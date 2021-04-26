Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа в мае отправится в полугодичное плавание, она посетит более 40 стран
Самая мощная за историю флота Великобритании авианосная ударная группа отправится в плавание в следующем месяце, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Плавание продлится шесть месяцев, авианосная группа посетит более 40 стран, в том числе Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
Авианосную группу возглавит новый авианосец ВМС Великобритании "Куин Элизабет". Флагман будут сопровождать эсминцы "Дефендер" и "Даймонд", противолодочные фрегаты "Кент" и "Ричмонд", а также корабли обеспечения "Форт Виктория" и "Тайдспринг".
Флот будет сопровождать подводная лодка класса "Астьют" с крылатыми ракетами "Томогавк" на борту.
Авиагруппу "Куин Элизабет" составят восемь истребителей F-35B Lightning, четыре морских ударных вертолета Wildcat, семь противолодочных вертолетов Merlin Mk2 и три вертолета коммандос Merlin Mk4.
Также на авианосце разместится рота коммандос морской пехоты.
С британской авианосной группой будут взаимодействовать эсминец США класса "Арли Берк" "Салливанс" и 10 самолетов F-35B корпуса морской пехоты США, а также фрегат ВМС Нидерландов "Эверстен".
Во время плавания в Средиземном море британскую авианосную группу будет сопровождать флагман флота Франции авианосец "Шарль де Голль".
В ходе учений британская авианосная группа будет взаимодействовать с воздушными и морскими силами Австралии, Канады, Дании, Греции, Израиля, Индии, Японии, Новой Зеландии, Омана, Южной Кореи, Турции и ОАЭ.
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Приїхали би до нас поближче.
Свого такого майже нічого не маємо, то хоч на чиєсь подивимося (окрім кацапського).
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не в плавание, а в поход.
ну все! чуваки сами напросились! готовьтесь, пижоны англосаксонские! авианосец кузнецов покажет вам кузькину мать на просторах мирового акеана....
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- Я мечтаю посмотреть по телевизору балет «Лебединое озеро»!
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