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Фракция "Слуга народа" собирает подписи за назначение Галущенко министром энергетики, - нардеп Кравчук

Фракция

Фракция "Слуга народа" собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции касательно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура довольно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, оно рассматривается профильным комитетом и уже после этого представление может вноситься в зал парламента", – сказала Кравчук в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует провести два внеочередных заседания на следующей неделе: на одном рассмотрят назначение Галущенко главой Минэнерго

Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Галущенко (257) Слуга народа (2627) Кравчук Евгения (367) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43)


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Топ комментарии
+4
Положил Энергоатом,теперь предлагают положить всю энергетику.
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26.04.2021 11:28
+4
Все, что надо знать о нем:
"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."

От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
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26.04.2021 11:28
+2
Для зеленых младорыгов "Кучміни діти", как свои родные.
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26.04.2021 11:30
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Положил Энергоатом,теперь предлагают положить всю энергетику.
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26.04.2021 11:28 Ответить
Все, что надо знать о нем:
"...Работал с 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы..."

От него воняет старым уголовником кучмой и веерными отключениями.
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26.04.2021 11:28 Ответить
Для зеленых младорыгов "Кучміни діти", как свои родные.
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26.04.2021 11:30 Ответить
Начиная с 2000-х веерных отключений уже не было.
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26.04.2021 11:33 Ответить
А осадочек остался.
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26.04.2021 12:48 Ответить
Ну да. Помнится, вфя на дебатах вставил Ющенко в вину эти отключения, хотя во время премьерства последнего отключений уже не было. Но кто там помнит, тоько привкус осадка.
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26.04.2021 12:59 Ответить
Я помню, как и много чего еще...
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26.04.2021 13:16 Ответить
Я тоже, но 73% забудет.
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26.04.2021 13:18 Ответить
Я бы считал по 1 туру: ~ 62% - немножко больше оптимизЬма...
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26.04.2021 13:23 Ответить
По цифре - да, но ведь в первом туре был огромный выбор, но 62% выбрали то, что выбрали.
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26.04.2021 13:25 Ответить
И этот факт у меня вызывает, мягко говоря, негодование. И на целых 5 лет, сцуки...
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26.04.2021 13:30 Ответить
Та не мелочитесь уже, сразу предлагайте
Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 6949
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26.04.2021 12:02 Ответить
Кто на новенького
По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ .
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.
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26.04.2021 12:26 Ответить
Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 7561
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26.04.2021 12:50 Ответить
А почему нам про это сообщает путинская помойка интерфакс?
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26.04.2021 12:52 Ответить
Смысл и суть от этого не меняются.
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26.04.2021 13:05 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/04/26/yevropejska-solidarnist-kategorychno-proty-pryznachennya-ministrom-energetyky-lyudyny-povyazanoyi-z-agentom-kremlya/ Фракція партії «Європейська Солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата, якого пов'язують із народним депутатом Деркачем. Як відомо, Уряд США офіційно визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.
«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», - зазначив під час погоджувальної ради п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
У партії вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка». Крім того, у «Європейській Солідарності» зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.
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26.04.2021 14:42 Ответить
 
 