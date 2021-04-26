"Нормандская четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал изменить "минские соглашения" и расширить "нормандскую четверку".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

"Я участвую в процессе, который был разработан еще до моего прихода", - сказал Зеленский. По его мнению, "минские соглашения" недостаточно гибкие и не соответствуют сегодняшней ситуации.

Президент сказал, что видит два выхода: или изменить их, или отказаться от них вообще и принять какой-то другой формат мирного урегулирования. При этом Зеленский призвал действовать быстро, потому что "мы ежедневно теряем людей".

Президент Украины также предложил "расширить и углубить" нормандский формат мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечены Франция ​​и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании.

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