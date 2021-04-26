Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе
Архив СБУ и Украинский институт национальной памяти напоминают о двух томах документов КГБ, касающихся катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом СБУ написала на своей странице в Фейсбуке.
"Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов", - говорится в сообщении..
С этими и другими документами можно ознакомиться по ссылке bit.ly/32AdNE8
Но есть и другие малоизвестные факты, которые скрывались советской власть:
- Архивни дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.
- В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".
- После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто пишет письма за границу". А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.
- 8 июля 1986 года появилась директива, засекретившая все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
- В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.
Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках "Чернобыльская досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти.
Они размещены в свободном доступе по ссылкам: Первая книга bit.ly/3fEBiAG, вторая книга bit.ly/3hCFMJD.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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Докладная КГБ в ЦК партии СССР от 1979 года "совершенно секретно".
В ней сообщается о недостатках при строительстве Чернобыльской атомной станции.
Всё это на ряду с проблемным реактором и советской системой подавления инакомыслия привело к чернобыльской трагедии.
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не вистачило сьогодні(завтра теж не вистачить...) сил/часу передивитись фільм Розпад (1990) - перший український художній фільм про Чорнобильську катастрофу.
вкотре раджу
вот такие грёбанные камуняки.
Так может предъявить им претензии и требования вечной компенсации (так как зараза на долго) - по вновь выявленным обстоятельствам !?
Они думали, что только ценности и "история побед" к ни перешла - так пусть и за ГРЕШКИ расплатятся !