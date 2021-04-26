"ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко
"Европейская Солидарность" не поддерживает назначение на должность министра энергетики кандидата, которого связывают с народным депутатом Деркачем. Как известно, правительство США официально признало Деркача агентом Кремля и ввело против него санкции за вмешательство в выборы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителей назначали министром энергетики", - отметил пятый президент.
В "ЕС" считают, что Зеленский решил этим кадровым назначением рассчитаться за обнародование фальшивых "пленок Байдена-Порошенко". Кроме того, в "Европейской Солидарности" отметили, что несмотря на обещания власти продолжают повышать тарифы на энергоносители.
Как сообщалось, на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.
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Нормальный, порядочный, грамотный, патриотичный профессионал пойдет в команду ЗЕ?
У зебилов проблема с построением причинно-следственных связей типа
помогал Деркачу распространять фейки про Порошенко и Байдена - получил санкции от США.
Поделись, зебилушка.
А що доводить їх справжність?
В фотошопи вже не вірите, а в синтезатори голосів, як?
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Распространял фейк про президента США, между прочим, депутат СН Дубинский. И за это получил санкции США (а не порохоботов).
Уголовное дело против президента США завел личный ручной генпрокурор ЗЕ.
Как еще можно после этого дискредитировать ЗЕ?
а ты, последняя лошара - повторяешь за шарием и кацапами - кремлевскую пропаганду.
Или ты на столько дебил безмозглый, что веришь во все что говорят ?
Это я не хамил, просто сомневаюсь в умственных твоих возможностях оценивать ситуацию
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
https://censor.net/ru/user/486373
https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
https://censor.net/ru/comments/locate/3262022/0192145c-e9d3-7***-b90f-1459c4ccc882
Гдее взято - с забора.
https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист @jyrnalist
Читаю истории эвакуированных из Чернобыльской Зоны. Что-то напоминает.
Я тоже выехал из родного города на 3 дня и уже 8й год не могу вернуться.
"Русский мир" - это как радиация. Невидим простым оком, но отравляет все вокруг на многие годы
Хоть кто-то должен вас изредка из него вытаскивать.
А вытаскивать вас, ублюдков тупорылых, опять нам.
ЗЕконча, а шо это такое случилось в 2019?
Шо такое случилось между 2018 и 2020?
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
Большая часть тезисов зебилов - заборное творчество полуграмотных кугутов 2017-2018.
У Дубинского, который тоже под санкциями США за те же пленки, даже мандат депутата не забрали.
Чи в радянському дитинстві загубились ?
Официальный спонсор сборной ЗЕ, СН и ОПЗЖ - ФСБ РФ.