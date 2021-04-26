COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека. КАРТА
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 256 больных COVID-19, умер 21 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
"256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в городе 4466 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания - 191 751", - сообщил Кличко.
Так, заболели 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусос, а также 140 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 242 человека. В общем коронавирус преодолели 120 044 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском - 54, в Шевченковском - 44 и в Дарницком - 29 районах", - отметил Кличко.
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тук, а скока про грипп?
Бокс, вы обустроил на случай вируса лежбища... кх-кх, вот я тоже болею за МакГрегора, что там по отстойникам по болеющим за Вирус то?
Поздравляю киевлян - делают пару лет развязку которую японцы тупо делают за два дня. посмешище, Бокс, иди на Путина шоле
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько.
https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html