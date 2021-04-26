Минкульт работает над внесением Чернобыльской зоны отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Министерство культуры Украины работает над тем, чтобы Чернобыльская зона отчуждения была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Александр Ткаченко.

"Чернобыль. Место, которое когда-то было перспективным и прорывным, в несколько минут перевернуло мир с ног на голову. Взрывы, прозвучавшие 26 апреля 1986, стали определяющими для сотен тысяч людей. Ужасно, что многие из этих жителей, включая прилегающие территории, не знали правды. Ведь советская власть пыталась избавиться от ситуации, не разглашая о ней. Не предупреждая тех, кто был в смертельной опасности. Непризнание своих ошибок сыграло свою роль, когда речь шла о последствиях роковой ночи.

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Сейчас Чернобыль все еще вызывает муравьи на коже. 35 лет после. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на место-призрак и зону отчуждения. Которая, хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией. Места, которые когда-то дышали жизнью, - теперь безлюдны. Понемногу разрушаясь. Мы с МКИП движемся к внесению Зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все. А не только со страниц книг по истории и документальных лент", - отметил Ткаченко.

Он также сообщил, что к годовщине Чернобыльской катастрофы запланирован ряд мероприятий.

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Так, при поддержке МКИП на ВДНХ в Киеве откроется выставка "Чернобыль. Путешествие ". Она будет вмещать в себя 7 блоков. Среди которых архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, VR-путешествие в Чернобыль. И наглядные примеры, как Зона отчуждения живет сейчас. Выставку можно будет посетить после снятия карантина.

Также мощный состав украинских исполнителей по инициативе МКИП создали аудио, приоуроченное к годовщине трагедии. Его исполнили Алексей Потапенко, группа "MOZGI", Сергей Бабкин, Надежда Дорофеева, Тарас Тополя, Алина Паш и Юлия Санина. Песня "Вальс 86" напоминает о этот же день 35-летней давности. О том, как люди вынуждены были покинуть свои дома и свой родной городок или деревню. Об их боль, печаль и "точку невозврата", которая навсегда изменила жизнь.

Аудио можно прослушать ЗДЕСЬ.

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