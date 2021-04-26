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КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации

КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила, что КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также суд рассмотрит ряд положений закона о люстрации на соответствие Основному закону.

Об этом она написала в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Конституционный Суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфискации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации)", - написала парламентарий.

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Кроме того, КСУ рассмотрит и соответствие Основному закону отдельных положений статьи 6 ЗУ "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии".

КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации 01
КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации 02

Автор: 

конфискация (599) КС (2248) люстрация (979) Совгиря (51)


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журналистка Даниленко грит - да посм. на машины в Киеве, мы же не самая, как любит быдло говорить "нищая" страна.
дело в том шо в Лос-анжелесе мона увидеть Билла Гейтса в футболке и кедах - покупает бургер, а у нас самый сраный миллионер - в кругу охраны на джипах покупает кофе, да еще и наезжает на кассира шо он(о) горячий(е)
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26.04.2021 10:54 Ответить
ну вот. Люстрацию - признать незаконной и всем отлюстрированным выплатить моральный вред, упущеную выгоду и на оздоровление. А зебилам в рамках налоговой амнистии начислить обязательство перед бюджетом не 5 а 15 проц. И пусть объясняют откуда у них тостер утюг телек и туфли. На какие шиши купили???
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26.04.2021 10:55 Ответить
КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации - Цензор.НЕТ 2035
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26.04.2021 10:57 Ответить
нужно собрать КС и признать законным отстрел коррумпированных чиновников и (не менее продажных) жирных свиней в мантиях. С конфискацией имущества разумеется...
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26.04.2021 11:05 Ответить
Наступний крок КСУ- повернути лєгітімног овоча... Здається мені з швидкістю світла летимо в ДУПУ...
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26.04.2021 11:06 Ответить
Пора разогнать этот антинародный суд, задолбали
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26.04.2021 11:09 Ответить
Наслаждайтесь, ведь Вы так этого добивались.
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26.04.2021 12:17 Ответить
 
 