видно, зі "свіженайнятих" студентиків першого курсу. педінституту.... Крім офіційного курсу історії "русскай абщеабразавательнай школи", і лахтинських методичок, більш нічого не читав...
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26.04.2021 11:14 Ответить
Ще й випробовує великодержавні борошна через те, що із "победоносной войной" та "парадом победы во Львове" не задалося у них усе ось оце.
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26.04.2021 11:20 Ответить
P.S.: був кацап і нема кацапа
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26.04.2021 11:24 Ответить
Вилізе, через кілька днів, під новим "ніком"... Правда, все одно, розумнішим не стане... Але знадобиться з десяток його дурних коментарів, щоб знову його "розкусить"... А так-би, знали, що це - "батрак лахтинський", і не звертали уваги...
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26.04.2021 11:37 Ответить
Баране, а ти про Січ Задунайську чув? А про козаків-гречкосіїв? Саме вони освоювали Дике поле - ******* територію Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровсько\ та Одеської областей... Хоч не смерди тут, прихвостню кацапський...
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26.04.2021 10:47 Ответить
Катись отсюда на три медвежьих х*я через семь архиз@лупных ворот второй елдожопинской п*зды с бл*доски присвистом и лыковым переплясом, лапоть сызранский.
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26.04.2021 11:15 Ответить
*бл*дским присвистом
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26.04.2021 11:27 Ответить
Остался только музей, все другие проблемы области Старух уже решил....
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26.04.2021 10:46 Ответить
отличный повод поехать к друзьям в Запорожье, вообще крутой город, хорошие люди да и есть на что посмотреть
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26.04.2021 14:37 Ответить
Шо-то тут прибрехивают СМИ? Насколько я знаю, то не только разработка проекта Запорожсталью финансировалась, но и сама реставрация будет за деньги завода проводиться, а участие госструктур ограничивается лишь подписанием трехстороннего меморандума. Кстати и изначальный проект финансировался Запорожсталью.
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26.04.2021 19:06 Ответить
Если бы не российские киношники, там и комплекса бы никакого не было.
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26.04.2021 20:27 Ответить
 
 