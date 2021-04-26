Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море

Два десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после учений возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота РФ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - сказано в сообщении.

В учениях в оккупированном Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 13 апреля Россия направила пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ в Черное море "на учения".