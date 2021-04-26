В правительстве должны быть люди, которые представляют интересы украинского бизнеса за рубежом, - Бахматюк

Правительство должно представлять украинский бизнес на внешних рынках и продвигать украинский продукт. Это отвечает в первую очередь интересам самого государства, считает владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.

Как сообщают Українські новини, об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью "Українському тижню".

На вопрос, какова эффективная модель сотрудничества бизнеса и государства, бизнесмен ответил, что не верит в партнерские отношения бизнеса с государством, однако в интересах государства представительство бизнеса на внешних рынках. "Бизнес платит налоги, а государство обеспечивает ему все необходимое для функционирования со своей стороны и представляет его на внешних рынках. Очень важной является роль государства в вопросе внешней политики, его представительская функция для продвижения своих товаров и услуг. В этом смысле Украина отстает: это я могу сказать из своего опыта", - заявил бизнесмен. "Возьмем, например, Грузию. За короткий период после военной агрессии России они привлекли около $ 4,5 млрд грантов от Европейского Союза. Их эмиссары были и в Европе, и в Азии, Японии и Кореи. Это дало толчок для развития этой небольшой территории. Должны быть люди, которые представляют интересы бизнеса за рубежом и помогают крупным мировым игрокам заходить на наши рынки. В этом я и вижу основную задачу правительства", - считает Олег Бахматюк.

По его мнению, исполнительный орган власти должен в первую очередь разработать стратегию развития экономики. "Он должен понимать, каким является наше место в мире, куда мы хотим двигаться, интересны ли мы миру. Второе — это механизм повышения доходов населения. Эти два механизма стимулирования экономики правительство должно задействовать, не провоцируя сильных вспышек инфляции, улаживая переходы и осознавая, где можно использовать инновационные подходы. Еще одна задача правительства — это внешняя политика: мы не можем жить отдельно от экономической системы мира. Должна быть выстроена политика коммуникации с миром через экономический интерес - а значит, надо думать, как сделать так, чтобы мир заинтересовался нами", - заявляет Бахматюк.

Он считает, что Украина в первую очередь может быть интересной для стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также азиатским странам и Океании. "Именно последние, огромные по объемам, станут драйверами мировой экономики на ближайшие 20-30 лет. От них мы можем получить значительный финансовый ресурс на развитие своих территорий. Поэтому на этом этапе нам нужны люди, которые будут продвигать наш продукт", - рассказал владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг ".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.