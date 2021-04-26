На Сумщине капитально ремонтируют аварийный мост. Работы завершат до конца года, - ОГА

Капитальный ремонт моста между селами Дьяковка - Сапушино - Кальченки - Горобовка проходит на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"На этой неделе на автомобильной дороге общего пользования местного значения О 190204 /Р-44/ - Дьяковка - Сапушино - Кальченки - Горобовка - /Р-44/ производится монтаж балок пролетного строения. Согласно условиям договора, завершение ремонтных работ будет осуществлено до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт и установка нового мостового перехода на автомобильной дороге местного значения осуществляется в рамках президентской программы "Большая стройка".

По словам главы Сумской ОГА Василия Хомы, в 2021 году в области внимание уделяют не только государственным дорогам, но и местным.

"Очень важно сосредоточиться на ремонте тех дорог, где движутся школьные автобусы, автомобили экстренной помощи. Мне доложили, что этот отрезок дороги очень долго находился в аварийном состоянии и требовал капитального ремонта. Детей из села Дьяковка автобусом возят в УВК в селе Клепалы. В Кальченках своя школа, к которой подвозят школьников из ближайших сел. Дети не должны добираться до школы плохими дорогами", - отметил Василий Хома.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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