COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 256 больных COVID-19, умер 21 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в городе 4466 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания - 191 751", - сообщил Кличко.

Так, заболели 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусос, а также 140 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 242 человека. В общем коронавирус преодолели 120 044 жителя столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском - 54, в Шевченковском - 44 и в Дарницком - 29 районах", - отметил Кличко.