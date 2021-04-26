Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда"

Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева и член партии "Голос" Сергей Притула считает, что руководство партии пора менять и не против возглавить "Голос".

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Происходит сейчас активный процесс обмена мнениями с регионами, работа по наработкам изменений в устав партии. И, конечно, вопрос смены руководства стоит как никогда актуально...Это внутренний диалог, чаты-мейлы и тому подобное", – сказал Притула.



Он отметил, что действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, "недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса".

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"Два года назад почему к нам так охотно люди шли? Потому что мы были равноудалены от основных крупных игроков... Нам в таком балансе очень удобно, и мы хотели бы двигаться так и дальше. Поэтому когда руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалициях и тому подобном, мы видим в этом большой вред, потому что это разочаровывает наших сторонников. Которые еще остались", – объяснил Притула.

В то же время, отвечая на вопрос видит ли Притула себя новым руководителем партии, он ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

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"Мы немножко устами нашего руководства запутали наших сторонников и избирателей. Мы зашли в парламент и там придумывается велосипед, какая-то "надпозиция", люди не совсем понимают, что таким образом хотели сказать их избранники. Мы поигрались в ребят, которые за все хорошее против всего плохого... Когда мы были "надпозиция", потом оппозиция, а потом председатель партии говорит о возможности коалиции со "слугами", то наш избиратель сидит, смотрит на это все и считает, что мы занимаемся немножко несерьезными делами. Поэтому мы и настаиваем на смене человека во главе партии, нам кажется, что нас ведут не туда", - заявил Притула.



