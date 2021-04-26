Анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer отсутствуют в правительственном плане вакцинации на 2021 год, - Порошенко
На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в ходе согласительного совета заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
Он в очередной раз призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.
"Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч. И это при том, что год назад кто-то называл себя "мастером спорта по борьбе с коронавирусом" и обещал, что Украина будет среди лидеров в мире по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от ковида, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие? Не надо прятаться за Степанова или Шмыгаля. Министром здравоохранения, так же как и премьер-министром у нас работает Зеленский", - отметил лидер "ЕС".
Порошенко констатировал, что сейчас из более чем 40 миллионов украинцев провакционованы 527 тыс.
"За последние сутки провакцинировано 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти", - добавил пятый президент.
"На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановил безвиз", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в правительственном плане вакцинации на 2021 отсутствуют анонсированные Зеленским 10 млн доз Pfizer.
"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - сказал лидер политсилы..
Порошенко привел статистику вакцинированных Pfizer, которую публиковал Минздрав: "Среди них люди старше 80 лет возраста - 1. Или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинирован - 9 641, или уже такие символические 73%. Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул лидер партии.
Порошенко также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "ЕС", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.
"Первый пункт - обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни", - отмечает Порошенко.
Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, которое было принято 20 октября 2020.
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Хотя, да - у рамы больше ответственности
але Стєпанову і Ко на плащик бракувало
Про це прямо повідомила глава Єврокомісії Урсула фон Ляен.
Тут варто нагадати, що мова йде тільки про чотирьох вакцинах: Пфайзер, Модерну, Джонсон і Джонсон і оригінальна Астрозенека.
На цьому список закінчується. Ніякого індійського Ковішілда або китайського КоронаВака в цьому списку немає і близько. https://mediabum.info/ievropa-planuie-zakritisya-vid-ukraini-ie-chorne-i-azovske-more-vidpochivajte-tam.html
"За підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали до України 12,017 мільярда доларів. "
а всё потому что у тебя ощущения скрепные от видосиком вислюука оманського и отсутствие критического мышления
Ну, ничего.. как вызывать санитаров - ты знаешь, практикуешь.. да и диагноз свой ты озвучило явно из анамнеза своего))
Но ты там давай деньги собирай - тебе еще развлечения и пиар клоуна оплачивать - налогом в 5-9% на ВСЕ - от авто до квартиры и депозитов
а самое главное, почему ВСЕ кацапы во всех своих постах ВСЕГДА упоминают "лизание" и прочие скрепные темы... чисто по Фрейду: что кацап делает - о том оно и транслирует в мир
Надію зберігають 26%, симпатію - лише 4% і лише 1,5% - гордість.
На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних.
72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
- Они... это... где-то там внизу. Дай-ка ещё разок гляну.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261973/0192145d-01f0-7125-a3ed-ae76d03cc695
старше 80 років - 1 ( показове вакцинування бабульки 99 років),
медиків - 400,
інші - 9 641 ( чи слуги, чи хазяї слуг?)
и то правда - зачем зебилам вакцины пфайзер - пусть дохнут от индийского шмурдяка.. вместо которого степанов "хорошо прибарахлился - внукам хватит"