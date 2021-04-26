За неделю COVID-19 выявили у 1 299 сотрудников МВД, только за сутки заболели 183 правоохранителя. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 26 апреля, за сутки зафиксировано 183 случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 1299.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации МВД Украины.

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Кировоградской, Днепропетровской областях и в г. Киеве.

С начала пандемии COVID-19 заболели 50 306 полицейских, выздоровели - 48 883, умерли - 220.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - говорится вв сообщении.

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