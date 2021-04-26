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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко

Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко

Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, а не Крыма.

Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановления водоснабжения в Крым не будет, и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Министерства защиты окружающшей среды", - сказал Лещенко.

Он отметил, что в последнее время со стороны РФ осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы возобновления водоснабжения во временно оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагенство переходит в подчинение Госрыбагенства. И, мол, последние ведут активные переговоры с Российской Федерацией по поставкам пресной воды в Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. МинАгро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечение ее институциональной, законодательной и финансовой основы", - отметил Лещенко.

Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.

Автор: 

Крым (26360) Минагрополитики (412) канал (160) водоснабжение (722) Госрыбагентство (40) Госводагентство (11) вода (918) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+34
что-то похоже на попытку подготовится к подачи воды в Крым)
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26.04.2021 14:33
+32
Вчора на ПРЯМОМУ був главред кримськотатарського каналу. Сказав що кримські татари разом з патріотами не дозволять дати воду на Крим. Буде Майдан.
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26.04.2021 14:38
+26
Хм...
А навищо тодi?...
"25.‎04.‎2021
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков. "
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26.04.2021 14:33
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Хм...
А навищо тодi?...
"25.‎04.‎2021
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков. "
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26.04.2021 14:33 Ответить
Ловкость кнопконажиматєльних рук,і нікакого мошенства !
Завтра вноситься на голосування законовроект.
Північно-Кримський канал перейшов у підпорядкування Мінагрополітики: він буде використовуватися для зрошення Херсонщини, а не Криму, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 9740
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26.04.2021 16:38 Ответить
...внаслідок якого Кримський канал виводиться з переліку водних об'єктів загальнодержавного значення.
Північно-Кримський канал перейшов у підпорядкування Мінагрополітики: він буде використовуватися для зрошення Херсонщини, а не Криму, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 2365
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26.04.2021 16:44 Ответить
ЦЕ МЕНІ НАГАДУЄ ХАРКІВСЬКІ УГОДИ ЯНУКОВОЩА
Зе КЛОУН - ДРУГИЙ ЯНУКОВОЩ УКРАЇНІ НЕ ПОТРІБЕН
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26.04.2021 17:36 Ответить
что-то похоже на попытку подготовится к подачи воды в Крым)
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26.04.2021 14:33 Ответить
рейтинг зели туда же утечёт .
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26.04.2021 14:34 Ответить
Но еще долгих 3 года эта сволочь будет продавать Украину х*йлу, или кто там за главаря будет в "рф".
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26.04.2021 14:39 Ответить
Вчора на ПРЯМОМУ був главред кримськотатарського каналу. Сказав що кримські татари разом з патріотами не дозволять дати воду на Крим. Буде Майдан.
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26.04.2021 14:38 Ответить
Поводов было дохрена и больше уже.
Пока самое страшное, что случилось - это надпись на ОП "ЗЕ - лох".

Смысл Майдана, если все еще есть упоротые зебилы, которые на следующих выборах опять выберут какое-нить чучело типа ЗЕ и все пойдет опять прахом?
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26.04.2021 14:51 Ответить
ты же говорил, что если будет Майдан "то этих 73% будут очищены полностью с Украины, выпалим их нафиг , в каждом городе будут висеть на деревьях как зеленая плесень". В принципе если Майдан состоится, то думаю ты разгуляешься не на шутку, хотя маловероятно, но все может быть. Конечно круто ты пишешь и так реально можешь это сделать
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26.04.2021 16:34 Ответить
У меня сменились приоритеты.

Я хочу дожить свою жизнь в нормальной стране, а не через один срок президента наблюдать откат в темное прошлое. Поэтому мне теперь в принципе пофигу будет Майдан или нет. Страна, на 73% населенная кугутами, обречена, как бы ни старались остальные 25%.

А насчет разгуляться - ты не расстраивайся. Это будут делать какраз те самые 73% с которыми вы слились в экстазе в 2019. Чернь обожает вымещать свои проколы на других. Им главное показать, кто виноват.
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26.04.2021 16:39 Ответить
Що ви чіпилися тих 73% ?
Ну було ..., зараз більшість % просрана - реально - близько 20 %
І тенденція - - є
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26.04.2021 18:32 Ответить
И шо они на Марс улетели?

