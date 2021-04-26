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Новости Коронавирус и карантин
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Расслабляться рано. У 60-70% обращающихся за помощью пациентов во Львове крайне тяжелое или критическое течение болезни, - врач Матолинец

Расслабляться рано. У 60-70% обращающихся за помощью пациентов во Львове крайне тяжелое или критическое течение болезни, - врач Матолинец

Медики считают, что ослабление карантина во Львове преждевременно, так как больницы города переполнены тяжелыми больными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Врач отметила, что несмотря на тенденцию к снижению количества новых больных, наблюдается рост числа пациентов в более сложном состоянии: "Расслабляться нам рано".

По словам врача, 60-70% пациентов, обращающихся за помощью, имеют крайне тяжелое или критическое течение болезни.

"Я обращаюсь ко всем жителям и гостям города накануне Пасхальных праздников — давайте мы все сознательно подумаем и сделаем так, чтобы максимально ограничить возможность больших скоплений людей, нужно придерживаться карантинных мероприятий, мер личной безопасности.

Надо сделать так, чтобы после Пасхальных праздников мы не попали в условия жесткого локдауна, когда мы будем бороться за каждое свободное дополнительное место. Пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя и своих родных, — рассказала Матолинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху

Мэр города Андрей Садовый также призвал львовян к сознательности и отметил, что на Пасху во Львове не планируется никаких массовых мероприятий.

карантин (16729) Львов (4580) Пасха (354) Садовый (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1386610603909951490 2 ч

Ні Пфайзера, ні Модерни, ні АстраЗенеки в Україні в рамках урядових закупівель НЕ БУДЕ.
І я вже писав, чому.
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26.04.2021 14:47 Ответить
https://mobile.twitter.com/poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko Петро Порошенко https://mobile.twitter.com/poroshenko @poroshenko https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1386609176999309313 2 ч

Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише тих відвідувачів, хто вакцинований препаратами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві.

Українська влада де-факто призупинила безвіз.
Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації і не знайшли там види вакцин, які були презентовані паном Зеленським із такою помпою.
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26.04.2021 14:48 Ответить
Так 90% не обращаются вообще!
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26.04.2021 14:47 Ответить
"Медики вважають, що послаблення карантину у Львові є передчасним, оскільки лікарні міста переповнені важкими хворими."- Ну звичайно , он сьогодні один важкохворий захищає диСертацію!
Як показує практика важкохворі це люди з нелікованими недугами , котрих медики заганяють в могилу своїми "протоколами"! Особливо помпуючи під тиском кисень в поранені легені!
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26.04.2021 15:12 Ответить
йОСИПе...голвне що такіж хворі і атестують та коронують. Замкнуте коло. Нагадує територію Скліфасовскаго.
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26.04.2021 21:27 Ответить
У дітей медиків забави тільки з "хворими", цікаво як "бавляться" їх батьки?
Це тільки ігри хворих мозґів. Думати їх ніхто не намагався вчити, сім бід одна відповідь -антибіотики....
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27.04.2021 07:34 Ответить
Медик ніколи неповинен розслаблятись , а ви на київськх горах, останні два рочки щось творите..... Тільки ЩО????
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26.04.2021 21:24 Ответить
 
 