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Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе

Аварии до 1986 года, поиск

Архив СБУ и Украинский институт национальной памяти напоминают о двух томах документов КГБ, касающихся катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом СБУ написала на своей странице в Фейсбуке.

"Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов", - говорится в сообщении..

С этими и другими документами можно ознакомиться по ссылке bit.ly/32AdNE8

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Но есть и другие малоизвестные факты, которые скрывались советской власть:

- Архивни дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

- В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

- После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто пишет письма за границу". А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

- 8 июля 1986 года появилась директива, засекретившая все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

 - В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках "Чернобыльская досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти.

Они размещены в свободном доступе по ссылкам: Первая книга bit.ly/3fEBiAG, вторая книга bit.ly/3hCFMJD.

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Институт нацпамяти (305) КГБ (141) СБУ (19843) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+10
Кремль это террористическая организация и не переговоры помогут в борьбе с этой заразой - Разговаривать с этой мразью нет смысла!!!
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26.04.2021 14:09
+8
теория заговора))))))))))))) по отключать все защиты, все насосы охлаждения и ждать что будет дальше???????????? хватит ли электричества насосам которое подаётся турбиной на выбеге???? камуняки та шоб вы сдохли со своими экспериментами, когда то я у одного ликвидатора спросил, что будет с реактором если всех выгнать с АЭС? он ответил- реактор будет работать до тех пор пока не откажет вся автоматика, я спросил какая автоматика? он сказал все узлы на станции продублированы, если отказывает один узел, то автоматически включается дублирующий, а если узлы закончатся? - тогда реактор автоматически отключится, а что тогда было в 86 году? - имитация попадания атомной бомбы в АЭС.

вот такие грёбанные камуняки.
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26.04.2021 14:05
+5
Надо признать это геноцидом украинского народа .
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26.04.2021 13:50
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Надо признать это геноцидом украинского народа .
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26.04.2021 13:50 Ответить
Под определение термина не попадает.
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26.04.2021 14:18 Ответить
Реализуй свои планы и не подавай признаки жизни!
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26.04.2021 14:21 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 15:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/S_vivat

https://mobile.twitter.com/S_vivat Selvestor Vivat @S_vivat

https://mobile.twitter.com/S_vivat https://mobile.twitter.com/S_vivat



Докладная КГБ в ЦК партии СССР от 1979 года "совершенно секретно".
В ней сообщается о недостатках при строительстве Чернобыльской атомной станции.
Всё это на ряду с проблемным реактором и советской системой подавления инакомыслия привело к чернобыльской трагедии.

Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 9302
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26.04.2021 13:53 Ответить
Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3932
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26.04.2021 13:53 Ответить
Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 8943
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26.04.2021 13:53 Ответить
...і паніка на вокзалі в Києві там відзнята М. Бєліковим документально

https://twitter.com/EX_Dovzhenko

https://twitter.com/EX_Dovzhenko ex_Dovzhenko https://twitter.com/EX_Dovzhenko @EX_Dovzhenko https://twitter.com/EX_Dovzhenko/status/1386398300832768005 15 ч

не вистачило сьогодні(завтра теж не вистачить...) сил/часу передивитись фільм Розпад (1990) - перший український художній фільм про Чорнобильську катастрофу.
вкотре раджу

Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 774
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26.04.2021 13:55 Ответить
теория заговора))))))))))))) по отключать все защиты, все насосы охлаждения и ждать что будет дальше???????????? хватит ли электричества насосам которое подаётся турбиной на выбеге???? камуняки та шоб вы сдохли со своими экспериментами, когда то я у одного ликвидатора спросил, что будет с реактором если всех выгнать с АЭС? он ответил- реактор будет работать до тех пор пока не откажет вся автоматика, я спросил какая автоматика? он сказал все узлы на станции продублированы, если отказывает один узел, то автоматически включается дублирующий, а если узлы закончатся? - тогда реактор автоматически отключится, а что тогда было в 86 году? - имитация попадания атомной бомбы в АЭС.

вот такие грёбанные камуняки.
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26.04.2021 14:05 Ответить
Кремль это террористическая организация и не переговоры помогут в борьбе с этой заразой - Разговаривать с этой мразью нет смысла!!!
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26.04.2021 14:09 Ответить
Цим книжкам майже 20 років.
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26.04.2021 14:09 Ответить
Так на этой аварии нажились уже после. На строительстве саркофага, на укрытии, на деньгах государства и помощи соседей. На теме Чернобыльской аварии миллиардерами стали очень многие наши государственные деятели. Надо бы НАБУ всерьёз разобраться с вопросом коррупции в пост чернобыльский период.
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26.04.2021 14:35 Ответить
Кацапы же признали себя правопреемниками совка !?
Так может предъявить им претензии и требования вечной компенсации (так как зараза на долго) - по вновь выявленным обстоятельствам !?

Они думали, что только ценности и "история побед" к ни перешла - так пусть и за ГРЕШКИ расплатятся !
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26.04.2021 14:53 Ответить
А может ее КГБ взорвало специально зная что совок разваливается и украинцы хотят независимости.
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26.04.2021 14:55 Ответить
Есть ещё один вариант в интернете: взорвали, чтобы облако пошло в Европу, и показать, как опасна атомная энергетика, и чтобы Европа отказалась от АЭС и продолжала бы покупать газ и нефть в СССР.
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26.04.2021 15:35 Ответить
Аварії до 1986 року, пошук "теорії змови" і підміна зразків ґрунту: СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо Чорнобильської катастрофи - Цензор.НЕТ 8991
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26.04.2021 15:00 Ответить
Сколько людей с Харьковщины отдали богу душу после работы по устранению последствий трагедии!.Водители ,Строители,,,партизаны".В летние месяцы 86 года дорога на Киев и обратно была забита вщент!Так совпало,у меня супруга заболела раком.Во всех медицинских учреждениях рядом с нами было море чернобыльцев .Большинство из них померли в течение первых трех лет.Инсульты,инфаркты ,рак.
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26.04.2021 15:01 Ответить
Понравился документ, в котором агент КГБ "Рота" взяла в обработку американского журналиста Стивена Страссера, чтобы тот не разнюхал и не поведал миру истинные причины аварии - нарушение норм и правил, тотальное разгильдяйство и низкое качество всего, что было произведено в совке. Свое агентурное прозвище агент "Рота" получила наверное за то, что хорошо работала ртом. Бензоколонка и сегодня недалеко ушла от совка, только вместо агента "Роты" с её ртом сегодня они используют Петрова и Баширова с новичком.
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26.04.2021 15:32 Ответить
От совкодрочери ******* розповідати, що у нас різко смертність після 1991 року виросла... Так, смертність виросла, але не після 1991, а після 1986... До Чорнобиля у нас майже не було онкології в Україні!
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26.04.2021 16:20 Ответить
А взагалі обмєльчали кацапи з кгб-фсб - раніше радіоактивний грунт підмінювали, зараз баночки з сечею спорстменів))
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26.04.2021 16:26 Ответить
 
 