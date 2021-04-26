Северо-Крымский канал перешел в подчинение Минагрополитики: он будет использоваться для орошения Херсонщины, а не Крыма, - министр Лещенко

Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, а не Крыма.

Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановления водоснабжения в Крым не будет, и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Министерства защиты окружающшей среды", - сказал Лещенко.

Он отметил, что в последнее время со стороны РФ осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы возобновления водоснабжения во временно оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется ложная информация, что Госводагенство переходит в подчинение Госрыбагенства. И, мол, последние ведут активные переговоры с Российской Федерацией по поставкам пресной воды в Крым.

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"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской. МинАгро берет на себя лидерство в этой реформе и обеспечение ее институциональной, законодательной и финансовой основы", - отметил Лещенко.

Министр агрополитики подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала безосновательны.