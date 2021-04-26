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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times

Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times

Власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывала ее.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на запись с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в распоряжении NYT оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.

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В частности, на пленках Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня. По словам Зарифа, он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы.

Зариф отметил, что военное руководство потребовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.

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"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - добавил министр.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: 

Иран (1770) ракеты (3549) самолет (3587) МАУ (329) крушение (501)


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Топ комментарии
+3
и вислюк с самого начала знал, не только Иран.Только это тайна
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26.04.2021 13:15
+3
Сенсация! Оказывается тот кто запустил ракеты и сбил самолет, с самого начала знал что он запустил ракеты и сбил самолет.
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26.04.2021 13:17
+3
Випустили дві ракети - першу випадково, другу контрольну. Нагадую - найперша версія Зеленського - чпуйові українські льотчики.
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26.04.2021 13:43
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и вислюк с самого начала знал, не только Иран.Только это тайна
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26.04.2021 13:15 Ответить
С самого начала удивляло, что никто не нашел связи случившегося с поездкой Нелоха в Оман и его встречами там. Как вариант, сбитый самолет - акция устрашения
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28.04.2021 13:25 Ответить
Сенсация! Оказывается тот кто запустил ракеты и сбил самолет, с самого начала знал что он запустил ракеты и сбил самолет.
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26.04.2021 13:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26617978.html Когда просишь Путина "ввести" - будь готов к последствиям
Иран отправляет братскую помощь шиитам в Сирию. Из территориальных вод Ливана вылетает дрон княжества Лихтенштейн (Израиль тут не при чем) и немного ломает танкер.
Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9116

В Сирии жуткая проблема с топляком - нефтяные поля за курдами, денег у режима нет. Из-за нехватки соляры и бензина останавливаются маршрутные такси и междугородние автобусы. Те что ездят, взвинчивают цены. Сейчас поездка из Дамаска в Алеппо - примерно полторы зарплаты месячные по стране.

А еще с газом для приготовления пищи жесткий дефицит. Газовые системы не развиты и приходится готовить на баллонах. Баллоны тоже заправляют на территории курдов. Когда-то 12 кг. газа стоили 90 фунтов, а сейчас 3700.

Госслужащий зарабатывает 55.000-60.000 фунтов - 47 долларов. Корзина питания из масла, нута, чечевицы, хлеба, риса и сахара чаще всего по цене дороже чем сумма средней зарплаты на руки. Очереди на заправки, очереди за газом, регулярные нападения ИГ в пустыне, недавние стычки с курдами в Камишли - больше двух десятков бойцов режима убито за эту неделю. На востоке у Дейр-ез-Зор продолжает действовать ИГ. На юге "замиренные" повстанцы - там за март в подрывах и засадах погибло 47 человек асадитов. На севере стычки с протурецкими группировками.

Нефтепродукты поставляет Иран, который сам ипортирует их. И где бунты за цену яиц приводят к человеческим жертвам. В Россию продолжают ехать гробы - регулярно всплывают фото ЧВК, время от времени утекают данные о потерях, вертолет не так давно навернулся. Шиитским боевикам, которых везут из Ирана платят 150-200 долларов и 2 продовольственные корзины в месяц. Дивный новый мир, который построили россияне и иранцы. Где Москва - там победа.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2919087288303639&set=a.1578737432338638 Кирилл Данильченко
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26.04.2021 13:19 Ответить
Головна таємниця - чому збили? Мабудь щось, або когось перевозили. Можливо шпигун тікав, або дисидент.
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26.04.2021 13:20 Ответить
збили не іранці, а кацапи які перехопили управління системами ПВО - саме через це іранці і встидаються признаватися. А чому кацапи збили саме український літак коли віслюк був в Омані - просто совпадєніє
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26.04.2021 14:38 Ответить
Не треба співати дифірамби кацапам. Перехопити, а потім керувати ракетою - це технічно дуже складна справа. І якщо перехопити ракету якось можно, то зробити пуск без оператора та дозволу з верху практично нереально.
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26.04.2021 15:15 Ответить
тільки ламо може думати, що в кацапських ЗРК нема бекдорів
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26.04.2021 16:34 Ответить
Да тут ежу понятно что они знали и намаренно єто делали, только не понятно почему ми ничего не делаем
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26.04.2021 13:31 Ответить
МИ нічого не можемо зробити, бо в той самий страшний день катастрофи було призначено Єрмака смотрящим за кловуном. Україною керує російський агент і наркозалежний кловун.
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26.04.2021 13:45 Ответить
Випустили дві ракети - першу випадково, другу контрольну. Нагадую - найперша версія Зеленського - чпуйові українські льотчики.
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26.04.2021 13:43 Ответить
Иран все скрывает, потому что есть что скрывать. За этой трагедией стоит рашка и ее бесноватый фюрер. Поэтому рано или поздно ниточка в кремль все равно приведет, как сейчас всплывают виновники взрывов в Чехии и Болгарии 7-ми летней давности.
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26.04.2021 13:46 Ответить
"победа" русского оружия.
почему кстати "русское оружие" сбивает только пассажирские самолеты ?
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26.04.2021 15:03 Ответить
ИРАН - продажная шлюха , впрочем ,не удивительно
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27.04.2021 02:33 Ответить
 
 