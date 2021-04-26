Расстрел мужчины в Днепре: полиция установила киллера - это иностранец, его местонахождение выясняют

Правоохранители установили личность злоумышленника, который в субботу, 24 апреля, застрелил 42-летнего мужчину на пл. Соборной в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По подозрению в умышленном убийстве мужчине 1993 года рождения, гражданину другого государства, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению его места пребывания", - сказано в сообщении.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введена полицейская спецоперация.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Напомним, 24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина.

Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.