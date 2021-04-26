Ермак о деле Татарова: "Все точки над "i" в этой истории еще не расставлены"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что его заместитель Олег Татаров не контролирует деятельность правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ОП заявил в интервью "LIGA.net".

"Важно понимать, что именно – полномочия любого из заместителей главы Офиса президента. Это же вспомогательный орган. Вся его работа сводится к обеспечению деятельности президента. Это корректное информирование главы государства, подготовка проектов решений, аналитических материалов, коммуникация, проверка того, как выполняются решения президента. То есть, это точно не контроль каких-либо правоохранительных органов", - отметил Ермак.

По его словам, чтобы и с такими полномочиями не возникало конфликта интересов, как только появилась история с расследованием, часть задач Татарова была передана другому заместителю.

"Важно также, что эта история точно не касалась периода работы Татарова на Банковой. Насколько мне известно, все точки над "i" в этой истории ещё не расставлены. Как только будут даны все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения", - добавил Ермак.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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