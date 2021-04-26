Фракция "Слуга народа" собирает подписи за назначение Галущенко министром энергетики, - нардеп Кравчук
Фракция "Слуга народа" собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.
Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции касательно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура довольно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, оно рассматривается профильным комитетом и уже после этого представление может вноситься в зал парламента", – сказала Кравчук в понедельник.
Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.
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"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."
От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ .
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.
«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», - зазначив під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
У партії вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка». Крім того, у «Європейській Солідарності» зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.