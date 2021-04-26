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Новости Агрессия России против Украины
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"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал изменить "минские соглашения" и расширить "нормандскую четверку".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

"Я участвую в процессе, который был разработан еще до моего прихода", - сказал Зеленский. По его мнению, "минские соглашения" недостаточно гибкие и не соответствуют сегодняшней ситуации.

Президент сказал, что видит два выхода: или изменить их, или отказаться от них вообще и принять какой-то другой формат мирного урегулирования. При этом Зеленский призвал действовать быстро, потому что "мы ежедневно теряем людей".

Президент Украины также предложил "расширить и углубить" нормандский формат мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечены Франция ​​и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании.

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Автор: 

Зеленский (20196) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)


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+22
ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6019
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26.04.2021 10:51
+19
Найвеличніший геополітик ********** !!!)))
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26.04.2021 10:52
+14
Хто буде звертати увагу на Буратіну?
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26.04.2021 10:53
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ЮВЕЛІРНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК" ВИПУСТИЛА ПРИКРАСУ ДЛЯ ПРИХИЛЬНИКІВ НЕЛОХА :

"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6019
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26.04.2021 10:51 Ответить
"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8776
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26.04.2021 10:56 Ответить
Як на мене, страшний несмак!
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26.04.2021 12:01 Ответить
криворiжська шмаркля сама по собi страшенний несмак...
до того ж недорозвинутий, тупий, малограмотний типу юриЗд.
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26.04.2021 12:57 Ответить
Моя ж ты Бубочка
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26.04.2021 10:51 Ответить
умственно отсталым нужны пионервожатые
"Нормандська четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6209
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26.04.2021 11:49 Ответить
могла бы стать/ если бы у дедушки были колёса то это был бы не дедушка а трамвай.
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26.04.2021 10:52 Ответить
Найвеличніший геополітик ********** !!!)))
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26.04.2021 10:52 Ответить
Осел і під пишною попоною - осел... (М. Сааді).
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26.04.2021 12:19 Ответить
Хто буде звертати увагу на Буратіну?
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26.04.2021 10:53 Ответить
надо еще иран пригласить, венесуэлу и ливию
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26.04.2021 10:54 Ответить
А если пригласить 200 стран, то получится еще один формат - ООН!
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26.04.2021 10:59 Ответить
но теперь он будет называться по другому и там будут сидеть другие бюрократы за немалые деньги бесполезно чешущие языками
разве плохо ?
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26.04.2021 11:01 Ответить
Можливо вийти і на безмежні простори Всесвіту ,запросивши тау-кітян та марсіан !!!)))
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26.04.2021 11:02 Ответить
Где сколько « дури « взять?
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26.04.2021 11:35 Ответить
У кацапов...
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26.04.2021 12:19 Ответить
Это будет уже - ОГОГОоон
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26.04.2021 11:20 Ответить
Могла бы, но с нашей стороны пытается рулить "Шестёрка" !
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26.04.2021 10:54 Ответить
согласна с Вами на все 100%
Могла бы стать « семеркой, девяткой, десяткой и даже Тузом», но из- за « шестерок» так и будет « полным недоразумением»
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26.04.2021 11:34 Ответить
По его мнению, "минские соглашения" недостаточно
гибкие Источник: https://censor.net/ru/n3261935 ваві русню жалко.
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26.04.2021 10:56 Ответить
Назвав Віслючка українцем,ти образив українців !!!))))
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26.04.2021 10:59 Ответить
добрі люди "виключили" адепта руSSкого міра.....
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26.04.2021 11:13 Ответить
воно забуло сказати "что такой руSSкій...? "- це каДиров, гузєєва, кеосяни та інші всякі путіноїди....
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26.04.2021 11:11 Ответить
Свинособака,він такий українець,як ти людина.
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26.04.2021 11:00 Ответить
Вже всі зрозуміли, що буратіна нічого не вирішує від слова зовсім, хоч 7 хоч 27 - у цьому переліку Україна стала об"єктом. Але ж нарід так захтів.
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26.04.2021 11:03 Ответить
Всё к чему прикасается этот поц умирает! Быдло, вы выбрали "бюро ритуальных услуг".... фантастический уровень "демократии"!
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26.04.2021 11:09 Ответить
Он не только генератор случайных слов, он еще и генератор случайных звуков.
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26.04.2021 11:18 Ответить
точно! или прямо как в классике:
"Нормандська четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6948
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26.04.2021 11:35 Ответить
Согласен нужно расширять, но добавить сюда Кореи (две), Китай (один), Японию (одну), Италию, Испанию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Швецию, а также все страны Африки и плюс Австралию. Но вопрос то в другом - а Германия и Франция согласны?
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26.04.2021 11:19 Ответить
Фыздобол *толык* строчит из мордовии поносом...
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26.04.2021 12:23 Ответить
Пойди убейся нах об стену чмо мокшанское
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26.04.2021 12:45 Ответить
такий же самий "Фыздобол" Зеля. А *толык* - з його лігва.
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26.04.2021 15:25 Ответить
россия на согласная!!!
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26.04.2021 13:02 Ответить
Да зюзя просто идиот!
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26.04.2021 11:22 Ответить
так может для этого нужно что-то делать или малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак ждет когда к нему придут с предложениями....
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26.04.2021 11:24 Ответить
только За.. Вот только УБИЙЦА будет против... А как известно " нет у вас методов против Кости Сапрыкина.."
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26.04.2021 11:24 Ответить
Да пусть хоть весь мир приглашает, но какой толк с этих троек-семерок, если по итогу Украина с РФ не ведут переговоров напрямую. Зе походу надеется, что все проблемы порешают вместо него, угрожая очередными санкциями.
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26.04.2021 11:26 Ответить
Це гівно розвалює армію, СБУ розвалив вже, і ходе скигле - поможіть бл.. оборон заказ ще с.кане зробив падло ватне
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26.04.2021 11:27 Ответить
було б непогано... Але для цього щось треба зробити.
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26.04.2021 11:35 Ответить
Чого захотів. Перестань армію розвалювати жадібний боягуз.
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26.04.2021 11:46 Ответить
А главный виновник возьмет и положит, и шо?
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26.04.2021 11:47 Ответить
Эпический момент Володя созывает большой курултай. Где Мендель?
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26.04.2021 11:47 Ответить
Високоцінностні німчики і французики(союзники паРАШІ) будуть - ПРОТИ... Тебе Вовчик грають 3 проти 1го... Все давно потрібно - Скасувати і учасниками мають бути колишні гаранти - меморандуму...
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26.04.2021 11:50 Ответить
не погоджуюсь. Якраз ці - проти не будуть. Їм - фіолетово. Інша справа, що вони в першу чергу будуть враховувати касапську позицію, і їх забаганки.
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26.04.2021 12:49 Ответить
Якраз були - ПРОТИ(фрау рібентроп) не пам,ятаю рік( за часів пороха) Україна виступала за розширення групи + США, Британія...
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26.04.2021 12:55 Ответить
Ну і тоді було зрозуміло, що йдеться 3 проти 1.. щоб урівняти позиції...
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26.04.2021 12:59 Ответить
про що я кажу - вони враховуватимуть в першу чергу інтереси партнерів-касапів. А вже в другу - України.
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26.04.2021 15:23 Ответить
А пропонуючи змінення формату, воно хоть розуміє, що наривається на глузування від всіляких алкоголічок захЕрових та іже з ними, тому що, без згоди бензоколонки формат неможливо змінити?!! Як і інших учасників.
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26.04.2021 12:05 Ответить
Четверка может стать и семеркой, и десяткой. А вот клоун президентом - никогда.
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26.04.2021 12:05 Ответить
На його думку, "четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великої Британії. Джерело: https://censor.net/ua/n3261935
не могла б з однієї причини - росія.
невже воно й досі не розуміє простих речей?
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26.04.2021 12:22 Ответить
Вся проблема в тому, що на формат повнинні погодитись сторони конфлікту. А касапів 07.06.2014року в нормандії ледве-ледве вмовили на т.зв. "нормандський формат".

