Рада не уполномочивала "слугу народа" Шевченко на переговоры с Лукашенко, - Разумков

Верховная Рада не уполномочивала депутата из фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко на переговоры с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент Евгению Владимировичу (Шевченко – Ред.) не делегировал никаких подобных полномочий. Если не ошибаюсь, по состоянию на 19-20 (апреля) он находился в отпуске по собственному желанию, а запретить перемещаться гражданам и народным депутатам у меня возможности нет", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

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По мнению спикера, какие-либо международные отношения должны происходить на надлежащем уровне и в соответствии с надлежащими полномочиями.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу Лукашенко.