Зеленский о переговорах с ОРДЛО: "С террористами разговаривать не собираюсь"
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президент РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.
Он также прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к украинским границам. В частности, ввиду обострения агрессии призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.
"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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ВІН З НИМИ ВЖЕ ПОГОВОРИВ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА
НАГАДАЙТЕ КОЛИ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
Александр Македонский.
Сейчас армию возглавляет овца. И это страшно.
- только концерты и корпоративиы.
Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться