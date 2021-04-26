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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю COVID-19 выявили у 1 299 сотрудников МВД, только за сутки заболели 183 правоохранителя. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 26 апреля, за сутки зафиксировано 183 случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 1299.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Кировоградской, Днепропетровской областях и в г. Киеве.

С начала пандемии COVID-19 заболели 50 306 полицейских, выздоровели - 48 883, умерли - 220.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - говорится вв сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели

За неделю COVID-19 выявили у 1 299 сотрудников МВД, только за сутки заболели 183 правоохранителя 01

карантин (16729) МВД (9316) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так они же бессмертные...чего им бояться то...

Недавно меня одно такое чмо остановило...и типа дыхни ему....само без маски и рыло свое сует...
Я ему...мол ковид кругом...не боишься?? А он .."мы бессмертные"....
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26.04.2021 12:32 Ответить
Європейський Союз планує в найближчій перспективі відкрити кордони ЄС, але тільки для тих, хто щеплений визнаними в Євросоюзі вакцинами.
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько. https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
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26.04.2021 12:49 Ответить
То най хранцузькими гвинтокрилами та човнами лiкуються. Чи не для того сабакаф грошi з ковiдного фонду брав?
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26.04.2021 12:53 Ответить
 
 