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Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран

Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран

Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа отправится в плавание в следующем месяце, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Плавание продлится шесть месяцев, авианосная группа посетит более 40 стран, в том числе Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур.

Авианосную группу возглавит новый авианосец ВМС Великобритании "Куин Элизабет". Флагман будут сопровождать эсминцы "Дефендер" и "Даймонд", противолодочные фрегаты "Кент" и "Ричмонд", а также корабли обеспечения "Форт Виктория" и "Тайдспринг".

Флот будет сопровождать подводная лодка класса "Астьют" с крылатыми ракетами "Томогавк" на борту.

Авиагруппу "Куин Элизабет" составят восемь истребителей F-35B Lightning, четыре морских ударных вертолета Wildcat, семь противолодочных вертолетов Merlin Mk2 и три вертолета коммандос Merlin Mk4.

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Также на авианосце разместится рота коммандос морской пехоты.

С британской авианосной группой будут взаимодействовать эсминец США класса "Арли Берк" "Салливанс" и 10 самолетов F-35B корпуса морской пехоты США, а также фрегат ВМС Нидерландов "Эверстен".

Во время плавания в Средиземном море британскую авианосную группу будет сопровождать флагман флота Франции авианосец "Шарль де Голль".

В ходе учений британская авианосная группа будет взаимодействовать с воздушными и морскими силами Австралии, Канады, Дании, Греции, Израиля, Индии, Японии, Новой Зеландии, Омана, Южной Кореи, Турции и ОАЭ.

Великобритания (4918) Уоллес (184)


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Топ комментарии
+12
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 8883
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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26.04.2021 15:14
+9
Нащо ото випалювати пальне на тих зигзагах?
Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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26.04.2021 15:00
+6
Велика Британія повертається на карту світу після брексіту. А тим часом у ЄС головна повістка - захист прав геїв і нордстрім-2.
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26.04.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Нащо ото випалювати пальне на тих зигзагах?
Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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26.04.2021 15:00 Ответить
совки сказали бы - Да это посто цели для "курска", правда утонул, но мы можем громко пернуть и все испугаются, а также нам мона уже собирать валежник, как тебе такое, аваше высочество, а?(и ватник гордо сидит в сортире гордясь вяличием)
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26.04.2021 15:03 Ответить
в Великобритании проходит военная реформа , увеличено финансирование за четыре года дополнительно 33 миллиарда долларов или 24 миллиона фунтов , личный состав сократят аж на 10 т - но при этом новая британская армия готовится к военным операциям по всему миру и не только в трех привычных для армии средах - на море, суше, воздухе - но и в космосе и киберпространстве .Как то так
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26.04.2021 15:05 Ответить
24 миллиарда фунтов - индеец ))
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26.04.2021 15:07 Ответить
Велика Британія повертається на карту світу після брексіту. А тим часом у ЄС головна повістка - захист прав геїв і нордстрім-2.
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26.04.2021 15:06 Ответить
да ладно)) - это неправда
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26.04.2021 15:08 Ответить
авианосная ударная группа отправится в плавание

-------------------
не в плавание, а в поход.
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26.04.2021 15:07 Ответить
Що характерно - британський авіаносець не димить.
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26.04.2021 15:09 Ответить
і власні літаки не топить)
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26.04.2021 15:10 Ответить
Нафига) Фантомные боли по былому величию? Имперский косплей?
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26.04.2021 15:10 Ответить
лептеноге, брись у Кацапію
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26.04.2021 15:11 Ответить
Борис походу нанюхался панталон своей королевы.
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26.04.2021 15:22 Ответить
когда к нам ???
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26.04.2021 15:11 Ответить
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 8883
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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26.04.2021 15:14 Ответить
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26.04.2021 21:01 Ответить
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран - Цензор.НЕТ 3750

- У тебя есть в жизни мечта?
- Конечно!
- Какая?
- Я мечтаю посмотреть по телевизору балет «Лебединое озеро»!
- Господи! Ну что это за мечта? Включай канал «Культура» да смотри…
- Ты не понимаешь: я хочу посмотреть его сразу ПО ВСЕМ телеканалам!
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26.04.2021 15:20 Ответить
Як справедливо писав хтось із хлопців "здаю для моряків НАТО безкоштовно земельну ділянку б/я розміру в КРИМУ або в б/я іншому регіоні України"
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26.04.2021 17:34 Ответить
Приглашаю посетить Одессу, Миколаєв, Херсон а також Маріуполь мєстниє пп
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26.04.2021 18:21 Ответить
местная лужа под названием черное море для такой АУГ маловата будет)
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26.04.2021 21:03 Ответить
 
 