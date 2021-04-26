Нарушения со стороны крови при COVID-19 стали более серьезными: у большинства тяжелых пациентов развиваются инсульты и инфаркты, - инфекционист Кобевко
Респираторные явления при COVID-19 остаются такими же, как и в прошлом году, а вот нарушения со стороны крови стали более выраженными и серьезными.
Об этом инфекционист Ольга Кобевко рассказала в интервью Лиге, передает Цензор.НЕТ.
"Респираторные явления при COVID-19 остаются общими: заложенный нос, ломота в теле, высокая температура, изменение вкусов и запахов, першение в горле. Остается атипичная коронавирусная пневмония, которая протекает и лечится иначе, чем обычные пневмонии. А вот нарушения со стороны крови были не столь выражены в прошлом году, когда преобладали повреждения дыхательных органов. Сейчас наблюдаем, как у большинства пациентов (среди тех, кто попадает в стационар в тяжелом состоянии. - Ред.) развиваются инсульты, инфаркты - диагнозы, связанные с тромбообразованием", - отметила Кобевко.
По ее словам, в Украине нет тщательных исследований этого явления, но в мире существует предположение, что вирус влияет на внутренние стенки сосудов - эндотелий, поэтому развиваются симптомы со стороны крови.
"Тромбообразование приводит к быстрой смерти, даже молниеносной. Тромбоэмболия легочной артерии, то есть прекрытие этого сосуда тромбом, - это мгновенная смерть в течение минут. Сейчас много молодежи, у которой развиваются летальные тромбозы", - констатирует инфекционист.
По словам Кобевко, наши врачи пользовались наработками не только украинского протокола.
"Первых больных лечили благодаря опыту коллег, которые в то время работали с коронавирусом широко, наши первые наработки были на основе португальских, американских и канадских протоколов. Эта практика существует до сих пор, мы постоянно вычитываем, какие появляются инновации в других странах, изучаем источники. Если видим соответствующую симптоматику, используем те средства, которые есть только в протоколе, например, Испании", - рассказала врач.
По ее словам, украинский протокол вообще был не очень совершенным, содержал утверждения, противоречащие научному консенсусу.
"В большинстве случаев подход к каждому пациенту индивидуальный в зависимости от осложнений, которые у него развиваются. В украинском протоколе, например, есть препараты для дезинтоксикации (внутривенного введения лекарств для выведения из организма токсических веществ. - Ред.), которые я на практике не использовала ни разу. Пациенты нормально лечились и без них. Мы опираемся на опыт: используем протокол, но индивидуально относимся к каждому пациенту. Ведь все мы до сих пор учимся работать с этим вирусом.
Я работаю в отделениях, которые оказывают медпомощь последнего уровня, к нам везут самых тяжелых пациентов. Поэтому тяжелые пациенты были как в прошлом, так и в этом году, много молодежи.
Мест в наших больницах всегда хватало, потому что поставить кровать с матрасом нетрудно. А вот с кислородом проблема. Я сначала грешила на наших местных чиновников, не могла понять, сколько еще надо жертв, чтобы понять, что к таким волнам надо быть готовыми. Связывалась с коллегами из Днепра, Харькова, Киева, они говорят, что мощности производства кислорода в Украине не справляются.
В кислороде нуждаются все области, его доставка задерживается. Я не могу понять, почему мы, больше года живя в пандемии, еще не вошли в ритм, как это сделали другие страны. Для них "ковидные" отделения привычные, они знают, что туда всегда нужен кислород, персонал, лекарства. Это наработано", - отмечает Кобевко.
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долб.пофігістів?
Бо природній так себе не поводить.
Ну да, че там посмотреть статистику по инсультам, если мона "предположить" и наложить, не?
б*же, да это уже и папуасы бы выяснили шо если больше усопших негров от тромбозов или эпителиепрорывов = шото тут не так и не Ющенок. гггг
че за бред то говорит она?
"предполагают" они блин - дуй в маску и работай, и скажи что не предполагаешь, а
Билл Гейтс всех отравилвирус очень русский
З життя сімейного лікаря.
Прибув на виклик. Обстежив пацієнта. Безперервний сухий кашель, безсилля, підвищена температура. Методом прослуховування і простукування легень встановив підозру на COVID. Сам зателефонував і викликав швидку медичну допомогу після дискусії з диспетчером і черговим лікарем з погрозою зателефонувати на гарячі лінії міськздраву, МОЗ. Пообіцяли прислати швидку, яка прибула через 1,5 години. Телефонує родичка пацієнта - швидка відмовляється забирати пацієнта, кажуть, що нема ніякого COVIDу. Сімейний лікар просить передати трубку старшому бригади швидкої. Той бере і каже що нема COVIDу, звичайне ОРЗ. Виясняється що старший бригади не лікар, а звичайний фельдшер. Сімейний лікар в бЄшЄнствЄ переходить на латинь і погрози. Пацієнта забирають привозять в лікарню, роблять рингент - 50% враження легень, стікловидне тіло. Пацієнта кладуть зразу під кисень, капельниці. Родич телефонує сімейному лікарю, що стан критичний, що робити? Відповідь лікаря - тиснути на лікарів і чекати. Через 5-ь днів знов телефонний дзвінок сімейному лікарю - пацієнт відчув покращення, кашель значно зменшився, нюх і смак втратив, дихає більш-менш нормально, втомлюваність значна. І головне - лікувальний лікар сказав, що ще декілька годин і пацієнт врізав би дуба, коли б не дали кисень.
Так що тут телефон і все інше в купу.
Мабуть приблизно так. Тому потрібно розріджувати кров і не перестаратися