Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times

Власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывала ее.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на запись с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в распоряжении NYT оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.

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В частности, на пленках Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня. По словам Зарифа, он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы.

Зариф отметил, что военное руководство потребовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.

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"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - добавил министр.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.