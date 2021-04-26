Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда"
Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева и член партии "Голос" Сергей Притула считает, что руководство партии пора менять и не против возглавить "Голос".
Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Происходит сейчас активный процесс обмена мнениями с регионами, работа по наработкам изменений в устав партии. И, конечно, вопрос смены руководства стоит как никогда актуально...Это внутренний диалог, чаты-мейлы и тому подобное", – сказал Притула.
Он отметил, что действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, "недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса".
"Два года назад почему к нам так охотно люди шли? Потому что мы были равноудалены от основных крупных игроков... Нам в таком балансе очень удобно, и мы хотели бы двигаться так и дальше. Поэтому когда руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалициях и тому подобном, мы видим в этом большой вред, потому что это разочаровывает наших сторонников. Которые еще остались", – объяснил Притула.
В то же время, отвечая на вопрос видит ли Притула себя новым руководителем партии, он ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".
"Мы немножко устами нашего руководства запутали наших сторонников и избирателей. Мы зашли в парламент и там придумывается велосипед, какая-то "надпозиция", люди не совсем понимают, что таким образом хотели сказать их избранники. Мы поигрались в ребят, которые за все хорошее против всего плохого... Когда мы были "надпозиция", потом оппозиция, а потом председатель партии говорит о возможности коалиции со "слугами", то наш избиратель сидит, смотрит на это все и считает, что мы занимаемся немножко несерьезными делами. Поэтому мы и настаиваем на смене человека во главе партии, нам кажется, что нас ведут не туда", - заявил Притула.
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Його навіть надули продюсери, тому він відзнявся в купленому в кацапів шоу.
В політиці точно не місце.
- Куда ты завёл нас, Сусанин емучий ?!!!
- А может отрежем Сусанину ногу ?
- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
Вот только Голос его уже выкинул. Так что его желания - его проблемы.
Партия просто никакия. Кроме плевания говном в Пороха и констатации очевидного, за 2 года они нихрена не сделали.
Люди в Голосе нормальные есть. И людей этих, скорее всего, приютит ЕС.
А Притулу, если будет продолжать в том же духе, попрут не только из руководства Голоса, но и из самой партии.
Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "Навіть студія така ж"
Сергій Притула дав пояснення щодо "проросійського" скандалу, в епіцентрі якого опинився
Это все его достижения в украинском политикуме. Ум и порядочность таки налицо.
Поэтому в Голосе больше нет Вакарчука, а в руководстве Голоса больше нет Притулы.
Фридман - легализовавшийся в Украине кацап миллионер. Вот такой вот Голос...
Если что "соросята" - это блок Пинчука в Голосе. Т.е., в том числе, тот самый Притула.
А как ему удалось легализоваться ?
Так же, как президентом стал человек Коломойского.
Так же, как в СН прошли клоуны, борцы, извращенцы, кацапы, насильники и просто люди Коломоя и Ахмета.
Оставайся на сцене, весели людей, делай то, за что тебе платят, казалось бы...
Но нет, бл@дь, этому клоуну тоже чужой славы хочется...
Но в политике бабла больше, чем в **********... Поэтому очень хочется.
Притула понял, что в политике больше можно заработать, чем кривлянием по ТВ.