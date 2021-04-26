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После установки "Укрытия-2" на ЧАЭС уровень радиации снизился более чем в 10 раз, - представитель ЕБРР

После установки

165 м длиной, 258 м в ширину и 108 м в высоту – Новый безопасный конфайнмент стал самой большой в мире передвижной стальной конструкцией.

Казалось бы, слова "Чернобыль" и "безопасность" никогда не могли бы стоять рядом. Но это стало возможно благодаря "Укрытию-2", или Новому безопасному конфайнменту, который в 2019 году возвели над разрушенным саркофагом 4-го энергоблока.

По словам Саймона Эванса, главы фонда "Укрытие" ЕБРР, за первые месяцы работы НБК уровень радиации снизился более чем в десять раз – как рядом со старым объектом "Укрытие", так и вокруг и за пределами НБК. Об этом пишет Forbes.

Металл, из которого изготовлена конструкция, должен работать в агрессивной среде, поэтому требования к нему были сверхвысокие. Для изготовления "Укрытия-2" "Метинвест" поставил 13 300 тонн стали.

"Укрытие-2" назвали самым инновационным сооружением: способ его строительства обеспечивает защиту от излучения, а проектирование сохранит герметичность конфайнмента на 100 лет", - пишет Forbes.

Поскольку реакторы Чернобыльской АЭС все еще остаются радиоактивными, поэтому более 40 лет они будут законсервированы.

"Прогнозируют, что процесс вывода электростанции из эксплуатации должен завершиться в 2064 году. Однако поводов для волнения нет, ведь к этому времени за безопасность на разрушенном четвертом энергоблоке будет отвечать стальной гигант, который объединил полмира ради спасения будущего нашей планеты", - подытожили журналисты.




Автор: 

ЧАЭС (566) саркофаг (25)


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Могут, когда захотят. И металл нашли у нас-же, а не тянули из-за бугра. Могли-бы и на 200 лет герметичность обеспечить, если-бы вспомнили про запорожский Укрграфит и изнутри обложили-бы конструкцию графитовыми плитами. )))
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26.04.2021 20:39 Ответить
Долго ждали саркофаг. Даже слишком долго. Но лучше так, чем его бы не было вовсе. Спасибо и проектантам, и металлургам, и всем, кто сделал строительство саркофага возможным.
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27.04.2021 00:08 Ответить
 
 