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Расстрел мужчины в Днепре: полиция установила киллера - это иностранец, его местонахождение выясняют

Расстрел мужчины в Днепре: полиция установила киллера - это иностранец, его местонахождение выясняют

Правоохранители установили личность злоумышленника, который в субботу, 24 апреля, застрелил 42-летнего мужчину на пл. Соборной в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По подозрению в умышленном убийстве мужчине 1993 года рождения, гражданину другого государства, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению его места пребывания", - сказано в сообщении.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введена полицейская спецоперация.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Напомним, 24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина.

Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Днепр (4391) киллер (140) Нацполиция (16418) убийство (6475)


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Топ комментарии
+10
Четыре трупа в колодце - несчастный случай. Заказной убийца - заведомо иностранец...
Пенты, вы вообще берега потеряли?
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26.04.2021 13:13
+7
Уже в Армении давно
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26.04.2021 13:08
+7
То- то он и метался, как заяц, не зная местности. Сразу было очевидно, не наш.
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26.04.2021 13:17
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Уже в Армении давно
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26.04.2021 13:08 Ответить
- Сколько времени вы сможете его так держать?
- Силы у меня не те, что прежде, но за десять минут я вам ручаюсь.
- Прекрасно! Успеем добежать до канадской границы! (с)

А тут уже двое суток...
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26.04.2021 13:11 Ответить
может его не наказывать нужно, а наградить? ведь похоже очистил территорию Украины от очередного упыря! Побольше бы таких "освободителей"! Ибо полицаи, прокуроры, суды, закон ни на что не способны в Украине!
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26.04.2021 13:13 Ответить
Четыре трупа в колодце - несчастный случай. Заказной убийца - заведомо иностранец...
Пенты, вы вообще берега потеряли?
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26.04.2021 13:13 Ответить
А Авакяну хоть бы шо... Армяне имеют тонкое чутье, в какое время предать.
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26.04.2021 17:59 Ответить
По походке видно что не наш.Наши так не бегают.
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26.04.2021 13:15 Ответить
То- то он и метался, как заяц, не зная местности. Сразу было очевидно, не наш.
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26.04.2021 13:17 Ответить
да, сто пудов-иностранец
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26.04.2021 13:32 Ответить
Я даже сказал бьі - иносранец...
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26.04.2021 13:46 Ответить
Лапша нынче вкусная ? Приятного аппетита.
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26.04.2021 15:06 Ответить
А ещё есть версия , что завалили не того .
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26.04.2021 13:45 Ответить
стрелок не метался , а очень грамотно и дело сделал , и ушел красиво
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26.04.2021 18:36 Ответить
..керуючись перевагою арійської раси...
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26.04.2021 13:51 Ответить
Как толерантно-"иностранец". А то, что лкн не считают украинцев за людей, избивают и убивают - это норм? Хорош, что в 90х на сходке решили не пускать лкн банды в Украину .
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26.04.2021 13:51 Ответить
Таких можно если сами не можем.
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26.04.2021 15:09 Ответить
Да зачем Коза Ностре сдался азер?
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26.04.2021 15:16 Ответить
Зачем писать "Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги", если на фото и видео он лежал мертвый на рельсах?
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26.04.2021 14:01 Ответить
Причём он лежал там часа 4.
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26.04.2021 16:58 Ответить
Ну замочили чурку-бандюгана, и правильно сделали. Киллера наградить!
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26.04.2021 14:38 Ответить
блд, че за бред. если есть даные по стрелку, почему ни имени ни фото не публикуют?
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26.04.2021 14:43 Ответить
Ещё больший бред, что ему объявили о подозрении, но место его пребывания не известно. Это как так они объявили? Почему тогда нельзя было таким же образом объявить подозрение судье Вовку и прочим?
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26.04.2021 14:51 Ответить
Ну допустим я не могу отличить пластику движения девушки от мужика Тогда почему менты разыскивают девушку .Цирк никуда не уехал и клоуны на месте.
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26.04.2021 15:04 Ответить
"мужчине 1993 года рождения, гражданину другого государства"

почему такая секретность, похоже что он из Московии?
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26.04.2021 15:13 Ответить
Тогда из Тайланда.
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26.04.2021 15:23 Ответить
Скоріше, навпаки, з дружньої країни. Тому і стидаються оприлюднити його громадянство.
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26.04.2021 17:08 Ответить
как выяснили по беЛым штанам и маске??
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26.04.2021 15:58 Ответить
В какой карете скорой помощи скончался мужчина, если труп как минимум часа 4 лежал на рельсах трамвайных?
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26.04.2021 16:57 Ответить
 
 