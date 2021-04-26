Логотип Чернобыльский зоны представляет собой постепенно исчезающее черное пятно в форме реактора. ФОТО

Полностью пятно исчезнет в 2064 году, когда по плану полностью выведут из эксплутации Чернобыльскую АЭС.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

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"Логотип Чернобыльской зоны уже разработан. Это черное пятно в форме реактора, которое из года в год уменьшается. Разработано его видоизменение на каждый год.

В 2064 году пятно должно исчезнуть, то есть это не вечный логотип. Именно в 2064-м Чернобыльская электростанция ​​будет полностью выведена из эксплуатации. Идея логотипа в том, что природа очищается и жизнь восстанавливается.

И сегодня мы уже ее используем. В этом году к 35-й годовщине трагедии состоится ряд мероприятий, посвященных годовщине. Для многих украинцев Зона - это действительно черное пятно. Я сама только недавно ее посетила. После такой поездки иначе смотришь на жизнь", - сказала она.

Полное интервью с Марьяной Олеськив читайте здесь.