В 2014-м они спереляку тоже проголосвали норм. 5 лет спокойствия и наедания жирка и вуаля - ватный клоун ЗЕ рулит.

Так и будут бегать по кругу, через раз наступая на грабли.
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26.04.2021 18:42 Ответить
ваша точка зрения даже очень вероятно
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27.04.2021 09:34 Ответить
ЕСЛИ?! Что значит ЕСЛИ???

Тысячи их!
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26.04.2021 18:21 Ответить
уже не будет Майдана, вот увидишь. Я не злорадствую, а просто реально смотрю на события, какие они есть.
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26.04.2021 16:23 Ответить
Дай Бог щоб у Зе клоунів не вийшло дати воду в Крим.
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26.04.2021 17:41 Ответить
Не похоже, а так оно и есть.

Часть канала до границы с Крымом с 2014 года использовалать только для обеспечения Херсонщины.

Зачем еще сейчас понадобилось говорить, что канал БУДЕТ использоваться для орошения Херсонщины?
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26.04.2021 14:48 Ответить
а что, херсонщина не обеспечена?
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26.04.2021 16:37 Ответить
В том то и дело, что обеспечена и уже очень давно.

В чем смысл рассказа про планы обеспечения тем, что уже давным давно обеспечено?
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26.04.2021 16:43 Ответить
ТАК, Зе влада хоче пустити воду в Крим
Зе владі Кремль заплатив щось не менше як 2 млрд $ і пообіцяв допомогти клоуну
з другим строком президентства .
2014 рік повторюється - у 2014 році Кремль за 2 млрд. доларів звернувся до
Кернеса, Добкіна, Дімента і Фукса щоб здали Харківську область московитам,
фокус не вдався, хто не повернув грощі отримав кулю у хребет (і повернув).
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26.04.2021 17:40 Ответить
Повірити зеленому балагану - себе не поважати.
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26.04.2021 14:34 Ответить
За то на херсонщине все орошение развалили
Как все везде
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26.04.2021 14:38 Ответить
не звизди
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26.04.2021 16:18 Ответить
Как развалили, так и восстановят, жизнь заставит. Вспомните, какая была засуха прошлым летом, погиб весь урожай в этих регионах. И прогноз по осадкам на перспективу не очень радует. Днепровская вода на юге это спасение.
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26.04.2021 14:46 Ответить
Приплыли.Кацапье таки прижало наших имбицылов,чтобы те кран открыли.
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26.04.2021 15:01 Ответить
кому то не терпится проплыть верх пузом до крыма?
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26.04.2021 15:08 Ответить
я так думаю что чисто для подстраховки что бы щлюзы "случайно" не пооткрывались а потом
их не заклинило намертво навсегда!!! вот в эту сухую часть надо насыпать какого нибудь кон
церагена из химотходов.... просто шоб случайно не "поламалось".....
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26.04.2021 15:09 Ответить
не забывайте что у этого малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата как минимум 3 киностудии в ПИД,,,раше и офшоры с ними связанные, которые Оно контролирует через своих подельников шефиров, хата в Крыму(переоформленная по ПИД,,,рашенскому законодательству) и расставаться с ними он не собирается, так что от этого Существа можно ожидать чего угодно....
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26.04.2021 15:44 Ответить
журналисты должны отслеживать и снимать репортажи оттуда, чтобы русским воду не дали. Потому что доверяй, но проверяй, а я нашим властям даже и не доверяю. Из опыта известно, что предателей во власти было море. Если журналисты поедут и просекут там трубопровод с водой или что-то такое, то эти журналисты с этим репортажем выстрелят возможно не только в топ Украинских, а и в иностранных возможно засветятся. В Украине все держится не на власти, а на народе. Народ сам пошел защищать страну, народ перекрыл воду, народ не дал капитуляцию реализовать, народ нужно наделить вообще большей властью! Нужно расширить намного прямую демократию и народ должен чаще принимать законы и очистить страну от грязи. И референдумы онлайн будут бесплатные!
