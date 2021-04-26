"ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко

"Европейская Солидарность" не поддерживает назначение на должность министра энергетики кандидата, которого связывают с народным депутатом Деркачем. Как известно, правительство США официально признало Деркача агентом Кремля и ввело против него санкции за вмешательство в выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителей назначали министром энергетики", - отметил пятый президент.

В "ЕС" считают, что Зеленский решил этим кадровым назначением рассчитаться за обнародование фальшивых "пленок Байдена-Порошенко". Кроме того, в "Европейской Солидарности" отметили, что несмотря на обещания власти продолжают повышать тарифы на энергоносители.

Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

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