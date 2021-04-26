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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 256 больных COVID-19, умер 21 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в городе 4466 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания - 191 751", - сообщил Кличко.

Так, заболели 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусос, а также 140 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 242 человека. В общем коронавирус преодолели 120 044 жителя столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском - 54, в Шевченковском - 44 и в Дарницком - 29 районах", - отметил  Кличко.

COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека 01

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так, заболели 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3261943\\\\\\\\\\

тук, а скока про грипп?
Бокс, вы обустроил на случай вируса лежбища... кх-кх, вот я тоже болею за МакГрегора, что там по отстойникам по болеющим за Вирус то?
Поздравляю киевлян - делают пару лет развязку которую японцы тупо делают за два дня. посмешище, Бокс, иди на Путина шоле
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26.04.2021 11:20 Ответить
Європейський Союз планує в найближчій перспективі відкрити кордони ЄС, але тільки для тих, хто щеплений визнаними в Євросоюзі вакцинами.
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько.
https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
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26.04.2021 11:58 Ответить
 
 