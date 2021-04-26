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Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда"

Притула заявил о желании возглавить

Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева и член партии "Голос" Сергей Притула считает, что руководство партии пора менять и не против возглавить "Голос".

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Происходит сейчас активный процесс обмена мнениями с регионами, работа по наработкам изменений в устав партии. И, конечно, вопрос смены руководства стоит как никогда актуально...Это внутренний диалог, чаты-мейлы и тому подобное", – сказал Притула.

Он отметил, что действиями нардепа Киры Рудик, которая возглавляет партию, "недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"

"Два года назад почему к нам так охотно люди шли? Потому что мы были равноудалены от основных крупных игроков... Нам в таком балансе очень удобно, и мы хотели бы двигаться так и дальше. Поэтому когда руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалициях и тому подобном, мы видим в этом большой вред, потому что это разочаровывает наших сторонников. Которые еще остались", – объяснил Притула.

В то же время, отвечая на вопрос видит ли Притула себя новым руководителем партии, он ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

Также смотрите: Притула заявил, что не собирается уходить из политики: "Не дождетесь. Игрок на поле". ВИДЕО

"Мы немножко устами нашего руководства запутали наших сторонников и избирателей. Мы зашли в парламент и там придумывается велосипед, какая-то "надпозиция", люди не совсем понимают, что таким образом хотели сказать их избранники. Мы поигрались в ребят, которые за все хорошее против всего плохого... Когда мы были "надпозиция", потом оппозиция, а потом председатель партии говорит о возможности коалиции со "слугами", то наш избиратель сидит, смотрит на это все и считает, что мы занимаемся немножко несерьезными делами. Поэтому мы и настаиваем на смене человека во главе партии, нам кажется, что нас ведут не туда", - заявил Притула.

Притула Сергей (84) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+26
І почав обсирати Порошенка де тільки можна.
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26.04.2021 11:47
+19
Сергію, політика не твоє, одного клоуна нам вже забагато, а ще і ти туди ж.
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26.04.2021 11:49
+17
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1082
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26.04.2021 12:07
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Правила форума Совет форумчан
не туда...причём стабильно...
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26.04.2021 11:46 Ответить
І почав обсирати Порошенка де тільки можна.
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26.04.2021 11:47 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1586
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26.04.2021 12:24 Ответить
Ну учитывая, что на крайних местных выборах в Франыке, он поддерживал партию Зели, то что тут удивительного
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26.04.2021 12:26 Ответить
На виборах парламентаря в 87-окрузі (Наддвірна) квотою Голосу у виборчих комісіях скористалися зелені.
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26.04.2021 12:42 Ответить
При всій повазі до Сергія, але ж це буде виглядати як битва клоунів!
Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда" - Цензор.НЕТ 9366
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26.04.2021 11:47 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 8846
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26.04.2021 12:03 Ответить
Сергію, політика не твоє, одного клоуна нам вже забагато, а ще і ти туди ж.
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26.04.2021 11:49 Ответить
То є так.
Його навіть надули продюсери, тому він відзнявся в купленому в кацапів шоу.
В політиці точно не місце.
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26.04.2021 11:53 Ответить
Ещё один шоумен. Типа, мало клоунов в органах власти.
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26.04.2021 11:51 Ответить
Видать, нарід не насмеялся.
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26.04.2021 11:53 Ответить
Притула заявил о желании возглавить "Голос": "Нам кажется, что нас ведут не туда" - Цензор.НЕТ 1313
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26.04.2021 11:51 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1845
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26.04.2021 12:05 Ответить
Над небом нависли свинцовые тучи.

- Куда ты завёл нас, Сусанин емучий ?!!!

- А может отрежем Сусанину ногу ?

- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
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26.04.2021 11:51 Ответить
"это разочаровывает наших сторонников. Которые еще остались" - вот именно . которые еще остались . а осталось их с гулькин ху.. с уверенностью можно сказать что от замены лидера уже ничего не поменяется
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26.04.2021 11:52 Ответить
зеленский 2.0
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26.04.2021 11:53 Ответить
"....руководство партии начинает какой-то разговор о вероятных коалициях и тому подобном, мы видим в этом большой вред...." - от така то містечкова "гетьманщина" і ніколи не дала Шансу Україні....- всі хотять або трон ..., а якщо ні , то нате вам "дулю"....- а тому маемо те що маемо...
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26.04.2021 11:53 Ответить
шоумени павідут туда, куда нада.
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26.04.2021 11:53 Ответить
Та тут вже не здається, це вже очевидно....
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26.04.2021 11:54 Ответить
Дійство лялькового балагана триває !!!)))
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26.04.2021 11:55 Ответить
Клоуны рвутся к власти
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26.04.2021 11:56 Ответить
желании возглавить "Голос"-это понятно. Кажется, что нас ведут не туда-это не понятно.
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26.04.2021 11:56 Ответить
Мастер художественного говорения ротом как бы намекает, что он знает куда надо.
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26.04.2021 11:58 Ответить
Желание Притула конечно изъявил.

Вот только Голос его уже выкинул. Так что его желания - его проблемы.
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26.04.2021 11:57 Ответить
Вангую, він інціює розкол і це партійне "недоразумєніє" не доживе до наступних парламентських виборів.
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26.04.2021 12:20 Ответить
Это вряд ли. Голос и так не доживет, но не из-за этого.
Партия просто никакия. Кроме плевания говном в Пороха и констатации очевидного, за 2 года они нихрена не сделали.
Люди в Голосе нормальные есть. И людей этих, скорее всего, приютит ЕС.

А Притулу, если будет продолжать в том же духе, попрут не только из руководства Голоса, но и из самой партии.
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26.04.2021 12:33 Ответить
Притула хоче притулитися до розпилювання державних коштів? 😊 Думаю, шо задля збереження своєї аудиторії і оловне чесного імені йому б від Шепіту вартувало дистанціюватися. От Славко це вже зробив. Правда замазатися лайном по самі вуха у Славка вийшло швидко. А от відмитися якось не виходить.
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26.04.2021 12:00 Ответить
На жаль, один з небагатьох порядних людей в українському політикумі. Успіхів Сергію!
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26.04.2021 12:00 Ответить
Из уст зебила это звучит, как клеймо.
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26.04.2021 12:01 Ответить
З вуст соєвого лайна твої висери звучать набагато переконливіше )))
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26.04.2021 12:04 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 4711
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26.04.2021 12:06 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 1082
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26.04.2021 12:07 Ответить
Ти став постити свої фото? )))
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26.04.2021 12:08 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 7940
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26.04.2021 12:30 Ответить
Мама мыла Вову.
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26.04.2021 12:34 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 2211
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26.04.2021 13:21 Ответить
Притула угодил в антисемитский скандал на радио



Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "Навіть студія така ж"



Сергій Притула дав пояснення щодо "проросійського" скандалу, в епіцентрі якого опинився


Это все его достижения в украинском политикуме. Ум и порядочность таки налицо.
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26.04.2021 12:05 Ответить
Предполагаю, у Пинчука технологи поняли, шо проекту-швах и нужны "нестандартные решения". Ну, против "ЕС" они уже были, с Зеленским в коалицию не взяли. Вывод-надо срочно привлечь к себе внимание, занятся перестановкой кроватей, шоб посетители дорогу не забывали.
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26.04.2021 12:02 Ответить
Вот только Голосом все больше рулит кацап Фридман, а Пинчука из голоса потихоньку выжимают.

Поэтому в Голосе больше нет Вакарчука, а в руководстве Голоса больше нет Притулы.
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26.04.2021 12:08 Ответить
Taк Фридман вообще иностранец. Или это не тот Фридман ?
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26.04.2021 13:00 Ответить
https://diana-mihailova.livejournal.com/5461942.html Пинчук и Фридман поделили "Голос":Нефедов идет в Киеве от "соросят", Рущишин во Львове от "галичан.

Фридман - легализовавшийся в Украине кацап миллионер. Вот такой вот Голос...

Если что "соросята" - это блок Пинчука в Голосе. Т.е., в том числе, тот самый Притула.
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26.04.2021 13:09 Ответить
Ага, это тот самый Фридман который участвует в проекте мемориала в Бабьем Яру, пытаясь представить всех украинцев, включая родившихся после 2-й М.В., виновниками Холокоста.
А как ему удалось легализоваться ?
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26.04.2021 13:19 Ответить
Бизнес, бабло, какаяразница, всеядные украинцы.

