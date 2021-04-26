Фракция "Слуга народа" собирает подписи за назначение Галущенко министром энергетики, - нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции касательно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура довольно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, оно рассматривается профильным комитетом и уже после этого представление может вноситься в зал парламента", – сказала Кравчук в понедельник.

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Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.