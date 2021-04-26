Зеленский о переговорах с ОРДЛО: "С террористами разговаривать не собираюсь"

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президент РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к украинским границам. В частности, ввиду обострения агрессии призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с "руководителями" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Путиным: Нас волнует не место, а содержание