Так же, как президентом стал человек Коломойского.
Так же, как в СН прошли клоуны, борцы, извращенцы, кацапы, насильники и просто люди Коломоя и Ахмета.
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26.04.2021 13:24 Ответить
Шансов у страны выжить при этом режиме очень мало.
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26.04.2021 13:26 Ответить
И что ты, "варьят", принесешь нового в политику, кроме тупых скабрезных шуток?
Оставайся на сцене, весели людей, делай то, за что тебе платят, казалось бы...
Но нет, бл@дь, этому клоуну тоже чужой славы хочется...
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26.04.2021 12:08 Ответить
Он уже пытался. Его попэрлы из руководства Голоса не так давно.

Но в политике бабла больше, чем в **********... Поэтому очень хочется.
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26.04.2021 12:10 Ответить
Аляхарчук....
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26.04.2021 12:09 Ответить
о, пинчук денешку подкинул ( или пообещал ). про гниди і воші.
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26.04.2021 12:09 Ответить
Як казав кормчій Мао, "якщо в джунглях немає тигра, то царем стає мавпа"..
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26.04.2021 12:18 Ответить
Просто для понимания "ребят", которые захотели поиграться в политику: дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен. Для сравнения: в 2019 году он составил 78,05 млрд. Что будет в 2021 - вопрос для передачи "кто сверху, или где логика". Есть такая?
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26.04.2021 12:25 Ответить
Если безобразие нельзя остановить, то нужно его возглавить (с)
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26.04.2021 12:41 Ответить
Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 769
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26.04.2021 12:47 Ответить
"Голос" хорошо стартовал, и была надежда, станет лидером проукраинских сил, по не понятной причине, спринтеры стали стайкрами, и это уже хроника, но сильные кадры у них есть, может не хватает не большого скандальчика, а может пинчук что то мутит?
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26.04.2021 13:20 Ответить
Зачем так жертвовать собой? Создай лучше свою партию, назови ее "Подголосок", возьми Вакарчука 30-ым номером и или к любому олигарху за бабками.
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26.04.2021 13:41 Ответить
Читаєш коментарі в статтях про партію Голос і розумієш що немає кращої антиреклами партії Порошенка чим його чорнороті виборці. Петро Олексійович дипломат інтелігент і його виборці які не відповідають цім критеріям.
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26.04.2021 14:35 Ответить
Нас задобвбали ваши кловани з ТБ. Це вже не смішно. Тому й така природня реакція.
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26.04.2021 14:53 Ответить
Вас, це так розумію порохоботів під впн. Наші "кловани по ТБ" це так розумію члени партії Голос. Не буду порохоботів заставляти шукати уривки того що "задовбало" по ТВ, напишіть в словах на що саме у вас "реакція".
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26.04.2021 15:16 Ответить
Ось https://censor.net/ru/user/468373. Не дивно, що ти ********* клованів бо сам такий.

Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди" - Цензор.НЕТ 6977
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26.04.2021 15:38 Ответить
Не плутайте х з пальцем, кловуна і актора що грає клоуна. Здогадуюсь що вам більше нема що сказати, тому ви змінили тему не закінчивши попередню.
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26.04.2021 20:44 Ответить
Це ти знов все наплутав. Актора звуть Rowan Atkinson, а Johnny English це клоун, або пародійний герой з фільмів. Ти вибрав нік клоуна, а не актора. І яку тему я змінив? Була якась тема? Я казав, що задовбали ви, кловани. Це не тема. Це факт.
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27.04.2021 03:18 Ответить
Ти сказав що у тебе "природня реакція" на когось там по ТБ. Я звичайно не маю бажання знати на що у тебе реакція, тому напевно ти і не відповів змінивши тему. Але тепер ти обернув свою увагу на мене, тому я відразу кажу, залиш свою реакцію при собі, мене цікавлять лише розумні.
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27.04.2021 09:47 Ответить
Как же задолбали эти ряженные клоуны...
Притула понял, что в политике больше можно заработать, чем кривлянием по ТВ.
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26.04.2021 14:51 Ответить
 
 