Появились новые доказательства того, что Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ и умышленно скрывал ее, - The New York Times
Власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывала ее.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на запись с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что в распоряжении NYT оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.
В частности, на пленках Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.
В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня. По словам Зарифа, он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы.
Зариф отметил, что военное руководство потребовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.
"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - добавил министр.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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Иран отправляет братскую помощь шиитам в Сирию. Из территориальных вод Ливана вылетает дрон княжества Лихтенштейн (Израиль тут не при чем) и немного ломает танкер.
В Сирии жуткая проблема с топляком - нефтяные поля за курдами, денег у режима нет. Из-за нехватки соляры и бензина останавливаются маршрутные такси и междугородние автобусы. Те что ездят, взвинчивают цены. Сейчас поездка из Дамаска в Алеппо - примерно полторы зарплаты месячные по стране.
А еще с газом для приготовления пищи жесткий дефицит. Газовые системы не развиты и приходится готовить на баллонах. Баллоны тоже заправляют на территории курдов. Когда-то 12 кг. газа стоили 90 фунтов, а сейчас 3700.
Госслужащий зарабатывает 55.000-60.000 фунтов - 47 долларов. Корзина питания из масла, нута, чечевицы, хлеба, риса и сахара чаще всего по цене дороже чем сумма средней зарплаты на руки. Очереди на заправки, очереди за газом, регулярные нападения ИГ в пустыне, недавние стычки с курдами в Камишли - больше двух десятков бойцов режима убито за эту неделю. На востоке у Дейр-ез-Зор продолжает действовать ИГ. На юге "замиренные" повстанцы - там за март в подрывах и засадах погибло 47 человек асадитов. На севере стычки с протурецкими группировками.
Нефтепродукты поставляет Иран, который сам ипортирует их. И где бунты за цену яиц приводят к человеческим жертвам. В Россию продолжают ехать гробы - регулярно всплывают фото ЧВК, время от времени утекают данные о потерях, вертолет не так давно навернулся. Шиитским боевикам, которых везут из Ирана платят 150-200 долларов и 2 продовольственные корзины в месяц. Дивный новый мир, который построили россияне и иранцы. Где Москва - там победа.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2919087288303639&set=a.1578737432338638 Кирилл Данильченко
почему кстати "русское оружие" сбивает только пассажирские самолеты ?