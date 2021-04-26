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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский просит глав церквей соблюдать на Пасху меры безопасности из-за COVID-19: "У нас может быть еще одна волна"

Зеленский просит глав церквей соблюдать на Пасху меры безопасности из-за COVID-19:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей в Украине обратиться к населению в канун пасхальных праздников с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Мы видели кадры, где много людей в очередях у церквей стоят. Из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема. И я бы, например, на месте, если так можно сказать, глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы люди помнили, что вера очень важна, но вера важна, в первую очередь, для живых", - сказал Зеленский журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Автор: 

Зеленский (20202) карантин (16729) Пасха (355) церковь (1322) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А сам в горы на лыжи ?
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26.04.2021 15:19
+4
А почему только одна волна еще. Разве Степанов уже все семейство курточками обеспечил?
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26.04.2021 15:22
+3
это ты своим тищенкам скажи
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26.04.2021 15:23
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А сам в горы на лыжи ?
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26.04.2021 15:19 Ответить
в синагогу
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26.04.2021 15:28 Ответить
нє, от в Індію злітає на канікули...

"14 квітня з усіх боків було значущим днем для Індії. Індуїсти та сікхи збиралися разом і відзначали Новий рік. Водночас мусульмани святкували великими групами перший день Рамадану. У місті Гарідвар від 1 до 3 млн людей штовхалися та юрбилися, щоб ритуально зануритись у Ганг. І цього дня вперше понад 200 тис. осіб отримали офіційний позитивний тест на Covid-19.
Відтоді зростання посилилося й нині сягає 315 тис. осіб на день - найбільша цифра в будь-якій країні в будь-який час від початку пандемії.
Смертність починає зашкалювати теж, до того ж офіційні цифри, найпевніше, занижують реальні. У крематоріях бракує місць, тож за їхніми межами на тротуарах складають тимчасові вогнища для традиційного спалення тіл.
Жахлива друга хвиля стала катастрофою для всього світу. Дозволивши циркулювати вірусу без обмежень, ми надаємо можливості для появи нових небезпечних штамів. В Індії вже зафіксовано «подвійно мутований вірус», згодом його знайдено в кількох інших країнах, зокрема США та Британії. Й продовжують з'являтися нові варіанти. - https://texty.org.ua/fragments/103461/veletenska-druha-hvylya-kovidu-v-indiyi-katastrofa-dlya-vsoho-svitu/?src=main
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26.04.2021 15:33 Ответить
А почему только одна волна еще. Разве Степанов уже все семейство курточками обеспечил?
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26.04.2021 15:22 Ответить
Після повернення Криму -переможемо і ковід. Десь так.
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26.04.2021 15:27 Ответить
який попам зиск від обмежень? А так і принесуть самі до церкви грошей, а потім, ще від співувати тих дурнів! Подвійний прибуток!
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26.04.2021 15:23 Ответить
это ты своим тищенкам скажи
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26.04.2021 15:23 Ответить
https://twitter.com/poroshenko
https://twitter.com/poroshenko

Петро Порошенко

@poroshenko


На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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26.04.2021 15:24 Ответить
як хто "інші"? мусори, ОП, РПЦ...
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26.04.2021 15:29 Ответить
Зауважте, всі західні країни не вакцинують молодь астразенеками. Виключно пфайзером. А наша влада зробила навпаки.
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26.04.2021 16:14 Ответить
Лучшие люди страны!
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26.04.2021 16:06 Ответить
Прізвища в студію.
Країна має знати своїх луччіх.
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26.04.2021 16:12 Ответить
У вас, у евреев, волны не будет ибо Пасха у вас в другой день
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26.04.2021 15:29 Ответить
Щас ради этой чертовой Пасхи запустят детей обратно в школы, и будет у нас не волна, а цунами!
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26.04.2021 15:32 Ответить
А їх все накриває та накриває.
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26.04.2021 15:39 Ответить
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26.04.2021 15:47 Ответить
""У нас може бути ще одна хвиля"" - і змиє зелену срань нижче рівня грунтових вод!
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26.04.2021 15:58 Ответить
Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля" - Цензор.НЕТ 1580
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26.04.2021 15:59 Ответить
Волны везде надолго. Даже комментаторы-коронопсихи заскучали
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26.04.2021 16:50 Ответить
 
 