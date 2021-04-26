На Крещатике в Киеве частично ограничили движение транспорта до 28 апреля. КАРТА

На ул. Крещатик частично ограничено движение транспорта до 17:00 28 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта движение транспорта частично будет ограничено.

В КГГА обратили внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.

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