Зеленский просит глав церквей соблюдать на Пасху меры безопасности из-за COVID-19: "У нас может быть еще одна волна"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей в Украине обратиться к населению в канун пасхальных праздников с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
"Мы видели кадры, где много людей в очередях у церквей стоят. Из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема. И я бы, например, на месте, если так можно сказать, глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы люди помнили, что вера очень важна, но вера важна, в первую очередь, для живых", - сказал Зеленский журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"14 квітня з усіх боків було значущим днем для Індії. Індуїсти та сікхи збиралися разом і відзначали Новий рік. Водночас мусульмани святкували великими групами перший день Рамадану. У місті Гарідвар від 1 до 3 млн людей штовхалися та юрбилися, щоб ритуально зануритись у Ганг. І цього дня вперше понад 200 тис. осіб отримали офіційний позитивний тест на Covid-19.
Відтоді зростання посилилося й нині сягає 315 тис. осіб на день - найбільша цифра в будь-якій країні в будь-який час від початку пандемії.
Смертність починає зашкалювати теж, до того ж офіційні цифри, найпевніше, занижують реальні. У крематоріях бракує місць, тож за їхніми межами на тротуарах складають тимчасові вогнища для традиційного спалення тіл.
Жахлива друга хвиля стала катастрофою для всього світу. Дозволивши циркулювати вірусу без обмежень, ми надаємо можливості для появи нових небезпечних штамів. В Індії вже зафіксовано «подвійно мутований вірус», згодом його знайдено в кількох інших країнах, зокрема США та Британії. Й продовжують з'являтися нові варіанти. - https://texty.org.ua/fragments/103461/veletenska-druha-hvylya-kovidu-v-indiyi-katastrofa-dlya-vsoho-svitu/?src=main
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Петро Порошенко
@poroshenko
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
Країна має знати своїх луччіх.