Зеля, коли ти назовеш касапів окупантом і агресором стосовно України?
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26.04.2021 12:47 Ответить
Ой, дурак... Кручу-верчу, - запутать хочу. У волшебника Зелеймана все по честному без обмана. Кручу шарик, - плачу гонорарик...

Зельц, ты работать не пробовал, ботало коровье?!
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26.04.2021 12:54 Ответить
БЫ может БЫть только в одном случае малята и это случай насегодня может организовать ис
ключительно ТАКАЯ сторона которая в состоянии поставить раком ТУ сторону.... нувыпоняли
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26.04.2021 12:55 Ответить
зы. а вообще то было бы неплохо.......... потомушо втроём на одного на сегодня.......
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26.04.2021 12:58 Ответить
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента.
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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26.04.2021 13:12 Ответить
Как бы смешно это не звучало, но среди всех президентов Украины, Зеленский является наибольшим узурпатором.
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26.04.2021 13:48 Ответить
4+3=7 - цитати великих нєлохів
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26.04.2021 13:44 Ответить
А могла бы превратиться и в восьмерку...
И в девятку...
И в десятку...
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26.04.2021 14:02 Ответить
надо иран и северную корею для совместной разработки ядерного оружия, с остальными все ясно
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26.04.2021 14:13 Ответить
Могла і стане це досить різні речі.
Зе треба зрозуміти що патріоти йому тупо не довіряють апріорі і якщо він хоче отримати принаймні нейтральне ставлення то прийдеться доказувати свою патріотичність реальними діями.
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26.04.2021 14:24 Ответить
Зеро про переговоры с ОРДЛО: "С террористами разговаривать не собираюсь" - поэтому заказал встречу с самым главным террористом! И Байда встретится с тем же убийцей... Совпадение?Не думаюЗеро тянет байду в формат, а кремляди для виду мнутся. Но когда они примут Байду формат. то считайте . что Украина окончательно продана.Только кремляди решают, кто будет у них за столом в формате, а это только те, кто их устраивает на все 100%, те кто работает на нихБайда однажды даст Украине 6 часов, как обычно он делает, на выполнение минска = текста путлера и всё...А вишенкой на торт будут референдумы про федерализацию...И наступит мир, русский мир, а Байда получит нобелевку за мир
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26.04.2021 16:32 Ответить
 
 