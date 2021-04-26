Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко
Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, а не Крыма.
Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановления водоснабжения в Крым не будет, и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Министерства защиты окружающшей среды", - сказал Лещенко.
Он отметил, что в последнее время со стороны РФ осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы возобновления водоснабжения во временно оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагенство переходит в подчинение Госрыбагенства. И, мол, последние ведут активные переговоры с Российской Федерацией по поставкам пресной воды в Крым.
"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. МинАгро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечение ее институциональной, законодательной и финансовой основы", - отметил Лещенко.
Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.
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А навищо тодi?...
"25.04.2021
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков. "
Завтра вноситься на голосування законовроект.
Зе КЛОУН - ДРУГИЙ ЯНУКОВОЩ УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБЕН
Пока самое страшное, что случилось - это надпись на ОП "ЗЕ - лох".
Смысл Майдана, если все еще есть упоротые зебилы, которые на следующих выборах опять выберут какое-нить чучело типа ЗЕ и все пойдет опять прахом?
Я хочу дожить свою жизнь в нормальной стране, а не через один срок президента наблюдать откат в темное прошлое. Поэтому мне теперь в принципе пофигу будет Майдан или нет. Страна, на 73% населенная кугутами, обречена, как бы ни старались остальные 25%.
А насчет разгуляться - ты не расстраивайся. Это будут делать какраз те самые 73% с которыми вы слились в экстазе в 2019. Чернь обожает вымещать свои проколы на других. Им главное показать, кто виноват.
Ну було ..., зараз більшість % просрана - реально - близько 20 %
І тенденція - - є
В 2014-м они спереляку тоже проголосвали норм. 5 лет спокойствия и наедания жирка и вуаля - ватный клоун ЗЕ рулит.
Так и будут бегать по кругу, через раз наступая на грабли.
Тысячи их!
Часть канала до границы с Крымом с 2014 года использовалать только для обеспечения Херсонщины.
Зачем еще сейчас понадобилось говорить, что канал БУДЕТ использоваться для орошения Херсонщины?
В чем смысл рассказа про планы обеспечения тем, что уже давным давно обеспечено?
Зе владі Кремль заплатив щось не менше як 2 млрд $ і пообіцяв допомогти клоуну
з другим строком президентства .
2014 рік повторюється - у 2014 році Кремль за 2 млрд. доларів звернувся до
Кернеса, Добкіна, Дімента і Фукса щоб здали Харківську область московитам,
фокус не вдався, хто не повернув грощі отримав кулю у хребет (і повернув).
Как все везде
их не заклинило намертво навсегда!!! вот в эту сухую часть надо насыпать какого нибудь кон
церагена из химотходов.... просто шоб случайно не "поламалось".....
Повірить плісняві, себе ...
Готують для подачі води в окупований крим.
Це ж таким був Глабародько, так Зе виборці ?
1)министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой (чел.Гройсмана) погиб в авиакатастрофе.
2)вместо него ставиться Роман Лещенко, с трудом строится система дерибана земли, с множеством бек-офисов, взломом и корреткировкой государственных баз данных.
3)Таким образом канал случайно передадут в аренду на 100500 лет связанным с россией офшорам
НА ДРУГИЙ СТРОК ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.