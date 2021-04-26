Логотип Чернобыльский зоны представляет собой постепенно исчезающее черное пятно в форме реактора. ФОТО
Полностью пятно исчезнет в 2064 году, когда по плану полностью выведут из эксплутации Чернобыльскую АЭС.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.
"Логотип Чернобыльской зоны уже разработан. Это черное пятно в форме реактора, которое из года в год уменьшается. Разработано его видоизменение на каждый год.
В 2064 году пятно должно исчезнуть, то есть это не вечный логотип. Именно в 2064-м Чернобыльская электростанция будет полностью выведена из эксплуатации. Идея логотипа в том, что природа очищается и жизнь восстанавливается.
И сегодня мы уже ее используем. В этом году к 35-й годовщине трагедии состоится ряд мероприятий, посвященных годовщине. Для многих украинцев Зона - это действительно черное пятно. Я сама только недавно ее посетила. После такой поездки иначе смотришь на жизнь", - сказала она.
Полное интервью с Марьяной Олеськив читайте здесь.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467