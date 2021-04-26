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"ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко

"Европейская Солидарность" не поддерживает назначение на должность министра энергетики кандидата, которого связывают с народным депутатом Деркачем. Как известно, правительство США официально признало Деркача агентом Кремля и ввело против него санкции за вмешательство в выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителей назначали министром энергетики", - отметил пятый президент.

В "ЕС" считают, что Зеленский решил этим кадровым назначением рассчитаться за обнародование фальшивых "пленок Байдена-Порошенко". Кроме того, в "Европейской Солидарности" отметили, что несмотря на обещания власти продолжают повышать тарифы на энергоносители.

Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Автор: 

Деркач Андрей (134) назначение (2165) Порошенко (19587) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+18
хорошого кандидата зєпридурки тягнуть...
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26.04.2021 14:49
+17
у тої швалі, інших не буває
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26.04.2021 14:50
+16
ЗЕбіли все тягають фейкові записи АГЕНТА ФСБ Деркача, якого Штати так уже ОФІЦІЙНО назвали. ЗЕбіли - таки ЗЕбіли, ще й кремлівські шавки...
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26.04.2021 14:54
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хорошого кандидата зєпридурки тягнуть...
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26.04.2021 14:49 Ответить
у тої швалі, інших не буває
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26.04.2021 14:50 Ответить
А где им взять других?

Нормальный, порядочный, грамотный, патриотичный профессионал пойдет в команду ЗЕ?
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26.04.2021 14:53 Ответить
Хочу відзначити, що для зебілів краще будь-який російський агент ,ніж Порошенко. Ми ж дуже гарно пам"ятаємо як 2 роки тому і російська пропаганда і вся коломойсько-медведчуківська в одне гузно трубили - Тільки не Порошенко. Пройшло 2 роки і нічого не змінилось.
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26.04.2021 14:57 Ответить
А 🤡🤢😈🐲👹 «арлекино»зеленский спецоперация ФСБ - все логично
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26.04.2021 15:09 Ответить
ЗЕбіли все тягають фейкові записи АГЕНТА ФСБ Деркача, якого Штати так уже ОФІЦІЙНО назвали. ЗЕбіли - таки ЗЕбіли, ще й кремлівські шавки...
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26.04.2021 14:54 Ответить
Это вдвойне смешно, учитывая, что именно про человека агента ФСБ Деркача и ведется речь.

У зебилов проблема с построением причинно-следственных связей типа
помогал Деркачу распространять фейки про Порошенко и Байдена - получил санкции от США.
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26.04.2021 14:57 Ответить
Ты знаешь другую причину почему США именно после публикации "пленок" Дубинским ввели санкции против Деркача и Дубинского, а не уголовное дело против Байдена?

Поделись, зебилушка.
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26.04.2021 15:16 Ответить
"ніяк не доводить фейковість записів"
А що доводить їх справжність?
В фотошопи вже не вірите, а в синтезатори голосів, як?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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26.04.2021 15:28 Ответить
ЗЕ сам с этим 2 года прекрасно справляется с дисредитацией себя и Украины.

Распространял фейк про президента США, между прочим, депутат СН Дубинский. И за это получил санкции США (а не порохоботов).

Уголовное дело против президента США завел личный ручной генпрокурор ЗЕ.

Как еще можно после этого дискредитировать ЗЕ?
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26.04.2021 15:43 Ответить
зебил, ты просто тупой и поэтому не способен понять что именно изза проросийских фейков и деятельности - деркача назвали расейским агентом..
а ты, последняя лошара - повторяешь за шарием и кацапами - кремлевскую пропаганду.
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26.04.2021 16:19 Ответить
Пленки проверили соответсвующие органы и дали заключения ?
Или ты на столько дебил безмозглый, что веришь во все что говорят ?
Это я не хамил, просто сомневаюсь в умственных твоих возможностях оценивать ситуацию
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26.04.2021 14:56 Ответить
а оно, если видит на заборе надпись из трёх букв, сискренне верит, что за забором - йух, а не дрова. ЗЕбилы, сэр...
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26.04.2021 14:57 Ответить
Причем про заборы - это буквально.
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
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26.04.2021 15:00 Ответить
И вот тебе прямо тут яркий пример:
"ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4825https://censor.net/ru/user/486373

https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882

https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
Гдее взято - с забора.
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26.04.2021 15:06 Ответить
а деркач на Енергоатомі дооовго сидить...

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist

Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
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26.04.2021 14:54 Ответить
Моцні бубосанкції по агентах РФ...
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26.04.2021 14:56 Ответить
Без Рошенки ну никак....
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26.04.2021 14:57 Ответить
А шо делать, если вы предпочли жрать говно.

Хоть кто-то должен вас изредка из него вытаскивать.
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26.04.2021 14:59 Ответить
Это ты проголосовал за тупого ватного клоуна ЗЕ в 2019.

А вытаскивать вас, ублюдков тупорылых, опять нам.
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26.04.2021 15:02 Ответить
Что случилось в 2014 мы знаем - уехал весь бюджет Украины и началась война.

ЗЕконча, а шо это такое случилось в 2019?

"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6534
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26.04.2021 15:49 Ответить
Ну то "накаті" глоду, протри баньки та подивись уважно на свій же малюночок! Чи ти вправно тільки "спам" копитом товкти можеш?
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26.04.2021 15:58 Ответить
Ну так посмотри, зеконча, уровень ВВП на душу населения в 2018 и в 2020.

Шо такое случилось между 2018 и 2020?
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26.04.2021 16:02 Ответить
для особо тупых зебилов:
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
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26.04.2021 16:21 Ответить
Прибарахлився на Енергоатомі - купив у брата дерьмака нову посаду. Прибарахлиться ще там. Нагадує гру "Монополія"
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26.04.2021 14:58 Ответить
ЗеЛю и его банду будем выносить в тюрягу.сразу после пандемии
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26.04.2021 15:01 Ответить
Причем про заборы - это буквально.
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
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26.04.2021 15:05 Ответить
Ти ще спитай, навіщо вони пана Тупицького захищають!))))
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26.04.2021 15:46 Ответить
Украиной правит кодлан Коломойского из воров и предателей.С нардепом Деркачем за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом", - Арьев / Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ.
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26.04.2021 15:02 Ответить
"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2663
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26.04.2021 15:31 Ответить
Ну погодите.

У Дубинского, который тоже под санкциями США за те же пленки, даже мандат депутата не забрали.
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26.04.2021 15:39 Ответить
Що свідчить про присутність на найвищих шаблях влади агентури кремля.
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26.04.2021 15:54 Ответить
Є заперечення по суті ?
Чи в радянському дитинстві загубились ?
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26.04.2021 15:55 Ответить
"ЄС" проти призначення Галущенка на пост міністра енергетики, адже він пов'язаний з "агентом РФ" Деркачем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6670
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26.04.2021 15:52 Ответить
ЗЕ, СН и ОПЗЖ - исполнители вмешательства в выборы США

Официальный спонсор сборной ЗЕ, СН и ОПЗЖ - ФСБ РФ.
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26.04.2021 15:53 Ответить
А чому в лапаках написали агент рф? Що, це неправда?
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26.04.2021 18:00 Ответить
 
 