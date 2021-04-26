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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море

Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море

Два десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после учений возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота РФ в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - сказано в сообщении.

В учениях в оккупированном Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 13 апреля Россия направила пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ в Черное море "на учения".

корабль (2037) Крым (26362) россия (95339) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+7
Хорошие цели для нептунов
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26.04.2021 15:39
+3
Тут вони і згниють.
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26.04.2021 15:52
+3
Приведите Вия Ашота, крабы есть хотят.
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26.04.2021 16:06
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Хорошие цели для нептунов
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26.04.2021 15:39 Ответить
Трофеи тоже не плохие.
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26.04.2021 15:44 Ответить
Тут вони і згниють.
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26.04.2021 15:52 Ответить
Такий досвід в них вже є)))
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26.04.2021 16:51 Ответить
Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море - Что они там делают? - Они просто заблудились!)
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26.04.2021 16:00 Ответить
пригнали с Северного флота аж! пусть погреются - и в обратный путь! а расходы какие!
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26.04.2021 17:12 Ответить
что, керосин уже по-карточкам в пЭдерации...-или не дойдут уже своим ходом, как жестянка "кузнецов"
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26.04.2021 16:00 Ответить
Приведите Вия Ашота, крабы есть хотят.
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26.04.2021 16:06 Ответить
Це відведення військ по-кацапські, ящо хто ще не знав...
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26.04.2021 16:09 Ответить
Просто сильный встречный ветер, ждут попутного.
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26.04.2021 16:11 Ответить
Даже на таком фото видно, что на этой Кондопыге 48 слоев краски, которая отваливалась целыми квадратными метрами. Если это корыто почистить от краски оно просто развалится.
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26.04.2021 16:21 Ответить
Інформація не повна. Не вказано глибину, на якій вони залишились.
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26.04.2021 16:30 Ответить
а где же ржавые лоханки Каспийской флотилии - неужели обратно отправили?
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26.04.2021 17:13 Ответить
Зосцали
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26.04.2021 23:29 Ответить
 
 