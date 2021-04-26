Путин встретится с Байденом летом: договоренностей по датам пока нет, - Песков

При обсуждении возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом речь идет о летних месяцах, но дата пока не определена.

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Речь действительно идет, скажем так, в общем о летних месяцах, но дата не определена и, конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков журналистам.

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Он не подтвердил предполагаемые даты встречи президентов России и США - 15-16 июня, о которых ранее сообщали росСМИ.

"Определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренностей по датам нет", - отметил он.

По его словам, ни одна страна еще не обсуждалась в качестве места возможной встречи президентов.

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Пескову задали уточняющий вопрос, обсуждалась ли возможная дата встречи Владимира Путина и Джо Байдена с учетом того, что президент США в середине июня будет находиться в Европе.

"Было предложение во время телефонного разговора, но пока мы не вышли на какое-то понимание конкретных сроков проведения, было бы неверно говорить об этих сроках", - сказал пресс-секретарь президента РФ.