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26.04.2021 15:52 Ответить
..народ уже на выборы сходил...(((( Дальше речи о народе можно не произносить!!...
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26.04.2021 16:04 Ответить
Ты реальный идиот. Народ нельзя наделить еще большей властью, поскольку он сам является "единственным источником власти в Украине". Это первое. Второе: референдум онлайн. Ты как это себе представляешь в селах с бабушками и дедушками в 80-90 лет? Таких много. Очень много. Или просто сходи в любую поликлинику, погляди, как они будут голосовать. Я уж не говорю про то, что результаты изначально можно запрограммировать и никого не спрашивать. Третье. Что ты лично понимаешь в законах? Четвертое. Что такое по-твоему грязь? Поясни, шо сие значит. И да, такие чистки уже проводились и закончились каннибализмом. Вывод: смотри первое предложение.
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26.04.2021 16:15 Ответить
бабушки и дедушки 80-90 накрен никому не нужны со своим голосованием - они полюбому за совок или зеленого дебила будут голосовать
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26.04.2021 16:50 Ответить
так и есть, голосовать будут именно так. Но права голоса их не лишат только потому, что им 80-90. И их голоса будут считать. Если проводить так называемый референдум on-line, не считаться с ними будет нельзя, так же, как и при обычном референдуме. А вот технически реализовать это будет невозможно. И возникает проблема, которую не решить. Референдумы on-line - это через 10-15 лет. Не раньше.
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26.04.2021 16:56 Ответить
.. единственное условие..что МОЖЕТ БЫТЬ!! изменит ситуацию... лишение прав голосования вышедших на пенсию. Тебя обеспечивают другие... своими налогами... и им право избирать и назначать. Ранее ты работал... содержал и голосовал. Аналогично и учащимся..студентам ... Работаешь..учишься....платишь налоги...голосуешь. Именно эта пенсионная категория действует по правилу..и сам не жил ..и другим не дам...!!
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26.04.2021 17:09 Ответить
Это непростой вопрос. Лишение права голоса не гарантирует результат, который позволит нормально жить. Потому Вы правы, выделив "может быть" CapsLk-ом. За Киву и опзж проголосовали не только старики, но и довольно большое к-во людей нестарых. Всех ведь права голоса не лишишь. Это просто пример. Проблема серьезнее, чем хотелось бы.
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26.04.2021 17:23 Ответить
Бесспорно... И сомнений в этом нет..что он шире. Но что то надо делать... На IQ...что ли тест вводить? Параллельно с медосвидетельствованием и выдачей сертификата!?)))) Иначе нарИд ещё не такое наголосует...))) И приход к власти ОПЗЖопповцев не такая уж и фантастика...
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26.04.2021 17:35 Ответить
Тест на IQ + какой-нибудь тест на психовменяемость + элементарное знание Конституции. Да, именно как-то так и нужно. Идея правильная.
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26.04.2021 17:54 Ответить
Для стариков можно установить на почтах колл центры и там будут с консультантами в компьютер голосовать и подавать свои предложения на голосование. Все должно выглядеть, как на сайте президента - в петициях, что там любой должен зарегистрироваться с идентификационным кодом или подтверждающими личность документами. И ничего нельзя подделать, потому что все проголосовавшие в открытую подписывают петицию и также должно быть в референдумах онлайн. А насчет того, что народ является главным источником власти, то это работает при помощи посредников - депутатов, президента, но эти посредники нечестные и не выполняют волю народа, они работают на олигархов и принимают законы не для улучшений жизни всего народа, а для личного обогащения олигархов. Народ будет главным источником власти, когда все люди будут равны в правах в государстве, и каждый сможет проголосовать на референдуме и принять закон. Система станет по настоящему демократической тогда, когда не Рада жуликов будет решать за народ, а когда сам народ будет предлагать улучшения страны и распределять деньги бюджета, а жулики политики - они должны остаться на свалке! Убрав их - страна станет богаче за год, как за 5 лет. Они столько бабла воруют, что страна живет 5 лет за годовой бюджет, а 4 бюджета уходит им по офшорам и т.