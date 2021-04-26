С начала года Киев из-за карантина недополучил в бюджет более 2,5 млрд грн, - Кличко
С начала 2021 гола из-за карантина городской бюджет недополучил уже свыше 2,5 миллиардов гривен.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В прошлом году город недополучил 5 миллиардов гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года - уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом ", - сказал Кличко.
Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.
"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, и на проезд в городском транспорте и закрытие ресторанов и кафе - дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", - отметил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что достигнутые результаты не означают, что можно пренебрегать карантинными правилами и легкомысленно вести себя на Пасхальные праздники. Ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке.
"Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет - придерживаться ключевых правил: температурный скрининг каждого человека, который заходит в храм; один человек на 10 квадратных метров площади помещения; дезинфекция помещений; масочный режим ", - подчеркнул Кличко.
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