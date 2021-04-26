Расслабляться рано. У 60-70% обращающихся за помощью пациентов во Львове крайне тяжелое или критическое течение болезни, - врач Матолинец

Медики считают, что ослабление карантина во Львове преждевременно, так как больницы города переполнены тяжелыми больными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Врач отметила, что несмотря на тенденцию к снижению количества новых больных, наблюдается рост числа пациентов в более сложном состоянии: "Расслабляться нам рано".

По словам врача, 60-70% пациентов, обращающихся за помощью, имеют крайне тяжелое или критическое течение болезни.

"Я обращаюсь ко всем жителям и гостям города накануне Пасхальных праздников — давайте мы все сознательно подумаем и сделаем так, чтобы максимально ограничить возможность больших скоплений людей, нужно придерживаться карантинных мероприятий, мер личной безопасности.

Надо сделать так, чтобы после Пасхальных праздников мы не попали в условия жесткого локдауна, когда мы будем бороться за каждое свободное дополнительное место. Пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя и своих родных, — рассказала Матолинец.

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Мэр города Андрей Садовый также призвал львовян к сознательности и отметил, что на Пасху во Львове не планируется никаких массовых мероприятий.