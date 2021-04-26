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Новости Борьба с коронавирусом
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Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко

Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко

На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в ходе согласительного совета заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он в очередной раз призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

"Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч. И это при том, что год назад кто-то называл себя "мастером спорта по борьбе с коронавирусом" и обещал, что Украина будет среди лидеров в мире по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от ковида, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие? Не надо прятаться за Степанова или Шмыгаля. Министром здравоохранения, так же как и премьер-министром у нас работает Зеленский", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко констатировал, что сейчас из более чем 40 миллионов украинцев провакционованы 527 тыс.

"За последние сутки провакцинировано 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти", - добавил пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин, - Порошенко

"На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановил безвиз", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в правительственном плане вакцинации на 2021 отсутствуют анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer.

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - сказал лидер политсилы..

Порошенко привел статистику вакцинированных Pfizer, которую публиковал Минздрав: "Среди них люди старше 80 лет возраста - 1. Или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинирован - 9 641, или уже такие символические 73%. Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул лидер партии.

Порошенко также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "ЕС", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

"Первый пункт - обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни", - отмечает Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, которое было принято 20 октября 2020.

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Автор: 

вакцина (3814) Порошенко (19584) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+25
за кошти Ковідфонду можна було придбати таких 116 млн доз...
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
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26.04.2021 12:36
+22
Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
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26.04.2021 12:38
+16
Зеля професійний піарщик.
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26.04.2021 12:35
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https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html От 10 до свыше 15 грн за куб. Почему с мая пойдут резко вверх тарифы на газ для населения 26 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5580 Уже с 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. В последние месяцы действовала единая цена, утвержденная Кабмином - 6,99 гривен за куб. Но с мая всех автоматически переводят на годовой тариф. Как раз по нему поставщики объявили новые ценники. Разброс тарифов - более чем в полтора раза - от 7,96 гривен за куб …https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%be%d1%82-10-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5-15-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b9.html#more-130800 Читать далее
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26.04.2021 12:35 Ответить
Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
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26.04.2021 12:38 Ответить
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4439
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26.04.2021 13:27 Ответить
Мама мила Вову.
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26.04.2021 13:31 Ответить
А это не одно и то же?
Хотя, да - у рамы больше ответственности
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26.04.2021 14:21 Ответить
Зеля професійний піарщик.
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26.04.2021 12:35 Ответить
Сиречь фисдобол...
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26.04.2021 12:45 Ответить
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3414
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26.04.2021 13:29 Ответить
за кошти Ковідфонду можна було придбати таких 116 млн доз...
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
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26.04.2021 12:36 Ответить
та їм все одно вони своїми справами займаються,а саме цікаве в цій історії те,що ніхто і не понесе жодної відповідальності за розтрати ковід фонду не за призначенням,бо у нас по закону просто неможливо притягти та покарати будь який колегіальний орган будь то уряд ,парламент тощо.
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26.04.2021 14:50 Ответить
Скільки концентраторів придбав 95 квартал для лікарень?
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26.04.2021 12:40 Ответить
Європейський Союз планує в найближчій перспективі відкрити кордони ЄС, але тільки для тих, хто щеплений визнаними в Євросоюзі вакцинами.


Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько. https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
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26.04.2021 12:38 Ответить
ЗЕ кинув лохів разом.
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26.04.2021 12:41 Ответить
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6605
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26.04.2021 13:30 Ответить
Всім вже давно відомо, що зелена влада тільки ІМІТУЄ діяльність, навіть якщо вона стосується життя і здоров"я громадян, які гарантовані Конституцією України, котру в даний час тримає на контролі громадянин Зеленський.
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26.04.2021 12:41 Ответить
Хто в твої іпєня захоче їхати?
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26.04.2021 13:30 Ответить
и то правда - зачем вам "нахлебники из евросоюза"
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1085
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26.04.2021 14:10 Ответить
Ага.
"За підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України 12,017 мільярда доларів. "
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26.04.2021 14:16 Ответить
Щас начну на них молиться!
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26.04.2021 14:31 Ответить
В Зеленському вже розчарувались всі останні дурачки, не розчарувались тільки дебіли.(с)
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26.04.2021 12:43 Ответить
От у Порошенка не розчарованних залишилось приблизно 20 відсотків,скільки дебілів залишиться у цього,побачим через три роки.
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26.04.2021 12:50 Ответить
20% - це дуже високий показник критично мислячих громадян для будь-якого соціуму.
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26.04.2021 12:52 Ответить
Ну от і побачимо скільки залишиться критичномислячих відсотків у Зеленського. Але щось мені підказуе,що для вас вони не будуть критичномислячими,а так і залишаться дебілами.
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26.04.2021 12:55 Ответить
"критичномислячі ідіоти" зеленского - это шедевр!
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8014
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26.04.2021 12:58 Ответить
зебіл, вже сам факт того що тебе хвилює лище рейтинг Порошенко, та ти не розумієшь що вислюк оманський як ЗАВЖДИ нассяв тобі у голову піаром відосика про вакцини - "Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год" - констатують що ти (як й всі зебіли) та "критичне мислення - це антагоністи))
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26.04.2021 13:01 Ответить
Іронія долі - всі люди з критичним мисленням автоматично записують у порохоботи, зебіли- це все інше, починаючи з психіатрії і закінчуючи останнім кацапом із Пензи.
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26.04.2021 13:50 Ответить
зебил, так ты обиделось что тебя называют "зебилом"?))
а всё потому что у тебя ощущения скрепные от видосиком вислюука оманського и отсутствие критического мышления
Ну, ничего.. как вызывать санитаров - ты знаешь, практикуешь.. да и диагноз свой ты озвучило явно из анамнеза своего))
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26.04.2021 14:07 Ответить
ты ещё не убилось Ап стену? Поспеши, а то можешь не успеть до приезда санитаров
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26.04.2021 15:05 Ответить
Застолбить за собой звание "критичномислячих" на основании собстенных суждений.... вот это настоящий шедевр!
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26.04.2021 13:21 Ответить
не звертай на таких уваги - вони люди психiчно хворi
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26.04.2021 15:06 Ответить
тупин, толькок рейтинги твоего вислюка - валятся, а Порошенко - растут))
Но ты там давай деньги собирай - тебе еще развлечения и пиар клоуна оплачивать - налогом в 5-9% на ВСЕ - от авто до квартиры и депозитов
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3655
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26.04.2021 12:56 Ответить
Я,в отличии от тебя,в мортах "шоколада" не разбираюсь, для меня и один и другой одинаковы. Но у первого все уже в прошлом,а у второго еще есть шанс что то изменить.
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26.04.2021 12:59 Ответить
звісно ти не розбираєшся у шоколоді))
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9286
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26.04.2021 13:03 Ответить
Не просто гівна , а щей зеленого 🤣🤣🤣
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26.04.2021 13:05 Ответить
Воно так буває,що поки тримаєш в руках,то здається шоколадом. Але з часов і у вас те відчуття пройде.
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26.04.2021 13:09 Ответить
сразу видно что ты знаком с этим ощущением в реале.. практик-зебил))
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26.04.2021 14:04 Ответить
У тому і біда: зебіл не може відрізнити шоколад від лайна, тому так живе, тому так і мислить. Останнє слово - в лапках.
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26.04.2021 13:52 Ответить
эх, достойно лизнул - зачёт тебе и кило сои )
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26.04.2021 13:00 Ответить
кацапа, а кроме сои - тебя чем то хоть кормят?
а самое главное, почему ВСЕ кацапы во всех своих постах ВСЕГДА упоминают "лизание" и прочие скрепные темы... чисто по Фрейду: что кацап делает - о том оно и транслирует в мир
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26.04.2021 13:05 Ответить
Розчарування відчувають 45% опитаних, тривогу і страх - 22%, ненависть - 6%.
Надію зберігають 26%, симпатію - лише 4% і лише 1,5% - гордість.
На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних.
72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
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26.04.2021 13:10 Ответить
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
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26.04.2021 13:11 Ответить
так і сіновак, що зараз колять, теж не обіцяна кількість: тільки 200 000 замість 215 000, які смі розтрубили. куди ділись 15 000?
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26.04.2021 12:42 Ответить
- Где вакцины Зеленский ? Где *** вакцины говнюк?
- Они... это... где-то там внизу. Дай-ка ещё разок гляну.
Анонсовані Зеленським 10 млн доз Pfizer відсутні в урядовому плані вакцинації на 2021 рік, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4375
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26.04.2021 12:43 Ответить
А у меня отсутствует доллар по десять, как обещало сивое недоразумение.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261973/0192145d-01f0-7125-a3ed-ae76d03cc695
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26.04.2021 12:45 Ответить
Да и разум тоже где-то не здесь...
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26.04.2021 12:50 Ответить
Ну, скажем, КалоМойша такого не обещал
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26.04.2021 12:52 Ответить
Провакциновано "Пфайзер" :
старше 80 років - 1 ( показове вакцинування бабульки 99 років),
медиків - 400,
інші - 9 641 ( чи слуги, чи хазяї слуг?)
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26.04.2021 12:46 Ответить
Хабадники
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26.04.2021 12:51 Ответить
не заважайте "мальчику" фантазувати й мастурбувати.... 10 лімонів доз "пфайзера", то така казка для дегенератів... - як нові ліки, послухав на ніч, й маєш імунитет.
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26.04.2021 12:54 Ответить
Зебіомасу трясе від одного погляду Порошенка , бо знають , що в майбутньому поблажки більше не буде 100%
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26.04.2021 13:04 Ответить
Знову Порошенко зе_Слугам жити "заважає! От клятий олігарх, до слів чипляється!
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26.04.2021 13:40 Ответить
кто о чем, а ватные зебилы о своих скрепах
и то правда - зачем зебилам вакцины пфайзер - пусть дохнут от индийского шмурдяка.. вместо которого степанов "хорошо прибарахлился - внукам хватит"
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26.04.2021 14:14 Ответить
Лозунги нової не крадущої влади : "Брехать, жрать, срать". А можна по іншому : "Брехати, красти, лякати".
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26.04.2021 15:32 Ответить
кто бы сомневался.. клоун и тут сбреХАЛ
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26.04.2021 17:23 Ответить
какая переможная речь. уря.
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27.04.2021 03:39 Ответить
Ну вот и тема с упоминанием Порошенко. А среди меня притаился настолько ярый поклонник таланта самого прогрессивного 5-го президента-реформатора Украины, светоча украинской демократии Петра Лексеича, что самое время проверить свой раздувшийся портфЭль: веник есть, шлёпки есть, шапка есть, мочалка есть, мыло есть, шампунь есть, полотенце есть, чистое бельё есть, пивчанский есть, рыбка есть - вроде всё есть, в БАНю собран.
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27.04.2021 03:55 Ответить
 
 