д. Лишать голоса никого нельзя - это не демократически. Демократически будет, когда все голосуют и как большинство определит, такой будет выбор страны, каким бы он не был. Хотя нет, лишать голоса можно тех, кто отсидел в тюрьме, гос изменников лишать голоса, и можно лишить голоса всех граждан у которых нету Украинской крови и они смогут жить в Украине, работать, как Украинцы, но голоса у них не будет и во власть попадать им будет запрещено. И Украинцы будут голосовать 95% за благо Украины! Кто сможет подтвердить кровь у себя Украинца, тот будет полноценный гражданин, а все остальные на правах иностранца смогут жить, хоть всю жизнь.
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26.04.2021 17:55 Ответить
О нагородил...По поводу крови. Как ты собираешься подтверждать "кровь Украинца"? Что это такое? Теперь по поводу Рады. Она как раз и предназначена через делегирование полномочий депутатам решать вопросы жизнедеятельности страны, которые касаются законодательной деятельности. Как бабушка через колл-центр будет предлагать улучшение законов, если она ни ляда не смыслит в этих законах? К чему это приведет? Твой пост - один сплошной лозунг: демократия, свобода, равенство. Не хватает братства. Уже было и проходили. Добром это не закончилось. Мы обсуждаем другое: как правильно сделать, чтобы те, кто не соответствует элементарным критериям не могли голосовать. Деменция, умственное развитие(точнее отставание), незнание законов/Конституции...Какие это должны быть критерии, чтобы голосовали те, кто знают и понимают, что они делают, а не превращают жизнь страны в безумное и дурное представление.
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26.04.2021 18:08 Ответить
ты видел Раду, кто там сидит, они смыслят в законах не больше стариков с деменцией. Они все работают на гопников, которые на стрелках поубивали всех, как про Ахметова видео про Алика Грека, или видео, где он в бригаде идет на стрелку, и т.п. Фирташ вообще был водителем Семена Могилевича из русской мафии. Олигархи владеют каналами и там их актеры крутятся, из которых люди должны выбирать и потом они в Раде получают конверты от олигархов, чтобы законы принимались под олигархов, а государство - это весь народ и законы должны приниматься, чтобы всем было от них одинаково, а не так, что олигархи - меньшинство и все забирают из Украины, а народ унижают больше и больше и людям хуже и хуже от законов принимаемых под олигархов. В законах нет ничего сложного ни для одного человека! Закон - это правила по которым люди договариваются жить. Например произошло кораблекрушение и людей выкинуло на остров и они голосуют по каким правилам будут жить, чтобы было лучше выживать. Люди могут принимать хоть самые чудные законы ибо это страна принадлежит людям. Пусть хоть травку легализуют, хоть проституцию, хоть принимают антимонопольный закон, чтобы национализировать все предприятия, которые захватили олигархи, и хоть закон о коллаборантах примут, и какие вопросы людей будут интерисовать, те законы они смогут принимать и им не нужно майданить, а нужно зайти в интернет, хоть через комп, хоть с телефона, хоть с колл центра и подать закон и если за него проголосует нужное количество людей, то он станет правилом для всей страны. Это называется система демократии, а сейчас у нас система гнилая - олигархическая. Аристотеля - Государство читал и олигархическая система худшая ибо олигархи лишают рынка свободного в стране и устанавливают монополии и если у тебя монополия, то больше нет у кого купить товар необходимый народу, а только у олигархов, а олигархи без конкуренции могут подымать цены до небес ибо конкурентов нет. И олигархическая система работает так, что олигархи жадно богатеют и никогда не остановятся в грабеже ибо это олигархов свойство - обогащаться и делать это в ущерб всему народу. Украине нужно перейти на лучшую систему - демократии, которая дает свободу и каждый может заниматься, чем захочет! Веками и тысячелетиями опытом доказано, что олигархия - это худшая система для всего государства - то бишь народа всего, а демократия - это лучшая система.
