"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал изменить "минские соглашения" и расширить "нормандскую четверку".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.
"Я участвую в процессе, который был разработан еще до моего прихода", - сказал Зеленский. По его мнению, "минские соглашения" недостаточно гибкие и не соответствуют сегодняшней ситуации.
Президент сказал, что видит два выхода: или изменить их, или отказаться от них вообще и принять какой-то другой формат мирного урегулирования. При этом Зеленский призвал действовать быстро, потому что "мы ежедневно теряем людей".
Президент Украины также предложил "расширить и углубить" нормандский формат мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечены Франция и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании.
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до того ж недорозвинутий, тупий, малограмотний типу юриЗд.
разве плохо ?
Могла бы стать « семеркой, девяткой, десяткой и даже Тузом», но из- за « шестерок» так и будет « полным недоразумением»
гибкие Источник: https://censor.net/ru/n3261935 ваві русню жалко.
не могла б з однієї причини - росія.
невже воно й досі не розуміє простих речей?
Зеля, коли ти назовеш касапів окупантом і агресором стосовно України?
Зельц, ты работать не пробовал, ботало коровье?!
ключительно ТАКАЯ сторона которая в состоянии поставить раком ТУ сторону.... нувыпоняли
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
И в девятку...
И в десятку...
Зе треба зрозуміти що патріоти йому тупо не довіряють апріорі і якщо він хоче отримати принаймні нейтральне ставлення то прийдеться доказувати свою патріотичність реальними діями.