"Часа вопросов к правительству" в Раде на этой неделе может не быть, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что "Часа вопросов к правительству" на этой пленарной неделе не будет.
"Думаю, на этой неделе заслушивания министров не будет, если такое предложение (не проводить пленарное заседание в пятницу. - Ред.) от коллег будет поддержано в зале Верховной Рады", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что "Час вопросов к правительству" проходит только в пятницу.
"Мы сейчас находимся в рассмотрении вопроса №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. - Ред.) и выйти из него для того, чтобы заслушать какого-либо министра или рассмотреть какой-либо другой вопрос, невозможно. Для этого и делают внеочередные заседания Верховной Рады", - пояснил спикер.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" предложила внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и отменить заседание парламента в пятницу, 30 апреля, заменив его работой в комитетах и округах.
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