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26.04.2021 20:19 Ответить
Все верно. В Украине построена именно эта система, на базе глупости, тупости и скудоумия существенной части населения(биомассы). Олигархат для начала надо демонтировать, потому как все твои слова про демократию и остальное не имеют никакого смысла в силу того, что олигархи не позволят ее построить. Все попытки при олигархате проводить референдумы закончатся еще бОльшим олигархатом, потому как результаты невыгодные олигархам, будут подтасованы. Мы это сейчас и наблюдали, к примеру, с Вирастюком, на выборах, которые они фальсифицировали. Так же будет и с референдумами. Они банально купят разработчиков, цик, суды и все остальное. И все. Бабушка в пролете, а у олигархов очередные "законно" нажитые в кармане барыши. И у всего этого нет хорошего решения. Они либо плохие, либо очень плохие.
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26.04.2021 20:31 Ответить
У нас немає журналістів.
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26.04.2021 16:47 Ответить
Під приводом зрошення Херсонщини приведуть канал в порядок. А там до відкриття заслонки на Крим зовсім небагато.
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26.04.2021 16:20 Ответить
Раз опровергают, значит переговоры точно ведут.
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26.04.2021 16:25 Ответить
Засуньте собі свої завірення в те місце, на яке люди сідають, а ви не плечах носите.
Повірить плісняві, себе ...
Готують для подачі води в окупований крим.
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26.04.2021 16:47 Ответить
А кто-нибудь, за два года, слышал от ЗЕ-ублюдков правду?! Быдло шо избрало ЭТО, готово торговать шо собой, шо страной! "*****, сэр".
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26.04.2021 17:00 Ответить
ЗЕ ВЛАДА ЦЕ ВІДСУТНІСТЬ МОРАЛІ І НАТЯКУ НА НЕЇ ....
Це ж таким був Глабародько, так Зе виборці ?
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26.04.2021 17:33 Ответить
А я бы потролил ***** как он нас , когда газ на Новый Год перекрыл , хотите воду , нет проблем на официальном уровне признаете оккупацию Крыма и по цене , 100 баксов куб , а если дорого то пусть походят по базару и поторгуются . В ЧМ вода вообще бесплатная , мы не кого не заставляем нашу покупать.А если бы ***** сдуру согласился , деньги авансом и сразу отправить в Штаты на покупку новейшего вооружения. Вот это был бы цирк если бы ***** лично вооружал ВСУ.
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26.04.2021 17:02 Ответить
Возможно вырисовывается многоходовочка:
1)министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой (чел.Гройсмана) погиб в авиакатастрофе.
2)вместо него ставиться Роман Лещенко, с трудом строится система дерибана земли, с множеством бек-офисов, взломом и корреткировкой государственных баз данных.
3)Таким образом канал случайно передадут в аренду на 100500 лет связанным с россией офшорам
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26.04.2021 17:28 Ответить
ЩО І ТРЕБА БУЛО ДОКЗАТИ - Зе КЛОУН ХОЧЕ ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ І ПІТИ
НА ДРУГИЙ СТРОК ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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26.04.2021 17:30 Ответить
борони його боже, якщо він виконає хоч один пункт
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26.04.2021 17:50 Ответить
ПРОПОНУЮ ПОКИ ЩО ЗЛИВАТИ В КРИМСЬКИЙ КАНАЛ ЦИСТЕРНИ З АСІНІЗАТОРСЬКОЮ РІДИНОЮ (ПІСЛЯ ОЧИСТКИ ТУАЛЕТІВ) В СЕЛІ
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26.04.2021 17:34 Ответить
Фигня черви сожрут будет классное удобрение ...нах!!!!...а вот ддт высыпать со складов это вещь...
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26.04.2021 20:22 Ответить
Я не проти ДДТ, але колись Крим повернеться до України, зараз краще лайно з асінізаторських цистерн зі всієї Херсонський області зливати в кримський канал
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26.04.2021 20:25 Ответить
Это очень подозрительно. Собираются подавать воду рашенфашистам!
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26.04.2021 20:17 Ответить
 
 