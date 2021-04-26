Гармаш о переговорах по Донбассу в ТКГ: Не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе. Будет очень трудно
Уже завтра состоятся заседания рабочих групп в ТКГ, а послезавтра - заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы. Основным вопросом будет снова документ по соблюдению перемирия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
"Уже завтра состоятся заседания рабочих групп в ТКГ, а послезавтра — заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы. Я так понимаю, основным вопросом будет снова документ по соблюдению перемирия, и все остальные вопросы, как обычно — обмен пленными, экономические вопросы, открытие КПВВ и другое.
К сожалению, я не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе и даже не уверен, что состоится ее заседание, потому что стороны не меняют своего отношения к составам делегаций. Представители ОРДЛО намерены ввести осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову, требуют исключения из переговоров нас как представителей ОРДЛО от Украины. Думаю, в этом вопросе будет очень трудно обеим сторонам. А по другим вопросам, в частности, по безопасности, возможно, будут достигнуты какие-то договоренности", — сказал он.
Гармаш высказался о том, повлияло ли сосредоточение российских войск возле границы на ситуацию на оккупированных территориях.
"Я могу сказать, что в ОРДЛО независимо от ситуации с вооруженными силами России проходят их учения так называемых "народных милиций", происходят с нарушениями Минских соглашений и с нарушениями линий отвода тяжелых вооружений. Поэтому напряженность на линии пересечения сохраняется", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Історична подія» в ТКГ: що зміниться в переговорах по Донбасу
У Тристоронній контактній групі вперше взяли за основу пропозиції України по Донбасу. Таку подію глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає історичною.
За його словами в ефірі телеканалу «ДОМ», нові пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.
«По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин», - зазначив глава української делегації.