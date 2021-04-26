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Рада не уполномочивала "слугу народа" Шевченко на переговоры с Лукашенко, - Разумков

Верховная Рада не уполномочивала депутата из фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко на переговоры с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент Евгению Владимировичу (Шевченко – Ред.) не делегировал никаких подобных полномочий. Если не ошибаюсь, по состоянию на 19-20 (апреля) он находился в отпуске по собственному желанию, а запретить перемещаться гражданам и народным депутатам у меня возможности нет", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

По мнению спикера, какие-либо международные отношения должны происходить на надлежащем уровне и в соответствии с надлежащими полномочиями.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу Лукашенко. 

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Тоді це державна зрада...
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26.04.2021 13:55 Ответить
Плюс глупость!
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26.04.2021 13:56 Ответить
и?...
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26.04.2021 14:02 Ответить
Ну всякі були у ВР і Царьови, і Симоненки, і Олійники, і інші дебіли типу Шуфрича, Медведчука, Рабіновича, але таких дурбалесів-дебілів як "Слуги народу" ще не було, мабуть хрен уже і буде, це вже дно!
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26.04.2021 14:23 Ответить
як же вони всі намагаються уникати відповідальності за зраду...
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26.04.2021 14:27 Ответить
 
 