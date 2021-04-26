В правительстве должны быть люди, которые представляют интересы украинского бизнеса за рубежом, - Бахматюк
Правительство должно представлять украинский бизнес на внешних рынках и продвигать украинский продукт. Это отвечает в первую очередь интересам самого государства, считает владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.
Как сообщают Українські новини, об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью "Українському тижню".
На вопрос, какова эффективная модель сотрудничества бизнеса и государства, бизнесмен ответил, что не верит в партнерские отношения бизнеса с государством, однако в интересах государства представительство бизнеса на внешних рынках. "Бизнес платит налоги, а государство обеспечивает ему все необходимое для функционирования со своей стороны и представляет его на внешних рынках. Очень важной является роль государства в вопросе внешней политики, его представительская функция для продвижения своих товаров и услуг. В этом смысле Украина отстает: это я могу сказать из своего опыта", - заявил бизнесмен. "Возьмем, например, Грузию. За короткий период после военной агрессии России они привлекли около $ 4,5 млрд грантов от Европейского Союза. Их эмиссары были и в Европе, и в Азии, Японии и Кореи. Это дало толчок для развития этой небольшой территории. Должны быть люди, которые представляют интересы бизнеса за рубежом и помогают крупным мировым игрокам заходить на наши рынки. В этом я и вижу основную задачу правительства", - считает Олег Бахматюк.
По его мнению, исполнительный орган власти должен в первую очередь разработать стратегию развития экономики. "Он должен понимать, каким является наше место в мире, куда мы хотим двигаться, интересны ли мы миру. Второе — это механизм повышения доходов населения. Эти два механизма стимулирования экономики правительство должно задействовать, не провоцируя сильных вспышек инфляции, улаживая переходы и осознавая, где можно использовать инновационные подходы. Еще одна задача правительства — это внешняя политика: мы не можем жить отдельно от экономической системы мира. Должна быть выстроена политика коммуникации с миром через экономический интерес - а значит, надо думать, как сделать так, чтобы мир заинтересовался нами", - заявляет Бахматюк.
Он считает, что Украина в первую очередь может быть интересной для стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также азиатским странам и Океании. "Именно последние, огромные по объемам, станут драйверами мировой экономики на ближайшие 20-30 лет. От них мы можем получить значительный финансовый ресурс на развитие своих территорий. Поэтому на этом этапе нам нужны люди, которые будут продвигать наш продукт", - рассказал владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг ".
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.
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По итогам вчерашнего заседания фракции пресс-служба "Слуги народа" распространила заявление, что на следующей неделе будет проведено внеочередное заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос голосования за министра энергетики.
Судя по биографии, разосланной депутатам от "Слуги народа" (СН), Галущенко - специалист широкого профиля.
Основное направление - юридическое
Галущенко - креатура Офиса президента.
ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ КОМПРОМИССНОЙ ФИГУРОЙ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО И АХМЕТОВА, ТАК КАК ОНИ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ "ДЕЛЯТ" "ЭНЕРГОАТОМ" НА ДВОИХ (ПОКУПАЮТ ТАМ НЕДОРОГУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - РЕД.).
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭТИХ СДЕЛОК БЫЛО ЧЕРЕЗ ГАЛУЩЕНКО, ОН ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕК ПОНЯТНЫЙ
Источник в окружении Офиса президента подтверждает, что Галущенко близок к руководителям Зе-команды. В том числе и к первому помощнику президента Сергею Шефиру, и к главе Офиса президента Ермаку.
"В нынешний заход во власти Галущенко появился стараниями экс-министра экономики Тимофея Милованова, который сейчас советник Ермака. К нему прислушиваются по многим решениям в области экономики", - говорит источник.
Конечно, есть момент, что он не энергетик, а юрист, но это для многих во фракции не большой грех.