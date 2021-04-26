"Часа вопросов к правительству" в Раде на этой неделе может не быть, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что "Часа вопросов к правительству" на этой пленарной неделе не будет.

"Думаю, на этой неделе заслушивания министров не будет, если такое предложение (не проводить пленарное заседание в пятницу. - Ред.) от коллег будет поддержано в зале Верховной Рады", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что "Час вопросов к правительству" проходит только в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" хочет изменить график работы Рады: сделать пятницу днем работы в комитетах и округах

"Мы сейчас находимся в рассмотрении вопроса №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. - Ред.) и выйти из него для того, чтобы заслушать какого-либо министра или рассмотреть какой-либо другой вопрос, невозможно. Для этого и делают внеочередные заседания Верховной Рады", - пояснил спикер.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" предложила внести изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады и отменить заседание парламента в пятницу, 30 апреля, заменив его работой в комитетах и округах.