РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5076 посетителей онлайн
Новости
16 047 22

"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

"Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение формата "минских соглашений" или использование какого-либо другого формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость этого процесса имеет значение", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Путиным: Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

По словам украинского лидера, он участвует в процессе, который был составлено до него, и "минский формат" должен стать более гибким, и "служить целям настоящего, а не прошлого". Также, как заявил президент Украины, необходимо расширить "нормандский формат", чтобы в нем участвовали США, а также Великобритания и Канада. "Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня", — сказал украинский лидер.

Напомним также, что 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, подчеркнув, что для обсуждения ситуации на Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с так называемым руководством "Л/ДНР". К

Зеленский (20196) Песков (1853) минские соглашения (3229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
консерви ру бомбують

Обличчя німецької корупції.
"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения - Цензор.НЕТ 7872 Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:06
+14
Для раши есть один формат - ИДИТЕ В ЖОПУ .
показать весь комментарий
26.04.2021 14:02
+4
За поребриком засуетились, значит удар был в цель.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для раши есть один формат - ИДИТЕ В ЖОПУ .
показать весь комментарий
26.04.2021 14:02 Ответить
консерви ру бомбують

Обличчя німецької корупції.
"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения - Цензор.НЕТ 7872 Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:06 Ответить
За поребриком засуетились, значит удар был в цель.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:07 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/58307, ця запоребрикова суєта триває вже майже сім років (з часу заснування переговорної групи); але півтора-два роки тому вона продовжилась на невигідних для України наративах, пов'язаних з можливістю капітуляції України на умовах *****.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:15 Ответить
Лучшая стратегия - тянуть время, пока ***** сдохнет. 5-10 лет максимум
показать весь комментарий
26.04.2021 14:07 Ответить
Чтобы ввп сдох поскорее - это правильно. Только кто придет на его место? В советское время в философии была такая тема - роль личности истории. Очень противоречивая тема.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:08 Ответить
Рамзан Кадиров.
показать весь комментарий
26.04.2021 15:06 Ответить
И мы сразу же перестанем стрелять
показать весь комментарий
26.04.2021 15:21 Ответить
Згадую як Зеленський у нього вибачення просив...
показать весь комментарий
26.04.2021 15:43 Ответить
сдыхать 6 ****** будут очень долго, посмотри фото за 20 лет.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:20 Ответить
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не займається питаннями контролю дотримання санкцій відносно російського ТОВ "СТС Медіа", що володіє телеканалом "СТС", а тому не проводить розслідування продажу в обхід санкцій прав на серіал "Папік" виробництва компанії "Студія "Квартал 95".
показать весь комментарий
26.04.2021 14:07 Ответить
допоки на кожен подібний касапський висер від офіційної України не буде йти спростування штибу "це ж саме ви, касапи, вторглися війною на нашу територію, і в Криму, і в Донбасі, саме тому нам з вами і належить вести переговори, коли саме ви заберетися з нашої землі" - доти ці піськограї будуть давати подібні концерти.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:11 Ответить
туалетный ёршик Письков, в очередной раз пукнул в лужу
показать весь комментарий
26.04.2021 14:12 Ответить
Объявить ОРДЛО оккупированной территорией как Крым и разорвать дипотношеня с кацапстаном низя, бо торговть хоцца ,сильно деньги нужны
показать весь комментарий
26.04.2021 14:14 Ответить
Там «черная дыра» для отмыва бабла...
показать весь комментарий
26.04.2021 14:16 Ответить
и еще торговля с кацапстаном общий бизнес, общие проэкты так сказаьть. войной поєтому называть сильно не хоца. АТО ССО только не войной. хотя военный сбор собирают... по приколу
показать весь комментарий
26.04.2021 15:21 Ответить
А громыхание оружием под самой границей Украины не было тревожным сигналом? Трастя вашій матері, козли кремлівські!
показать весь комментарий
26.04.2021 14:28 Ответить
Пока Зеленский и его команда действуют чрезвычайно удачно. Решимость установить режим прекращения огня и придерживаться его поставило на сторону Украины всё демократическое сообщество, в том числе и инертную его часть. Как только началась концентрация войск у украинских границ - в поддержку выступили все. Именно это отпугнуло *****. Пока отпугнуло.
Что было бы, если бы на Донбассе между Украиной с одной стороеы и российско-фашистскими оккупантами и их подстилкамис другой месяцами длилась бы активная перестрелка? В этом случае любые обострения проходили бы как обычные и прмвычные новости "из горячих точек". То-есть мимо ушей. И на этом фоне ***** могло бы ОДНОСТОРОННЕ и ОТКРЫТО ввести ещё большие силы своих оккупантов под видом "миротворцев". Точно так же, как было в Грузии. А потом провокация - и начало открытой войны против Украины для "принуждения к миру".
Но не получилось.
Если Зеленскому удастся выманить ***** на переговоры, уже сам факт будет успехом. Почему?
1)***** проявит агрессивность. Мир это "оценит".
2)***** проявит притворную "миролюбивость". И конечно же, он не сдержит слов. Как никогда их не сдерживал. Но и в этом случае каждое его слово будет использовано против него для новых санкций. ***** это объяснят.
Вот почему очень трудно поверить, что ***** пойдет на хоть какие-нибудь переговоры.
показать весь комментарий
26.04.2021 14:41 Ответить
Чомусь всі українські ЗМІ та провідні блогери обійшли тему т.з."кластерів", про які йшла мова на зустрічі Зеленського і Макрона. Що в них? Яке майбутнє нам готують???
Прошу підтримати петицію з метою зобов'язати обнародувати зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
показать весь комментарий
26.04.2021 14:53 Ответить
бо усе те блювотиння, яке працює на каналах олігархів може висловлювати думку виключно господаря. А самі олігархи хочуть кацапських грошей яких їм я так думаю обіцяли.
показать весь комментарий
26.04.2021 15:29 Ответить
мы можем использовать какой-то другой формат ...

Так используйте!
Нам главное - результат.
показать весь комментарий
26.04.2021 15:34 Ответить
Также, как заявил президент Украины, необходимо расширить "нормандский формат", чтобы в нем участвовали США, а также Великобритания и Канада. "Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня", - сказал украинский лидер.Источник: https://censor.net/ru/n3262004

Усе , як не дивно , правильно :
- участь США та Великобританії - не завадить
- Зе має обов"язково виконувати те , що наморозили роками без нього і без Кравчука - ще під приводом Кучми ???
показать весь комментарий
26.04.2021 18:21 Ответить
 
 