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Новости
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"Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и предусмотреть на пятницу, 30 апреля, работу народных депутатов в комитетах и округах, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Есть предложение к коллегам со всех фракций… чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и округах… Потому что вопросов очень много накопилось: это и вопросы безопасности, и о том, как реально реализуется реформа децентрализации… Есть много организационных вопросов, в которые необходимо включатся и народным депутатам также", – сказал Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что соответствующий проект постановления фракция "Слуга народа" предлагает рассмотреть на одном из внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, запланированных в четверг.

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"В пятницу не будет заседания, потому что, как вы знаете, в это воскресенье будет Пасха и много народных депутатов, особенно мажоритарщиков, обратилось, чтобы они поехали хотя бы в пятницу в округа", - сказал Железняк журналистам в понедельник в Киеве.

Он предположил, что "Час вопросов к правительству", который планировался на пятницу, можно будет рассмотреть в четверг (на внеочередном пленарном заседании. - Ред.).

"А запросы депутатов (которые обычно рассматривают на пленарном заседании в пятницу. - Ред.), подождут до середины мая", - отметил Железняк.

Автор: 

ВР (29226) Пасха (354) Корниенко (658) Железняк Ярослав (419)


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Топ комментарии
+4
А народ Украины желает за пятницу не платить налоги = уменьшить их на 1\7.
Кстати, "диссертант" кива сегодня вообще, очевидно, прогулял...
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26.04.2021 13:27
+3
Ну очень хочется нашим работягам-депутатам 4-х дневную рабочую неделю. Пойди-ка повкалывай так как они. Никаких уже сил не осталось.
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26.04.2021 13:33
+2
По п"ятницях Рада завжди ніфіга не робила і збирала чумадани на моря.
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26.04.2021 13:27
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По п"ятницях Рада завжди ніфіга не робила і збирала чумадани на моря.
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26.04.2021 13:27 Ответить
получил 25 тысяч долларей - купил костюм и в Одессу - в лучшем случаи)))
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26.04.2021 13:31 Ответить
А народ Украины желает за пятницу не платить налоги = уменьшить их на 1\7.
Кстати, "диссертант" кива сегодня вообще, очевидно, прогулял...
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26.04.2021 13:27 Ответить
1/7
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26.04.2021 13:28 Ответить
я только - За - давайте голосовать - демократия у нас или как?))
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26.04.2021 13:32 Ответить
Сначала надо в Раду выбрать приличных людей...
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26.04.2021 14:29 Ответить
Ну очень хочется нашим работягам-депутатам 4-х дневную рабочую неделю. Пойди-ка повкалывай так как они. Никаких уже сил не осталось.
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26.04.2021 13:33 Ответить
"Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах - Цензор.НЕТ 601
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26.04.2021 13:43 Ответить
В них вона й так 3,5-денна, бо в п'ятницю працюють до обіду, а в понеділок не працюють зовсім (за винятком керівництва фракцій та комітетів). До того ж таких "робочих" тижнів в місяць депутати мають лише 2...
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26.04.2021 13:54 Ответить
Экий Вы непонятливый - это у Вас 3,5-денна,, а у них вся неделя без продыху
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26.04.2021 19:56 Ответить
Это чтоб официально выходные 3 дня в неделю....а то в среду как то разбивалось. Мерзкие твари. Давай ПереВыборы!
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26.04.2021 13:37 Ответить
Мальдивские округа. Этим бездельникам двух выходных мало. Три им подавай. Суки.
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26.04.2021 13:51 Ответить
Пропонують не тому, що "накопичилося багато питань", а просто тому, що починається великий травневий уікенд і чим раніше полетіти на моря-океани, тим краще (адже всім відомо, що за "роботою в комітетах та на округах" насправді приховуються додаткові вихідні -- я колись був присутній на засіданні комітету ВР у середу, так він тривав АЖ ДВІ години, після чого депутати "втомилися" і розійшлися навіть не розглянувши всі заплановані питання -- ось така практика роботи).
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26.04.2021 13:51 Ответить
слуги дьявола
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26.04.2021 13:53 Ответить
То есть не работать
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26.04.2021 14:26 Ответить
Пятница это день запросов депутатов к госорганам
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26.04.2021 14:27 Ответить
ТА НЕХАЙ УЖЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ДВА РАЗИ ЗА КАДЕНЦІЮ . ПЕРШИЙ РАЗ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ПРИСЯГИ , А ДРУГИЙ ПРИЗАКІНЧЕННІ ТЕРМІНУ ДЕПУТАТА . ЧОГО КРАЇНУ ЗАЙВИЙ РАЗ КОШМАРИТИ .
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26.04.2021 14:52 Ответить
А они вообще работают?
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26.04.2021 15:04 Ответить
Juma mubarak?
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26.04.2021 15:36 Ответить
 
 