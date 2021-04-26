Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко

На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в ходе согласительного совета заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он в очередной раз призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

"Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч. И это при том, что год назад кто-то называл себя "мастером спорта по борьбе с коронавирусом" и обещал, что Украина будет среди лидеров в мире по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от ковида, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие? Не надо прятаться за Степанова или Шмыгаля. Министром здравоохранения, так же как и премьер-министром у нас работает Зеленский", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко констатировал, что сейчас из более чем 40 миллионов украинцев провакционованы 527 тыс.

"За последние сутки провакцинировано 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти", - добавил пятый президент.

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"На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановил безвиз", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в правительственном плане вакцинации на 2021 отсутствуют анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer.

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - сказал лидер политсилы..

Порошенко привел статистику вакцинированных Pfizer, которую публиковал Минздрав: "Среди них люди старше 80 лет возраста - 1. Или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинирован - 9 641, или уже такие символические 73%. Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул лидер партии.

Порошенко также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "ЕС", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

"Первый пункт - обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни", - отмечает Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, которое было принято 20 октября 2020.

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