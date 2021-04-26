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Логотип Чернобыльский зоны представляет собой постепенно исчезающее черное пятно в форме реактора. ФОТО

Полностью пятно исчезнет в 2064 году, когда по плану полностью выведут из эксплутации Чернобыльскую АЭС.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

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"Логотип Чернобыльской зоны уже разработан. Это черное пятно в форме реактора, которое из года в год уменьшается. Разработано его видоизменение на каждый год.

В 2064 году пятно должно исчезнуть, то есть это не вечный логотип. Именно в 2064-м Чернобыльская электростанция ​​будет полностью выведена из эксплуатации. Идея логотипа в том, что природа очищается и жизнь восстанавливается.

И сегодня мы уже ее используем. В этом году к 35-й годовщине трагедии состоится ряд мероприятий, посвященных годовщине. Для многих украинцев Зона - это действительно черное пятно. Я сама только недавно ее посетила. После такой поездки иначе смотришь на жизнь", - сказала она.

Логотип Чернобыльский зоны представляет собой постепенно исчезающее черное пятно в форме реактора 01

Логотип Чернобыльский зоны представляет собой постепенно исчезающее черное пятно в форме реактора 02

Полное интервью с Марьяной Олеськив читайте здесь.

логотип (21) память (1491) Чернобыль (512) Олеськив (17)


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Топ комментарии
+10
Больше похоже...на "россия...вид из жопы - медленное погружение"...
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26.04.2021 12:34
+4
Это просто 5 балов за коммент, я только отошел от ржачки
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26.04.2021 12:48
+3
Схоже на малюнки, які ставлять перед курками для підвищення *********.
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26.04.2021 12:30
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Схоже на малюнки, які ставлять перед курками для підвищення *********.
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26.04.2021 12:30 Ответить
Больше похоже...на "россия...вид из жопы - медленное погружение"...
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26.04.2021 12:34 Ответить
Это просто 5 балов за коммент, я только отошел от ржачки
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26.04.2021 12:48 Ответить
Приєднуюсь до оратора вище. Теж лілював вголос 😂🤣🤣🤣
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26.04.2021 12:55 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:13 Ответить
Сколько этот шлак стоит бюджетных денег ?
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26.04.2021 12:37 Ответить
не волнуйся,не обеднеешь
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26.04.2021 12:45 Ответить
Может я, что то не понял, но логотип это одно изображение, а не несколько! Типа смотри и представляй анимацию?
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26.04.2021 12:41 Ответить
Задумка каждый год обновлять лого.
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26.04.2021 13:42 Ответить
Насправді ідея лого чудова, новаторська і зі смислом.
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26.04.2021 13:52 Ответить
Ви не за логотип думайте, а як допомогти ліквідаторам і їх сім'ям.
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26.04.2021 13:15 Ответить
О, підійшли ті, хто просуває ідеологію ковбаси. Пам'ять нам не потрібна? Моральна реабілітація жертв не потрібна? Історичне відтворення і розуміння подій не потрібне?
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26.04.2021 13:53 Ответить
Підійшли ті, хто все це проніс на своїй шкурі. Я бачу як важко хворіють і вмирають ліквідатори сьогодні. Принято купу законів, але нічого не виконуються. Більше фінансується різні "громадські організації" військових офіцерів совка, ніж "чорнобильці".Давно померли мої найкращі друзі, а їм зробили запис "сердечная недостаточность" і навіть їх хвороби не зв'язали з пепребуванням в зоні ЧАЕС.
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26.04.2021 15:21 Ответить
 
 