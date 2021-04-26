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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о переговорах с ОРДЛО: "С террористами разговаривать не собираюсь"

Зеленский о переговорах с ОРДЛО:

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президент РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к украинским границам. В частности, ввиду обострения агрессии призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Путиным: Нас волнует не место, а содержание

Автор: 

Зеленский (20196) путин (31197) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+47
Вова, - война котрую ты обещал закончить "просто убрав Порошенка" идет при тебе уже третий год и конца не видно.
Может тебе, как честному человеку, извинится за обман собрать вещи и свалить нахер?
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26.04.2021 12:50
+31
Если они террористы,то их нужно уничтожить.
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26.04.2021 12:49
+23
То есть два года вы чмошники убеждались что в войне виновата таки росия?
Тупо просрали два года, сотни жизней и пришли к тому же результату что и был:
Но минус 200 миллиардов бюджетных денег оказавшихся у Игорь Валерича с Ахметкой.
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26.04.2021 13:06
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зеля крут, як тридцаать три яйца святаго йуха
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26.04.2021 17:06 Ответить
Путину вести переговоры с Зеленским о проблемах Донбасса без представителей ОРДЛО значит признать свое поражение. Так что шансов на переговоры нет.
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26.04.2021 19:18 Ответить
Основная задача Путина - не допустить истории успеха Украины.
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26.04.2021 19:23 Ответить
Одним словом: ПРИДУРОК!
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26.04.2021 20:03 Ответить
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3261979

ВІН З НИМИ ВЖЕ ПОГОВОРИВ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА

НАГАДАЙТЕ КОЛИ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 21:09 Ответить
зегниды питаются кровью нации
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26.04.2021 22:36 Ответить
"Я не боюсь армию львов во главе которой овца. Я боюсь армию овец, во главе которой лев"
Александр Македонский.
Сейчас армию возглавляет овца. И это страшно.
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26.04.2021 23:04 Ответить
замкнутый круг
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27.04.2021 00:08 Ответить
Эххх...ему бы мозгов....
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27.04.2021 00:18 Ответить
От Зе никаких переговоров с террористами
- только концерты и корпоративиы.
Зеленський про переговори з ОРДЛО: "Не збираюся розмовляти з терористами" - Цензор.НЕТ 6460
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27.04.2021 00:25 Ответить
Зе принимает с любой стороны.
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27.04.2021 00:26 Ответить
"Я уже дал задачу Ермаку ), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться" Зеленский

Не смотря, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться
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27.04.2021 01:30 Ответить
С куя ли США считает российскую армию другой после США? Не китайскую,не английскую,не индийскую а парашную? Любите все таки вы кацапы сами себе яйца лизать. США считает парашу угрозой потому как во главе ее стоит е..анутый дед с советскими ядерными ракетами ну уж никак не армию срочников на ржавом металлоломе.
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27.04.2021 07:07 Ответить
молодец. правильно.
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27.04.2021 03:37 Ответить
Хочется,что бы это были не только слова,но и действия.Не надо быть пророком,что бы предсказать дальнейшее развитие событий.Сейчас Орда_Московия, под действием сильной международной поддержки Украины,на время "успокоилась",но человек похожий на путина ясно сказал с кем договариваться,и только потом встреча. А что бы Зеленский быстрее принял решение, вскоре произойдет очередная провокация и эскалация,где Московия опять выставит себя в роли "миротворца",и сама предложит Зеленского встретится в Ялте, на что Зеленский естественно не пойдет, и все придворные пропагандисты поднимут вой, что Президент Украины не желает прекратить "гражданский конфликт".
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27.04.2021 05:41 Ответить
Ну да твои слова кацапа как раз доказали аннексия Крыма и война на Донбассе.
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27.04.2021 07:10 Ответить
Зато торговать очень даже.
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27.04.2021 06:22 Ответить
Может запад уже устал от дурноватой бензоколонки сующей кругом свое свинное рыло,которое наградило кругом где только можно . Ах да санкции кацапам же только на пользу
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27.04.2021 07:13 Ответить
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