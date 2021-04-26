"Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и предусмотреть на пятницу, 30 апреля, работу народных депутатов в комитетах и округах, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Есть предложение к коллегам со всех фракций… чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и округах… Потому что вопросов очень много накопилось: это и вопросы безопасности, и о том, как реально реализуется реформа децентрализации… Есть много организационных вопросов, в которые необходимо включатся и народным депутатам также", – сказал Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что соответствующий проект постановления фракция "Слуга народа" предлагает рассмотреть на одном из внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, запланированных в четверг.

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"В пятницу не будет заседания, потому что, как вы знаете, в это воскресенье будет Пасха и много народных депутатов, особенно мажоритарщиков, обратилось, чтобы они поехали хотя бы в пятницу в округа", - сказал Железняк журналистам в понедельник в Киеве.

Он предположил, что "Час вопросов к правительству", который планировался на пятницу, можно будет рассмотреть в четверг (на внеочередном пленарном заседании. - Ред.).

"А запросы депутатов (которые обычно рассматривают на пленарном заседании в пятницу. - Ред.), подождут до середины мая", - отметил Железняк.