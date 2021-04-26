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"Часа вопросов к правительству" в Раде на этой неделе может не быть, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что "Часа вопросов к правительству" на этой пленарной неделе не будет.

"Думаю, на этой неделе заслушивания министров не будет, если такое предложение (не проводить пленарное заседание в пятницу. - Ред.) от коллег будет поддержано в зале Верховной Рады", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что "Час вопросов к правительству" проходит только в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах

"Мы сейчас находимся в рассмотрении вопроса №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. - Ред.) и выйти из него для того, чтобы заслушать какого-либо министра или рассмотреть какой-либо другой вопрос, невозможно. Для этого и делают внеочередные заседания Верховной Рады", - пояснил спикер.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" предложила внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и отменить заседание парламента в пятницу, 30 апреля, заменив его работой в комитетах и округах.

Автор: 

ВР (29226) Кабмин (14024) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+2
Опять земля ? В цирке кризис ? Больше нечего продать ?
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26.04.2021 13:48
+1
Від ЗЕуряду ніякої користі.
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26.04.2021 13:45
+1
Бєні не терпиться скупити найкращі землі і перепродати їх лаптям та пейсатим.
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26.04.2021 13:53
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Від ЗЕуряду ніякої користі.
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26.04.2021 13:45 Ответить
Какие вопросы к этим долбням? Уже больше года "работают" без утвержденной программы...Разогнать и досрочные Выборы в Раду.
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26.04.2021 13:47 Ответить
Вважаєш що прийдуть кращі?
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26.04.2021 13:50 Ответить
А что ничего не менять?
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26.04.2021 13:54 Ответить
Міняємо вже 30 років. І шо?
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26.04.2021 13:56 Ответить
Надежда ещё присутствует.
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26.04.2021 14:02 Ответить
Біда в тому, що кожного разу владу обирає один і той же лохторат.
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26.04.2021 14:09 Ответить
Опять земля ? В цирке кризис ? Больше нечего продать ?
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26.04.2021 13:48 Ответить
Бєні не терпиться скупити найкращі землі і перепродати їх лаптям та пейсатим.
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26.04.2021 13:53 Ответить
Уже куплены билеты на заграницу, заказаны бани, банкеты, бабы, сосны и корабли.....
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26.04.2021 14:06 Ответить
 
 