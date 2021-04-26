"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

"Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение формата "минских соглашений" или использование какого-либо другого формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость этого процесса имеет значение", - сообщил Зеленский.

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По словам украинского лидера, он участвует в процессе, который был составлено до него, и "минский формат" должен стать более гибким, и "служить целям настоящего, а не прошлого". Также, как заявил президент Украины, необходимо расширить "нормандский формат", чтобы в нем участвовали США, а также Великобритания и Канада. "Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня", — сказал украинский лидер.

Напомним также, что 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, подчеркнув, что для обсуждения ситуации на Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с так называемым руководством "Л/ДНР". К