Гармаш о переговорах по Донбассу в ТКГ: Не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе. Будет очень трудно

Уже завтра состоятся заседания рабочих групп в ТКГ, а послезавтра - заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы. Основным вопросом будет снова документ по соблюдению перемирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Уже завтра состоятся заседания рабочих групп в ТКГ, а послезавтра — заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы. Я так понимаю, основным вопросом будет снова документ по соблюдению перемирия, и все остальные вопросы, как обычно — обмен пленными, экономические вопросы, открытие КПВВ и другое.

К сожалению, я не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе и даже не уверен, что состоится ее заседание, потому что стороны не меняют своего отношения к составам делегаций. Представители ОРДЛО намерены ввести осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову, требуют исключения из переговоров нас как представителей ОРДЛО от Украины. Думаю, в этом вопросе будет очень трудно обеим сторонам. А по другим вопросам, в частности, по безопасности, возможно, будут достигнуты какие-то договоренности", — сказал он.

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Гармаш высказался о том, повлияло ли сосредоточение российских войск возле границы на ситуацию на оккупированных территориях.

"Я могу сказать, что в ОРДЛО независимо от ситуации с вооруженными силами России проходят их учения так называемых "народных милиций", происходят с нарушениями Минских соглашений и с нарушениями линий отвода тяжелых вооружений. Поэтому напряженность на линии пересечения сохраняется", — сказал он.