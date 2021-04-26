Зеленский просит глав церквей соблюдать на Пасху меры безопасности из-за COVID-19: "У нас может быть еще одна волна"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей в Украине обратиться к населению в канун пасхальных праздников с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Мы видели кадры, где много людей в очередях у церквей стоят. Из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема. И я бы, например, на месте, если так можно сказать, глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы люди помнили, что вера очень важна, но вера важна, в первую очередь, для живых", - сказал Зеленский журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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