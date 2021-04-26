Предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил направить высланных из Москвы чешских дипломатов для работы в Киеве.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

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В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.