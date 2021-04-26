"Очередной тревожный сигнал": Кремль отреагировал на слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.
"Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно", - заявил Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение формата "минских соглашений" или использование какого-либо другого формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость этого процесса имеет значение", - сообщил Зеленский.
По словам украинского лидера, он участвует в процессе, который был составлено до него, и "минский формат" должен стать более гибким, и "служить целям настоящего, а не прошлого". Также, как заявил президент Украины, необходимо расширить "нормандский формат", чтобы в нем участвовали США, а также Великобритания и Канада. "Сейчас я участвую в процессе, который был составлен до меня", — сказал украинский лидер.
Напомним также, что 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, подчеркнув, что для обсуждения ситуации на Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с так называемым руководством "Л/ДНР". К
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Обличчя німецької корупції.
Міністр закордонних справ Хайко Маас відкидає санкції проти режиму Путіна за катування Навального та за його злочини проти людства в Криму та на Донбасі. Він виступає проти зброї та членства України в НАТО. Він підтримує російський військовий проект NordStream2.
Что было бы, если бы на Донбассе между Украиной с одной стороеы и российско-фашистскими оккупантами и их подстилкамис другой месяцами длилась бы активная перестрелка? В этом случае любые обострения проходили бы как обычные и прмвычные новости "из горячих точек". То-есть мимо ушей. И на этом фоне ***** могло бы ОДНОСТОРОННЕ и ОТКРЫТО ввести ещё большие силы своих оккупантов под видом "миротворцев". Точно так же, как было в Грузии. А потом провокация - и начало открытой войны против Украины для "принуждения к миру".
Но не получилось.
Если Зеленскому удастся выманить ***** на переговоры, уже сам факт будет успехом. Почему?
1)***** проявит агрессивность. Мир это "оценит".
2)***** проявит притворную "миролюбивость". И конечно же, он не сдержит слов. Как никогда их не сдерживал. Но и в этом случае каждое его слово будет использовано против него для новых санкций. ***** это объяснят.
Вот почему очень трудно поверить, что ***** пойдет на хоть какие-нибудь переговоры.
Прошу підтримати петицію з метою зобов'язати обнародувати зміст "кластерів":
https://petition.president.gov.ua/petition/116030
Так используйте!
Нам главное - результат.
Усе , як не дивно , правильно :
- участь США та Великобританії - не завадить
- Зе має обов"язково виконувати те , що наморозили роками без нього і без Кравчука - ще під приводом Кучми ???